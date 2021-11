Umsetzung der Pflegeinitiative: Der Gegenvorschlag ist besser

Pflege-Initiative Für die Umsetzung muss der abgelehnte Gegenvorschlag herhalten Mit der Annahme der Initiative stellt sich die Frage der Umsetzung. Anstatt neue Antworten zu erarbeiten, wollen die Initianten zusammen mit SP, GLP, Grünen und einem Teil der Mitte den abgelehnten Gegenvorschlag umsetzen. Dass dies zu Konflikten führt, ist absehbar. Anna Wanner Jetzt kommentieren 29.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nun fängt die Arbeit erst an: Wie soll die Pflege-Initiative umgesetzt werden? Die Strategie der Initianten stösst auf Kritik. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die Idee ist so simpel wie bestechend: Zur Umsetzung der Pflege-Initiative wollen die Initiantinnen in einem ersten Schritt den Gegenvorschlag ins Parlament bringen. Denn das abgelehnte Gegenprojekt ist ein fertig ausgearbeitetes Gesetz, das durch die Vernehmlassung ging und vom Parlament im März 2021 mit bloss einer Enthaltung und einer Gegenstimme gutgeheissen wurde. Die Ausbildung zusätzlicher Fachkräfte unterstützen alle Parteien. Solche Einigkeit findet sich selten in Geschäften der Gesundheitspolitik.