Bundeslager Schwere Bretter auf dem Velo-Wägeli und immer wieder ein Selfie – die Pfadi ist im Smartphone-Zeitalter angekommen Am Samstag kommen die ersten Kinder im Bundeslager an. Der Aufbau unterschied sich stark von früheren Ausgaben. Ein Erlebnisbericht. Sabine Kuster, Ulrichen Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Holzschwarten werden per Velo transportiert: Aufbau des Pfadfinder-Bundeslagers 2022 im Goms, Wallis. Sabine Kuster

Die leere Wiese wirkte zuerst entmutigend. Rundherum arbeiteten andere Pfadigruppen bereits an Holztürmen und anderen vielversprechenden Lagerbauten. Das Ärgerlichste: Die Fahne der Schwesterabteilung aus demselben Ort wehte schon. Den Leiterinnen und Leitern einer Pfadigruppe aus dem Aargau war dies Ansporn.

«Wir werden eines Nachts unsere da hochziehen», schworen sie und machten sich in der brütenden Mittagshitze daran, Baumstämme auf Handwägelchen aller Art oder gar mit zwei Velos quer übers Gelände zu schleppen. Man kennt so was von der Pfadi, und doch ist dieses Bundeslager anders.

Erst drei Bula haben vereint mit Mädchen und Buben stattgefunden. Davor zelteten die Pfadi auf allen Ebenen geschlechtergetrennt. Jedes Bula war ein Zeitsprung: 1980 wurde in der alten Grafschaft Greyerz das Lager mit 22’000 Pfadis noch komplett ohne Internet organisiert. 1994 gab es im Lager im Napfgebiet noch keine Handys und 2008 in der Linthebene hatte niemand ein Smartphone.

Jetzt aber steht eine Pfadifrau vor dem Holzstapel und bucht die Stämme, welche die Pfadis wegtragen, auf ihrem Smartphone ab und die Empfänger wiederum bestätigen online, falls sie weniger mitnehmen als reserviert.

Einem entfährt: «Ist das noch ein Pfadilager?»

Ein solch grosses Lager ohne Handy durchzuführen, ist heute undenkbar. Wie soll man wissen, wo man sich auf der Anreise im Zug trifft? Und was, wenn sich der Materialtransport verspätet? Der Pfadichauffeur der Aargauer Abteilung schreibt, der Nufenenpass sei wegen Erdrutschs geschlossen, es dauere noch.

Der Turm der Nachbarn steht schon. Nun muss die Pfadieinheit vorwärtsmachen. Sabine Kuster

Als der Lastwagen dann doch über die staubige Lagerstrasse rollt, entfährt es einem Westschweizer Teilnehmer: «Ist das noch ein Pfadilager?» Tatsächlich schiebt sich an diesem Donnerstag vor dem Lagerbeginn eine ganze Lastwagenkolonne durchs Goms. Blachen, Werkzeug, Zelte, Kanister und vor allem: noch mehr Holz und Bretter. Es geht darum, zu zeigen, was man draufhat.

Die Konstruktionen sind Prestigebauten. Kochen und essen könnten die Pfadis auch in einem simplen Zelt. Jetzt aber ist die Materialschlacht immens. Und nicht wenige haben einen Stromgenerator mitgebracht, damit sie die Akkubohrer wieder aufladen können. Ohne Akkubohrer hätte es auch die Gruppe aus Beckenried nicht geschafft: Sie haben eine riesige Brücke am Boden zusammengeschraubt und dann mehrere Meter in die Luft gezogen. Ihr Gruppenname ist von weit her sichtbar. Ziel erreicht.

«Soll ich noch eine Insta-Story machen mit diesen Fötteli?», ruft eine Leiterin den anderen zu. Die Verbindung vom Lagerplatz in die Welt der sozialen Medien ist gewährleistet: Eine zusätzliche Mobilfunkantenne wurde auf die Ebene im Goms gestellt. Digitales Zeitalter und Akkubohrer hin oder her: Abends reicht die Energie der Helferpfadis knapp noch für aufgewärmte Tortelloni.

Tags darauf haben viele Muskelkater. Dabei stehen erst zwei Zelte auf der Wiese der Aargauer Abteilung und drei schlappe Stämme ragen in die Höhe. Rundherum verstreut das am Vortag herbeigeschleppte Material.

Wie Ameisen: ein grosses Gewusel, aber es funktioniert. Sabine Kuster

Am Samstag um 11 Uhr werden die Kinder auf dem Platz stehen. Trotz engem Zeitplan ist die Stimmung locker. Wäre das hier das richtige Leben, wo Arbeitsstunden bezahlt werden und irgendjemand etwas plant, was andere schliesslich umsetzen müssen, dann würde es spätestens jetzt kritisch.

Aber die Lagerwelt hier erinnert erneut an Ameisen. Es ist ein fröhliches Gewusel, scheinbar ohne System. Trotzdem wächst der Turm und bald stehen die Zelte, um das Material zu verstauen. Und bis zum Besuchstag ist die Baute der Aargauer Abteilung auf jeden Fall fertig. Inklusive grosser Fahne mit ihrem Wappentier, versteht sich.

