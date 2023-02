Pensionskasse: Steigen bei der Reform die Renten der Frauen?

Zweite Säule Kampf gegen tiefe Frauenrenten: Profitieren Kassiererinnen, Coiffeusen und Physiotherapeutinnen von der Pensionskassenreform? Frauen sollen im Alter finanziell unabhängiger sein. Doch die Befürworter der BVG-Reform befinden sich auf einer schwierigen Mission: Die Unterstützer schwinden. Beispiele sollen zeigen, wieso die Meinungen so stark auseinandergehen. Anna Wanner Jetzt kommentieren 01.02.2023, 19.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kernfrage der Reform lautet: Lohnt es sich für Coiffeusen, mehr vom Lohn einzuzahlen, um im Alter unabhängig zu sein? Michael Buholzer / Keystone

SP und Gewerkschaften haben sich von der Lösungsfindung bei der Pensionskassenreform verabschiedet: Mit unerfüllbaren Forderungen blockierten SP-Mitglieder die letzte Sitzung der Sozial- und Gesundheitskommission des Nationalrats.

Diese konnte die Arbeit nicht zu Ende bringen, sie hat Entscheide verschieben müssen. Jetzt diskutieren die Sozialpolitikerinnen des Nationalrats an diesem Donnerstag nochmals darüber. Und zwar open end, bis die Anträge stehen. Denn die Reform soll in der Frühlingssession durch beide Räte. Niemand hat Lust, der SP just auf die Wahlen hin ein Referendumsgeschenk zu machen.

Die SP agiert dabei nicht alleine aus wahltaktischem Kalkül. Eine Schwächung der zweiten Säule spielt auch der hauseigenen Initiative in die Hände: Die Chance auf ein Ja zur 13. AHV-Rente steigt, wenn die Pensionskassenrenten für kleinere Einkommen nicht endlich besser werden.

Auf der Strecke bleiben die Versprechen der AHV-Abstimmung, die Pensionskassenrenten der Frauen zu verbessern. Denn dort besteht heute die grosse Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Die Grüne Ständerätin Maya Graf argumentiert: «Gegenüber vielen schlecht abgesicherten Erwerbstätigen darf jetzt nicht auf Zeit gespielt werden.» Deutliche Verbesserungen, gerade für Frauen, lägen jetzt auf dem Tisch und hätten bereits wichtige Hürden im Parlament genommen.

Wie viel des Lohnes soll versichert werden?

Im Detail wird zwar noch gefeilscht, welches Modell für die Betroffenen mehr Vorteile bietet. Umstritten ist die Frage, welcher Anteil des Lohnes versichert werden soll, um eine Rente aufzubauen. Dabei zeichnet sich eines schon jetzt ab: Tiefe Löhne sollen neu viel besser versichert werden, egal ob sich das Modell Nationalrat (Halbierung des Koordinationsabzugs) oder das Modell Ständerat (Koordinationsabzug von 15 Prozent) durchsetzt. Höhere Renten stärkten die finanzielle Unabhängigkeit im Alter, sagt Graf. Ein Ausbau der AHV sei zwar auch wichtig. «Deswegen dürfen wir diese Chance nicht verpassen, Frauen in der zweiten Säule besserzustellen.»

Ständerätin Maya Graf (Grüne/BL) und Nationalrätin Kathrin Bertschy (GLP/BE) kämpfen als Präsidentinnen des Frauendachverbands Alliance f für bessere Frauenrenten. Severin Bigler / CH Media

Auch einzelne Sozialpolitiker des Nationalrats sehen Vorteile beim Modell Ständerat, weil es die Diskriminierung für tiefere Einkommen, Teilzeitpensen oder Personen mit mehreren Arbeitgebern aufheben würde. Eine Person beispielsweise, die bei drei Arbeitgebern je 20’000 Franken verdient, könnte endlich eine Rente ansparen. Neu würde zur Berechnung des versicherten Lohns kein fixer Anteil abgezogen (jeweils ein Koordinationsabzug von 25’095 Franken), sondern ein flexibler (Koordinationsabzug von 15 Prozent). Anstatt null Franken wären also 51’000 Franken versichert.

Als zweites Beispiel: Bei einem Lohn von 30’000 Franken sind heute 4905 Franken versichert, also 16 Prozent. Neu wären 25’500 Franken versichert, 85 Prozent. Das bedeutet für die Versicherten in beiden Beispielen: mehr vom Lohn abgeben, dafür ein eigenes Vermögen und somit eine Rente fürs Alter ansparen.

Gibt es noch eine fairere Lösung?

Maya Graf hat sich mit ihrem Antrag, neu 85 Prozent des Lohnes zu versichern, im Ständerat klar durchgesetzt. Die SP findet den Wert zu hoch, sie beantragte unter anderem einen tieferen prozentualen Abzug. Rückendeckung erhält sie vom Gewerbe, den Bauern und einzelnen bürgerlichen Politikern. Die Sozialkommission des Nationalrats überprüft darum weitere Varianten: Nur 80, 60 oder 40 Prozent des Lohnes zu versichern.

Die Alternativen sind noch nicht ausgereift. Was die Reform für die vielen erwerbstätigen Frauen bedeutet, wird darum anhand von Beispielen nach Modell des Ständerats aufgezeigt, welche das Bundesamt für Sozialversicherungen bereits berechnet hat. Das bedeutet: Altersgutschriften von 9 Prozent bis 44-jährig und 14 Prozent für ältere, eine Eintrittsschwelle ab 17’208 Franken Jahreslohn, ein Sparbeginn ab 25 Jahren und Kompensationen für rund die Hälfte aller Versicherten über 50 ab Inkraftsetzung der Reform. Alle Berechnungen gelten nur für Personen, die im Obligatorium versichert sind (Löhne bis maximal 88’200 Franken). Sechs von sieben Erwerbstätigen betrifft die Reform also nicht.

Viel weniger Männer mit tiefen Löhnen

Dass hauptsächlich Frauen profitieren, lässt sich aus den Zahlen der Erwerbsstatistik des Bundesamts für Statistik ablesen. Mehr als die Hälfte aller berufstätigen Frauen verdienen weniger als 5000 Franken im Monat. Für diese Einkommen zahlten die Arbeitgeber zuletzt rund 700 Millionen Franken an Beiträgen gemäss BVG-Obligatorium, wie der Frauendachverband Alliance f anhand der Lohnstatistik berechnet hat. Denn für jeden Franken, den eine Erwerbstätige in die Pensionskasse einzahlt, muss auch der Arbeitgeber einen Franken in die zweite Säule einzahlen.

Arbeitgeber müssten sich also kräftig an der Verbesserung der Frauenrenten beteiligen. Neu würden sie nach Reformmodell Ständerat rund 1500 Millionen Franken an Beiträgen für Mitarbeiterinnen ausrichten - fast das doppelte.

Für Männer ist die Situation deutlich weniger prekär: Nur knapp jeder fünfte Erwerbstätige hat einen Lohn unter 5000 Franken. Die Arbeitgeber würden Männern mit tieferen Löhnen im BVG-Obligatorium gemäss Reform statt rund 400 Millionen neu 750 Millionen Franken auszahlen.

Beispiel 1: 55-jährige Kassiererin mit Monatslohn von 2000 Franken

Doch warum stellen sich Gewerkschaften und Sozialdemokraten quer? SP-Co-Chefin Mattea Meyer bemüht gerne das Beispiel der 55-jährigen Kassiererin im Teilzeitpensum und 2000 Franken Lohn: Deren Altersgutschriften würden sich um fast 200 Franken pro Monat erhöhen. Für die Versicherte fällt maximal die Hälfte an, genau 97 Franken zusätzlich. Die andere Hälfte zahlt der Arbeitgeber. Dafür würde die Frau nach zehn Jahren eine monatliche Pensionskassenrente von 300 anstatt 100 Franken erhalten. Mit einer AHV-Rente von etwa 1800 Franken bleibe sie weiterhin abhängig von Ergänzungsleistungen, folgert Meyer. Kurz: Die Reform bringe ihr nichts.

