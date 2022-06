Pierre-Yves Maillard, Gewerkschaftsboss, will Ständerat werden

Pierre-Yves Maillard Der Patron der Linken geht aufs Ganze – und zwingt die SP zu einer Richtungswahl Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard will in den Ständerat. Dafür ist er bereit, seinen Parteikollegen Roger Nordmann zu opfern. Aufs Ganze geht er auch in der Sozial- und der Europapolitik. Doch in Bern arbeitet man daran, dem Überflieger die Flügel zu stutzen. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Arbeitskampf über alle anderen Interessen: SP-Nationalrat und Gewerkschaftspräsident Pierre-Yves Maillard. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Dass es ihn braucht, daran zweifelt Pierre-Yves Maillard nicht. Ohnehin sind Selbstzweifel nicht sein Ding. Zumindest erweckt er diesen Eindruck in der öffentlichen Wahrnehmung: «Wahlmaschine», «Volkstribun», «Machtmensch», «Macho» sind Attribute, die ihm anhaften. Man könnte auch sagen: Maillard ist für die Westschweiz, was Jacqueline Badran für die Deutschschweiz. Das politische Naturereignis mit den besten Wahlergebnissen, lautem Mundwerk, schmerzhafter Schlagfertigkeit, pointiert linken Positionen – und trotzdem guten Kontakten zu Bürgerlichen und Wirtschaftsvertretern.

Für die Wahlen nächstes Jahr braucht es ihn nun als Ständeratskandidaten in der Waadt. Davon ist Maillard selber überzeugt. Er will für die SP den Sitz zurückerobern, der vor vier Jahren an die FDP verloren ging. Dafür nimmt er in Kauf, dass die Karriere eines anderen Schwergewichts seiner Partei abrupt endet: Bei der Ausmarchung um die Ständeratskandidatur von nächstem Samstag tritt Maillard gegen den Nationalratskollegen Roger Nordmann an, den Präsidenten der SP-Fraktion im Bundeshaus. Einen der profiliertesten Energie- und Aussenpolitiker in Bern.

Verpasst Nordmann die Nomination, endet seine Karriere in Bundesbern nach den Wahlen 2023 wegen einer Amtszeitbeschränkung.

Zwei Meister der Politmechanik im direkten Duell

Maillard, der als Nationalrat sowieso weitermachen kann und folglich für den Verbleib in Bern nicht aufs Ständeratsticket müsste, bedauert diese Situation, wie er der Zeitung «24 heures» sagte, jedoch anfügte: «Wir müssen im Ständerat Fortschritte machen.» Und dafür braucht es ihn, den alt Regierungsrat, der bei den Nationalratswahlen 2019 in der Waadt rund 14'000 Stimmen mehr machte als Nordmann. Dass die Partei insgesamt stärker wäre mit zwei Zugpferden, ficht er nicht an.

Meister der Politmechanik: SP-Fraktionschef Roger Nordmann. Bild: Keystone

Was das politische Handwerk betrifft, sind beide Meister ihres Fachs. Nordmann hat kürzlich in der Sommersession einen Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative im Nationalrat durchgebracht. Dieser geht so weit, dass das Komitee bereits vom Rückzug der Initiative redet. Maillard boxte in der gleichen Session einen Gegenvorschlag zur SP-Prämien-Initiative durch, der 2 Milliarden zusätzlich in die Verbilligung der Krankenkassenprämien leiten will. Auch hier ist vom Rückzug der Initiative die Rede, sollte die kleine Kammer dem Gegenvorschlag auch noch zustimmen.

Über die ganze Breite der politischen Dossiers aber hat Maillard grösseren Einfluss: Als Präsident des Gewerkschaftsbunds dirigiert er im Herbst die Lohnverhandlungen mit den Arbeitgebern. Er führt bei der AHV den Kampf gegen das Frauenrentenalter 65 an, über das wir im September abstimmen. Und er verfügt über die Veto-Macht in der Europapolitik: Mit ihrer unnachgiebigen Haltung beim Lohnschutz blockieren die Gewerkschaften seit Jahren eine Einigung mit Brüssel bei den Bilateralen.

Weil am andern Ende des politischen Spektrums die SVP an ihrer Fundamentalopposition gegen jegliche Annäherung an die EU festhält, ist der Bundesrat für jeden Schritt auf dem bilateralen Weg auf die Unterstützung der Gewerkschaften angewiesen. So lautet eine europapolitische Grundregel – bisher.

Eine Notbremse, um die Gewerkschaften auflaufen zu lassen

Seit seiner Rückkehr in den Nationalrat vor vier Jahren ist in Bern niemand so steil aufgestiegen, wie Maillard. Doch nun wälzt man im Bundeshaus Pläne, um dem Überflieger die Flügel zu stutzen.

Das Manöver betrifft die Europapolitik, die Rede ist von einer «Notbremse». Deren Ziel ist es, eine allfällige Einigung mit der EU über das zukünftige Verhältnis nötigenfalls gegen die Gewerkschaften beim Volk durchzubringen, wie die NZZ auch schon schrieb. Funktionieren würde sie folgendermassen: Die Wirtschaft verpflichtet sich verbindlich zu zusätzlichen Lohnschutzmassnahmen – freilich nicht jetzt, vor dem Abschluss eines Abkommens mit der EU und der Übernahme von neuem EU-Recht im Schweizer Arbeitsmarkt, sondern erst danach. Und nur, wenn es später deswegen zu Lohndumping und einer Unterminierung der Arbeitsbedingungen kommt.

Dieses Vorgehen beruht auf der Einschätzung, dass die EU darauf beharrt, dass der Europäische Gerichtshof beim Lohnschutz in Streitfällen eine entscheidende Rolle spielt. Und dass eine Einigung über die Zukunft der Bilateralen ohne ein Zugeständnis der Schweiz in diesem Bereich nicht möglich ist. Mit dem Versprechen der Wirtschaft, im Notfall den Arbeitnehmenden mit EU-kompatiblen Lohnschutzmassnahmen entgegenzukommen, soll Druck auf die Gewerkschaften aufgebaut werden, sich doch noch zu bewegen in der Frage der EU-Richter.

Doch Maillard denkt nicht daran. Die dynamische Übernahme von neuem EU-Arbeitsrecht und die Unterwerfung unter den EU-Gerichtshof kämen nicht in Frage:

«Der Bundesrat sieht eine Rechtsübernahme nur in den Bereichen vor, wo wir besser als die EU sind. Bei der Mindestlohnrichtlinie will er keine Übernahme. Das geht nicht.»

Vom «Notbremse»-Plan zeigt er sich unbeeindruckt. «Die Geschichte ist einfach: Welche Chance hat eine Vorlage, mit der wir EU-Recht a priori beim Lohnschutz, im Sozialwesen und beim Service public übernehmen, gegen die SVP, mindestens die Hälfte der anderen Parteien, den Gewerbeverband und die Gewerkschaften?»

Bedürfnisse der Arbeitnehmenden über alle andern Interessen

Noch ist sich Maillard seiner Sache sicher. Wie gross der Rückhalt der Gewerkschaften in der Bevölkerung tatsächlich ist, wird sich freilich schon bald in einer andern Frage zeigen: beim Frauenrentenalter 65. Manche Parteistrategen schreiben dieser Abstimmung eine Bedeutung zu, die weit über die Sachfrage hinausgeht: Verlieren die Linken die Abstimmung gegen Mitte-Rechts und deren bürgerliche Frauenkomitees, sei das auch eine Niederlage für die Gewerkschaften. Ihre Rolle als Veto-Macht in innenpolitischen Fragen wäre schwer angeschlagen.

Gefragt nach seinen Prioritäten, schätzt Maillard die AHV-Abstimmung, eine Entlastung bei den Krankenkassenprämien und auch die Lohnrunde im Herbst denn auch höher ein als das europapolitische Gezänk. «Hier geht es um die Kaufkraft der Leute», sagt er und verweist auf die Wahlen in Frankreich. Dort hat die Präsidentschaftskandidatin der traditionell

EU-freundlichen Parti socialiste, Anne Hidalgo, diesen Frühling nur 1,75 Prozent der Wählerschaft erreicht. Der EU-kritische Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon, der die Kaufkraft ins Zentrum stellte, hingegen kam auf nahezu 22 Prozent. «Will die Sozialdemokratie eine Zukunft haben, ist sie gut beraten, die Interessen der Arbeitnehmenden zu priorisieren», schliesst Maillard daraus.

Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung der Waadtländer Delegierten über ihren Ständeratskandidaten von fundamentaler Bedeutung: Setzen sie ihre Hoffnungen auf den EU-kritischen, an der Kaufkraft orientierten Gewerkschafter Pierre-Yves Maillard? Oder schicken sie den proeuropäischen Umwelt- und Energiepolitiker Roger Nordmann ins Rennen? Es ist ein Richtungsentscheid, dessen Bedeutung weit über die Waadtländer SP hinaus reicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen