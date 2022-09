Personenfreizügigkeit Kampf gegen 10-Millionen-Schweiz: SVP plant eine Initiative mit einer Bremse für das Bevölkerungswachstum Schon Ende 2022 könnte die Schweiz die Schwelle von 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern erreichen. Hinter den Kulissen arbeitet die SVP an einer Initiative gegen ein ihrer Meinung nach übermässiges Wachstum. Othmar von Matt 1 Kommentar 05.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bereits leben über 60'000 ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz. Auf dem Bild feiern jugendliche ukrainische Fussballanhängerinnen den Sieg von Dynamo Kiew gegen den FC Luzern in Emmenbrücke. keystone (Emmenbrücke, 9. Juli 2022)

Gut denkbar, dass die Bevölkerung dieses Jahr um 200'000 Personen wächst. Im ersten Halbjahr kamen 100'000 Menschen neu in die Schweiz: über 60'000 Flüchtlinge aus der Ukraine, über 30’000 Menschen per «reguläre» Migration – und fast 7000 Asylsuchende. Damit kratzt die Schweiz an der 9-Millionen-Grenze, wie CH Media kürzlich schrieb.