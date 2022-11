Der «Pflege-Exodus» soll gestoppt werden – das verlangen Pflegepersonen am Samstagnachmittag in Bern. An der Kundgebung nahmen mehrere hundert Personen teil. Mit Lärm – beispielsweise durch Bettpfannen – wollen sie auf das Problem in der Pflegebranche aufmerksam machen.

26.11.2022, 15.47 Uhr