Personalmangel Der Polizei läuft das Personal davon – was es jetzt braucht: Mehr Lohn, mehr Frauen und mehr Ausländer Die meisten Schweizer Polizeikorps haben zu wenig Personal und erfüllen eine Empfehlung der UNO nicht. Es fehlen fast 7000 Polizistinnen und Polizisten. 90 Prozent der jungen Bewerber eignen sich nicht für die Polizeiarbeit. Andreas Maurer 15 Kommentare 15.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unterstützung gesucht: Patrouille an der Lozärner Määs. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 5. Oktober 2022)

Der Polizei läuft das Personal davon und sie hat grösste Mühe, neues zu finden. Die Nachrichten aus vielen Regionen sind dramatisch.

Bei der St.Galler Kantonspolizei haben dieses Jahr schon doppelt so viele Mitarbeitende gekündigt wie normalerweise in einem ganzen Jahr, wie das «St.Galler Tagblatt» meldet. In mehreren Gemeinden sind deshalb die Posten vorübergehend geschlossen. Wer zur Polizei will, muss in den nächsten Ort fahren.

Die Luzerner Polizei machte über den Sommer gleich 22 Posten dicht – ebenfalls wegen Personalmangels, wie die «Luzerner Zeitung» meldet. Es musste so schnell gehen, dass viele Gemeindeverantwortliche nicht direkt informiert werden konnten und die Nachricht über die Medien erfahren mussten.

Bei der Basler Kantonspolizei sind 90 Vollzeitstellen nicht besetzt – die Zahl hat sich in drei Jahren verdreifacht, wie die «bz» meldet. Im gleichen Tempo gehen mehr Kündigungen durch Angestellte beim Kommando ein.

Die weiteren Meldungen im Überblick: Auch im Thurgau, in Zürich, in Baden, Wettingen und in Baselland quittieren Polizistinnen und Polizisten den Dienst, weil sie genug von den Strapazen haben.

So gross war der Personalmangel noch nie

Sicherheitsdirektorin Karin Kayser. Bild: Keystone

Karin Kayser-Frutschi (Mitte) ist die höchste Sicherheitsdirektorin des Landes. Die Nidwaldner Regierungsrätin amtiert als Vizepräsidentin der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren. Sie sagt auf Anfrage:

«Der Personalmangel bei den Schweizer Polizeikorps ist derzeit so gross wie noch nie.»

Sie spricht von einer Negativspirale: Die Ansprüche an die Polizei würden grösser, die Belastung steige, doch die Personaldecke werde dünner.

Das hat Konsequenzen. Kayser sagt:

«Leider ist die Polizei vielerorts nicht mehr in der Lage, ihren gesetzlichen Auftrag zu erfüllen.»

So stehe im Gesetz, dass die Nachtruhe ab 22 Uhr gelte und die Polizei für Ruhe und Ordnung sorgen müsse. «Doch das ist in vielen Nächten schlicht nicht mehr möglich», sagt die Regierungsrätin. Sie nennt weitere Beispiele: Auch bei Verdachtsmeldungen dauere es manchmal länger, bis eine Patrouille ausrücke. Bei Anlässen in Sportstadien könne die Polizei nicht mehr immer die Präsenz leisten, die wirklich nötig wäre. Und an Flughäfen oder in Passbüros würden die Wartezeiten länger, weil nicht genügend Personal vorhanden sei.

Selbst bei der Sicherheit muss die Polizei Abstriche machen

Kommandant Mark Burkhard. Bild: Kenneth Nars

Mark Burkhard ist der höchste Polizeikommandant des Landes. Der Baselbieter präsidiert die Kantonale Konferenz der Polizeikommandanten. Er sagt auf Anfrage, dass in den Einsatzleitungszentralen immer priorisiert werde und zuerst Einsätze wegen Ruhe und Ordnung gestrichen würden. Aber:

«Es kommt jetzt auch vor, dass wir wegen Personalmangels Abstriche bei der Sicherheit machen müssen.»

Ist es aber nicht ohnehin sinnvoll, wenn die Polizei sich auf die wirklich dringenden Fälle konzentriert und alles andere liegen lässt? Burkhard entgegnet:

«Wenn wir unser Angebot überall auf das absolut notwendige Minimum reduzieren, geht etwas Wichtiges verloren: unsere Funktion als Freund und Helfer.»

Dabei sei diese heute besonders gefragt, weil die Gesellschaft anonymer werde und sich viele öffentliche Institutionen aus dem Alltag der Leute zurückzögen. Früher habe zum Beispiel beim Kontakt mit dem Pöstler ein persönlicher Austausch stattgefunden. Heute sei das kaum mehr möglich. «Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir als Ansprechpartner auf der Strasse präsent bleiben», sagt Burkhard.

90 Prozent der Bewerberinnen und Bewerber eignen sich nicht

Am grössten sei der Personalmangel in den Städten. Noch nie sei es so schwierig gewesen, gute Leute auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Man merke, dass die Generation der Babyboomer langsam in Pension gehe. Von den Bewerberinnen und Bewerbern würde sich nur etwa jede zehnte oder jeder zehnte für die Polizeiarbeit eigenen. Burkhard stellt fest:

«Viele junge Leute sind leider nicht geeignet dafür, weil sie psychische Schwierigkeiten haben, weil sie zu schlecht Deutsch können, um beispielsweise einen Rapport zu schreiben, oder weil sie sportlich zu schwach sind.»

Gleichzeitig wird die Belastung für die Polizei grösser. Es gehen immer mehr Notrufe ein. Der Polizeikommandant sagt: «Vor allem im städtischen Umfeld gibt es mehr Nachteinsätze, die mit Gewalt und übermässigem Alkohol- und Drogenkonsum verbunden sind.» Zudem nähmen die interkantonalen Einsätze an Konferenzen und Demonstrationen zu.

«Und zusätzlich verlieren wir wertvolle Zeit mit ineffizienten Abläufen», sagt Burkhard. Ein Beispiel: Die Strafprozessordnung schreibt vor, dass etwa nach einer Massenschlägerei alle Verdächtigen das Recht haben, bei sämtlichen Einvernahmen dabei zu sein. «Das verhindert die Aufklärung von Straftaten und erhöht den Aufwand», meint Burkhard.

Viele Polizistinnen und Polizisten geben ihren Job auf, weil sie all das nicht mehr aushalten, und wechseln deshalb in andere Branchen.

Kommandant schlägt drei Massnahmen vor

Der Präsident der Polizeikommandanten nennt drei Massnahmen, die jetzt nötig seien.

Mehr Frauen: «Viele Frauen scheiden aus dem Dienst aus, wenn sie Kinder kriegen. Wir müssen uns mehr anstrengen, sie später wieder zurückzugewinnen. Dabei müssen wir darüber nachdenken, neu auch Teilzeitpensen unter 50 Prozent anzubieten.» Mehr Ausländer: «Viele Kantone müssen sich zudem fragen, ob sie neu auch Ausländerinnen und Ausländer mit einer Niederlassungsbewilligung C anstellen wollen.» Mehr Lohn: «Generell sollten wir höhere Löhne zahlen können, auch für Kaderpositionen und Spezialpositionen wie in der Informatik. Heute haben wir unser Rekrutierungspotenzial für IT-Spezialisten vor allem bei über 55-Jährigen. Viele junge Talente können wir uns hingegen schlicht nicht leisten, weil sie in der Privatwirtschaft besser bezahlte Jobs finden.»

Polizei und die Work-Life-Balance: Das passt nicht

In der Politik sind die Forderungen angekommen. Sicherheitsdirektorin Kayser gibt dem Polizeikommandanten recht. Sie stellt fest:

«Das Image des Polizisten ist heute mit Stress verbunden und steht damit quer in einer Gesellschaft, in der die Work-Life-Balance wichtiger wird.»

Die Struktur des Polizeijobs müsse deshalb an die heutige Arbeitswelt angepasst werden. Und ja, mit deutlich höheren Löhnen. Heute verdiene zum Beispiel ein Handwerker, der als Vorarbeiter tätig sei, gleich viel wie ein Polizist. «Der Handwerker jedoch geht in den Feierabend, während der Polizist Nacht- und Sonntagseinsätze oder Pikett leisten muss, um auf den gleichen Lohn zu kommen», sagt sie. Das könne doch nicht sein.

UNO-Vorgabe verfehlt: zu tiefe Polizeidichte in der Schweiz

Eine Besonderheit in der Schweiz ist, dass die Polizeidichte im internationalen Vergleich ohnehin tief ist. Die UNO empfiehlt 300 Polizistinnen und Polizisten pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. In der Schweiz fehlen demnach 6800 Polizisten.

Die Vorgabe der UNO erreichen nur Basel-Stadt und das Tessin, die als Stadt- und Grenzkanton in einer besonderen Lage sind. Der Kanton mit dem kleinsten Polizeikorps im Verhältnis zur Bevölkerung ist der Aargau. Hier ist die Polizeidichte mehr als doppelt so dünn. Die Regierung will das Personal demnächst aufstocken.

Alles anzeigen

Handlungsbedarf sehen Sicherheitsexpertinnen vor allem bei Kantonen, die eine Polizeidichte von 1/600 und tiefer haben. Dazu gehört der Kanton Nidwalden, wo Kayser für die Sicherheit verantwortlich ist. Sie sagt, die Empfehlung der UNO mache auch für die Schweiz Sinn. Alle Kantone sollten ihre Polizeidichte «deutlich erhöhen». Mit dem heutigen Personal sei es schlicht nicht mehr möglich, alle Aufgaben richtig abzudecken.

Johanna Bundi Ryser. Bild: Rolf Weiss

Bei diesem Thema sind Arbeitgebende und Arbeitnehmende gleicher Meinung. Johanna Bundi Ryser, die Präsidentin des Verbands Schweizerischer Polizeibeamter, sagt:

«Viele Kantone haben in den vergangenen Jahren restriktive Sparmassnahmen beschlossen. Jetzt sehen wir, was passiert, wenn man bei der Sicherheit spart.»

15 Kommentare Yves Beck vor etwa 7 Stunden 27 Empfehlungen Immer mehr Leute im Land (9 Mio.) und komischerweise immer weniger die man brauchen kann fürs Handwerk, Industrie oder eben die Polizei. Was fällt auf? 27 Empfehlungen Robert Müller vor etwa 3 Stunden 18 Empfehlungen Ja, wir haben es wirklich weit gebracht.90% sind ungeeignet, weil sie nicht richtig Deutsch können und nicht in der Lage sind einen Rapport zu schreiben etc. etc.Da frag ich mich, wie denn andere Berufe bestückt werden.Heute sind bereits Generationen im Erwerbsalter, welche dank unserer Willkommenskultur unser Land immer mehr überfluten und negativ beeinflussen. Keine Polizisten, keine Lehrer, kein Pflegepersonal, keine Hausärzte usw. usw. Derweil dreht sich die Spirale weiter, weil wir gewisse Dienstleistungen durch Zuwanderung kompensieren müssen.Ade schöne Schweiz. 18 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen