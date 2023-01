Pensionskassen: Hohe Verwaltungskosten für Versicherte

Pensionskassen Hohe Verwaltungskosten in der beruflichen Vorsorge: Im Schnitt zahlt der Versicherte 1500 Franken pro Jahr Gemäss der Eidgenössischen Finanzkontrolle belaufen sich die Kosten für die Verwaltung und Vermögensverwaltung der Pensionskassen auf 6,8 Milliarden Franken pro Jahr. Werten will die EFK diese Zahl nicht, aber sie hat einen Tipp für die Versicherten. Anna Wanner Jetzt kommentieren 25.01.2023, 23.00 Uhr

Die Pensionskassen verwalten ein Vermögen in der Höhe von 1100 Milliarden Franken. Das kostet. Gaetan Bally / KEYSTONE

Das Schweizer Vorsorgesystem ist ausgeklügelt, aber kompliziert. Die drei Säulen der Altersvorsorge (AHV, berufliche Vorsorge und private Vorsorge) haben sich als relativ robustes System erwiesen. Doch erstens führt die alternde Gesellschaft auch in der Schweiz zu einem Reformdruck und zweitens zeigt sich in einem neuen Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle, wie wichtig es ist, sich mit der eigenen Altersrente – namentlich der Pensionskasse – auseinanderzusetzen.

Doch von vorne: Die Finanzkontrolle, welche die Ausgaben und Kosten von Verwaltungsstellen prüft, hat sich die Transparenz und die Rechnungslegung der über 1200 Pensionskassen und Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz angeschaut. Sie verwalten das Vermögen von 4,3 Millionen aktiven Versicherten und fast 1,2 Millionen Rentnerinnen und Rentnern. Es handelt sich um Vermögenswerte in der Höhe von 1100 Milliarden Franken. Die Finanzkontrolle hat berechnet, was dabei an Verwaltungskosten und an Vermögensverwaltungskosten anfällt. Zusammengerechnet werden 6,8 Milliarden Franken pro Jahr von den Altersguthaben der Versicherten abgezwackt. 5,1 Milliarden Franken fliessen dabei in die Verwaltung der Vermögen, der Rest in die Verwaltung der Arbeitnehmenden – Kosten, die etwa bei einem Arbeitgeberwechsel entstehen.

3000 Franken und mehr für die Vermögensverwaltung pro Jahr

Daraus hat die Finanzkontrolle den Medianwert errechnet: 1500 Franken gibt eine Pensionskasse pro Jahr und Kopf für die Verwaltung aus – das entspricht einer mittleren monatlichen Frauenrente der beruflichen Vorsorge. Abschliessend einordnen lasse sich der Betrag nicht, sagt EFK-Direktor Pascal Stirnimann. «Ob das viel oder wenig ist, hängt vom return on investment ab.» Oder anders formuliert: Wenn die Vermögensverwaltung eine hohe Rendite erzielt, ist ein hoher Aufwand berechtigt. Ist die Rendite hingegen trotz hohen Vermögensverwaltungskosten tief, stimmt die Rechnung für den Versicherten wahrscheinlich nicht. «Den Wert können wir nicht beurteilen, weil keine solche verlässlichen Analysen bestehen», erklärt Stirnimann.

Wer hingegen überall Einsicht verlangen kann, sind die Versicherten. Deshalb appelliert die Behörde denn auch, die Pensionskassenauszüge und die jährlichen Berichte genau zu studieren und Fragen zu stellen: Stimmen die Renditen? Wie ist die Kasse im Vergleich zu anderen aufgestellt? Oder wie lassen sich die Kosten der Vermögensverwaltung rechtfertigen? Denn der Medianwert von 1500 Franken an Vermögensverwaltungskosten pro Person bedeutet auch: Bei der Hälfte aller Pensionskassen sind die Kosten noch höher. Rund hundert Kassen verbuchen Beträge von mehr als 3000 Franken pro Versicherten und Jahr.

Diese Fragen sollen die Verantwortlichen dazu bewegen, den Kosten der Vermögensverwaltung mehr Beachtung zu schenken. Die eigene Pensionskasse ist verpflichtet, die Versicherten zu informieren, wenn diese eine Auskunft verlangen. Im Alltag seien solche Anfragen aber selten: Nicht nur die Versicherten haben ein «geringes Interesse für die Kostenfrage», wie es die Finanzkontrolle ausdrückt. Auch bei den jeweiligen Kassen stehe die Sicherung des Leistungsniveaus an erster Stelle, erst danach werde der Kosteneffizienz Beachtung geschenkt.

Verzicht auf Vorschriften

Auf die Frage, wie sich die Kosten dämpfen liessen, macht die Finanzkontrolle zwei Vorschläge: die bessere Sensibilisierung der Bevölkerung sowie ein besserer Datenaustausch zwischen den Kassen. Nichts hält sie von einem Deckel bei den Kosten der Vermögensverwaltung. Die Unterschiede zwischen den Kassen sind zwar frappant, das hängt aber weitgehend auch mit deren Grösse zusammen. Manche Pensionskassen versorgen ein paar Dutzend Versicherte, andere sind komplex aufgebaut und für mehrere Arbeitgeber und mehrere zehntausend Arbeitnehmer verantwortlich. Je grösser die Kasse, desto kleiner die administrativen Kosten. Die Heterogenität der Kassen führt dazu, dass die Kosten pro versicherte Person stark variieren. Was die Finanzkontrolle aber überall feststellt: Die Transparenz ist hoch, die Daten zugänglich.

