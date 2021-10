Basler Spital verbietet Personal Ja-Button für Pflegeinititaive

Pflegeinitiative Im Basler Universitätsspital verboten: Warum das Pflegepersonal keinen Ja-Button tragen darf Das Universitätsspital Basel untersagt seinen Angestellten, einen Button mit der Aufschrift «Ja zur Pflegeinitiative» zu tragen. Andernorts lässt man das Personal im Sinne der politischen Meinungsfreiheit gewähren. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 22.10.2021, 11.55 Uhr

Um diesen Button geht es. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Der Berufsverband der Pflegefachpersonen SBK weibelt seit geraumer Zeit für die Annahme der Pflegeinitiative, über die am 28. November abgestimmt wird. Dem Verband gehören zahlreiche diplomierte Pflegefachpersonen an, viele von ihnen arbeiten in den Schweizer Spitälern.

Brisant ist: Der Verband der öffentlichen und privaten Spitäler empfiehlt die Vorlage zur Ablehnung und unterstützt – wie der Bundesrat – die Annahme des indirekten Gegenvorschlags. Zwischen den Pflegefachpersonen und den Spitälern herrscht also Uneinigkeit. Das zeigt sich nun an einem konkreten Beispiel.

In Basel gelten klare Richtlinien

Ein Instrument der Kampagne der Befürworter sind die Ansteckbuttons mit der Aufschrift «Weil Applaus nicht reicht – Ja zur Pflegeinitiative». Ebendiese Buttons werden nun zum Diskussionsgegenstand. Dem Personal des Universitätsspitals Basel (USB) ist es untersagt, den Ja-Button zu tragen, wie Nicolas Drechsler, Leiter Kommunikation des USB sagt:

«Es ist unserem Personal grundsätzlich nicht gestattet, bei der Arbeit irgendwelche politische Werbung zu machen.»

Weder ein Ja-, noch ein Nein-Button seien gestattet – bei keiner politischen Vorlage.

Drechsler sagt weiter, dass «Mitarbeitende des USB sich als Privatpersonen selbstverständlich auch mit einer abweichenden Meinung äussern» dürfen. Nicht aber in ihrer Funktion als USB-Angestellte. Das USB habe aber bewusst den offenen Austausch über die Pflegeinitiative und den Gegenvorschlag unterstützt und Möglichkeiten geschaffen, damit Mitarbeitende sich über die Inhalte informieren können.

Universitätsspital Basel bildet eine Ausnahme

Andere Spitäler zeigen sich toleranter. Den Angestellten des Kantonsspitals St.Gallen ist es beispielsweise erlaubt, sich am Arbeitsplatz einen Ja-Button anzustecken. Man lasse alle Meinungen zu und verbiete auch politische Äusserungen nicht, heisst es von Seiten der Unternehmenskommunikation.

Auch das Kantonsspital Luzern teilt auf Anfrage mit, dass es dem Personal erlaubt sei, mittels der Ansteckknöpfe auch während der Arbeit ihre Zustimmung zur Pflegeinitiative zu zeigen. Unterschiedliche Meinungen würden akzeptiert.

Im Inselspital Bern gibt es ebenfalls kein Verbot. «Wir nehmen keinen Einfluss auf die politische Meinung der einzelnen Mitarbeitenden», lässt ein Mediensprecher vermelden. Das Inselspital äussere sich generell nicht zu politischen Themen, Initiativen oder Entscheidungen und gebe auch keine Empfehlungen bei Abstimmungen ab.

Und auch das Kantonsspital Aarau äussert sich diplomatisch: «Bezüglich des Tragens von Buttons gibt es kein ausgesprochenes Verbot.» Die Pflegeinitiative werde unter den Mitarbeitenden diskutiert. Die unterschiedlichen Meinungen würden im Sinne einer offenen Unternehmenskultur respektiert.

Für die Hirslanden-Gruppe ist es gar «selbstverständlich», dass das Personal die Freiheit habe, «ihre Unterstützung für die Pflegeinitiative durch das Tragen eines Ja-Buttons während der Arbeitszeit» zum Ausdruck zu bringen. In den Personalräumen der Hirslanden-Kliniken hätten daher auch Unterschriftensammlungen für die Initiative stattgefunden. Allgemein sei der Hirslanden-Gruppe die Diskussion über die Pflegeinitiative und den indirekten Gegenvorschlag sehr wichtig.

Darum geht es bei der Pflegeinitiative Der SBK hat 2017 die Initiative «Für eine starke Pflege» eingereicht. Diese fordert bessere Arbeitsbedingungen, mehr Unterstützung für die Ausbildung sowie mehr Lohn für das Pflegepersonal. Damit soll dem Pflegenotstand entgegengewirkt und die Qualität der Pflege gesichert werden. Aktuell sind in der Pflege knapp 12'000 Stellen offen, die Hälfte davon ist für diplomierte Pflegefachpersonen ausgeschrieben. Ziel der Initiative ist unter anderem, dass Pflegende länger im Beruf bleiben. Der indirekte Gegenvorschlag des Parlaments setzt bei der Ausbildung an. Bund und Kantone sollen angehende Pflegefachkräfte während acht Jahren finanziell unterstützen. Zudem sollen Pflegefachpersonen künftig gewisse Leistungen direkt mit den Krankenkassen abrechnen können. Der indirekte Gegenvorschlag tritt in Kraft, wenn die Initiative abgelehnt wird. Der Bund geht von Kosten in der Höhe von einer Milliarde Franken aus. Über die Vorlage entscheidet das Volk am 28. November.

Arbeitsrecht gewichtet freie Meinungsäusserung hoch

Aus rechtlicher Sicht sei das Verbot zum Tragen des Ja-Buttons heikel, sagt Isabelle Wildhaber, Professorin für Arbeitsrecht an der Universität St.Gallen. Gemäss Arbeitsrecht gelte: «Die politische Meinungsäusserung darf nur dann eingeschränkt werden, wenn dies durch berechtigte überwiegende Interessen der Arbeitgeberin geboten ist.» Anders gesagt: «Die Treuepflicht der Mitarbeitenden findet eine Grenze in der Meinungsäusserungsfreiheit.» In spezifischen Situationen könne es zwar Ausnahmen geben, doch der Persönlichkeitsschutz der Mitarbeitenden sei stets zu beachten.

Das Universitätsspital Basel hält dennoch an seiner Regelung fest, wie Nicolas Drechsler sagt: «Das Vorgehen entspricht nach unserer Lesart den rechtlichen Vorgaben und ist bei den Personalverbänden auch unbestritten.»