Beispiel 2: 25-jährige Physiotherapeutin mit einem Monatslohn von 2500 Franken

FDP-Ständerat Damian Müller findet es ebenfalls falsch, den Lohn derart stark zu versichern. Als Beispiel soll eine 25-jährige Physiotherapeutin mit 25'000 Franken Lohn und jährlichen Pensionskassenbeiträgen von 126 Franken dienen. Künftig würde sie jährlich 954 Franken an Beiträgen abgeben müssen. «Damit würde sich der Beitrag mehr als versiebenfachen», kommentiert Müller. Konkret: Bei einem Lohn von 2000 Franken fehlten neu jeden Monat 80 Franken im Portemonnaie.

Den Einwand, dafür erhalte die Person eine höhere Rente, lässt Müller nicht gelten. Zwar bekäme die Frau nach 40 Jahren Sparen eine BVG-Rente von fast 500 statt 100 Franken pro Monat. Doch, so hält Müller fest, bräuchte die Physiotherapeutin mit dieser PK-Rente und einer durchschnittlichen AHV-Rente immer noch Ergänzungsleistungen. «Der Preis für diese höhere Pensionskassenrente ist über 40 Jahre enorm hoch.» Gerade teilzeitbeschäftigten Frauen, die auf jeden Franken angewiesen sind, um über die Runden zu kommen, beschere die hohe Abgabe «eine schmerzhafte Einkommenseinbusse», welcher am Ende der beruflichen Laufbahn weiterhin keine BVG-Rente gegenüberstehe, die zusammen mit der AHV die Existenz sichere. Der FDP-Ständerat folgert ähnlich wie die SP: «Bei tiefen Einkommen kommt das Kapitaldeckungsverfahren an seine Grenzen.»

Der Widerstand der Arbeitnehmer

Müller sieht aber noch ein weiteres Problem: Nicht nur die Arbeitnehmerin kostet die Reform 80 Franken zusätzlich pro Monat, auch der Arbeitgeber zahlt nochmals so viel. «Daher rührt der verständliche Widerstand aus dem Gewerbe und von den Bauern», sagt er. Und zweifelt, dass die Reform an der Urne so eine Chance hätte.

Nun liegt es in der Natur der Politikerinnen und Politiker, jene Beispiele herauszuklauben, die der Bestärkung eigener Argumente dienen. Und es stimmt: Die Kassiererin muss jeden Monat mehr Geld auf die Seite legen, um eine höhere Rente zu erhalten. So funktioniert die zweite Säule. Im Unterschied aber etwa zur AHV ist das ein Vermögen, das sie spart und spätestens ab Pensionierung beziehen und beliebig verwenden kann.

Maya Graf hält die Beispiele von Müller und Meyer für gesucht. «Ein Erwerbsleben erfolgt nie linear.» Wer Teilzeit arbeite, tue dies oft wegen der familiären Situation und daher vorübergehend. Oder auch, weil sich Eltern die Erwerbsarbeit aufteilen. Die neuen Regeln im BVG sollen diesen gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen – und die zwei einzelnen Teilzeitlöhne wie einen Vollzeitjob versichern. Nur ein flexibler Abzug kann das ermöglichen.

Die Beispiele der Gegner taugen laut Graf auch schlecht, weil «sie die Frage der Existenzsicherung und nicht der Beruflichen Vorsorge betreffen, wenn eine Person in der Schweiz ein Leben lang nur einen Lohn von monatlich 2000 Franken verdient». Und was das SP-Beispiel der 55-jährigen Kassiererin betrifft, sagt Maya Graf: «Wer mit 55 in einem tiefen Pensum arbeitet, entscheidet dies in der Regel bewusst - und ist folglich nicht zwingend auf das Einkommen angewiesen.» Zudem seien 200 Franken mehr Rente pro Monat nicht nichts.

Beispiel 3: 25-jährige Coiffeuse mit einem Monatslohn von 4500 Franken

Für den Frauendachverband, den Graf zusammen mit der Berner GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy präsidiert, ist die Reform des Koordinationsabzugs «seit Jahrzehnten dringlich». Ihre Forderung: Frauen, die ein Leben lang arbeiten und trotzdem keine verlässliche Rente haben, müssten in Zukunft besser versichert sein. Für viele Arbeitnehmende bedeute die Reform eine Verbesserung, die Modernisierung habe einen positiven Effekt: Der Systemwechsel trägt all jenen Rechnung, die in ihrem Arbeitsleben in verschiedenen Berufen, unterschiedlich hohen Pensen und Einkommensklassen arbeiten.

Etwa die 25-jährige Coiffeuse, die im Monat 4500 Franken verdient. Sie muss monatlich 87 Franken mehr auf die Seite legen, hat aber bei der Pensionierung ein deutlich höheres Altersguthaben zur Verfügung. Die Rente steigt von heute 863 Franken auf 1092 Franken monatlich.

Beispiel 4: 55-jährige Sachbearbeiterin mit einem Monatslohn von 7200 Franken

Ab einer gewissen Lohnhöhe und einem gewissen Alter profitieren die Erwerbstätigen indes nicht mehr von den Änderungen. Das zeigt sich bereits bei Löhnen um 6000 Franken pro Monat, wo trotz höherer Sparbeiträge die Rente nicht mehr steigt. Der Grund ist wichtiger Bestandteil der Reform: Ein tieferer Umwandlungssatz von 6 anstatt wie bisher 6,8 Prozent führt dazu, dass die Rentenhöhe sinkt. Deshalb braucht es die zusätzlichen Sparbemühungen. Doch für ältere Erwerbstätige reicht die Zeit nicht, um zusätzlich benötigtes Alterskapital anzusparen. Weil tiefere Renten den Zielen der Reform entgegenlaufen, soll für eine Übergangsgeneration von 15 Jahrgängen eine Kompensation ausbezahlt werden - abhängig vom Einkommen variiert der Rentenzuschlag zwischen 50 und 200 Franken pro Monat. Wer genau begünstigt wird und wie, ist ebenfalls noch Gegenstand von Diskussionen.

Das Beispiel der 55-jährigen Sachbearbeiterin mit einem Lohn von 7200 Franken im Monat zeigt, was das bedeutet. Sie zahlt heute 457 Franken ein. Mit der Änderung wären es 31 Franken weniger. Auf die Rente wirkt sich dies wegen des tieferen Umwandlungssatzes negativ aus: Anstatt 1758 Franken erhielte sie noch 1573 Franken.

Leises Fünklein Hoffnung

Nun sucht also die Sozialkommission des Nationalrats nach einer neuen Balance, die Löhne weniger stark zu versichern. Ob das aufgeht, ist aber fraglich: Bei 60 Prozent versichertem Lohn werden die tiefen Einkommen bei den monatlichen Beiträgen entlastet. Gleichzeitig sinken die Renten bereits bei Löhnen ab 50’000 Franken pro Jahr.

Eine Einigung innert kurzer Frist liegt zwar in Griffweite. Doch nüchtern betrachtet, fehlt der Reform die breite Unterstützung von Verbänden und Parteien. Dies obwohl nebst Alliance f starke Fürsprecher eine gemeinsame Lösung anstreben, wie GLP-Nationalrätin Melanie Mettler, FDP-Vizepräsident Andri Silberschmidt, Mitte-Ständerat Erich Ettlin oder SVP-Ständerat Alex Kuprecht. Sie werden nicht nur Parteikollegen, sondern dereinst auch die Bevölkerung überzeugen müssen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen