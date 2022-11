Pensionskassen-Reform: Sinken jetzt die Renten?

Pensionskasse 29 Milliarden? 9 Milliarden? Oder wie viel darf die Reform der beruflichen Vorsorge kosten? Bei den Pensionskassenrenten geht es um die Wurst: Wer erhält welchen Rentenzuschlag bei der Pensionierung? Der Ständerat entscheidet am Dienstag. Anna Wanner Jetzt kommentieren 28.11.2022, 19.00 Uhr

Bundesrat Alain Berset fehlt die Unterstützung für eine Pensionskassenreform, die allen Neurentnerinnen zugutekommt. Anthony Anex / KEYSTONE

Die Pensionskassenreform geht in die nächste Runde. Erklärtes Ziel von Bundesrat und einer Mehrheit des Parlaments: die Umverteilung zwischen aktiver Erwerbsbevölkerung und Rentnern eindämmen. Denn diese ist im System der beruflichen Vorsorge nicht vorgesehen, hier spart jeder für sich. Weil die Menschen älter werden, reicht aber das angesparte Alterskapital in der Pensionskasse häufig nicht bis ans Lebensende. Deshalb wurden seit 2014 über 45 Milliarden Franken umverteilt.

Dass diese Umverteilung systemfremd ist, wird nicht bestritten. Auch die dafür notwendige Änderung liegt auf der Hand: Der Mindestumwandlungssatz, welcher die Höhe der Rente bestimmt, muss gesenkt werden. Heute liegt dieser bei 6,8 Prozent, neu soll er bei 6 Prozent definiert werden. Dies bedeutet eine Rentenkürzung von 12 Prozent für obligatorisch versicherte Löhne bis 86'040 Franken.

Verschlechtert sich die Rente der Pensionskasse?

Weil die Reform zu keinen Renteneinbussen führen darf, diskutiert das Parlament seit bald drei Jahren darüber, wie sich die Lücken schliessen lassen.

In vielen Fragen zeichnet sich eine Einigung ab – etwa in der Vereinheitlichung der Altersgutschriften: Künftig werden die 25- bis 44-Jährigen neun Prozent ihres versicherten Lohnes in die Pensionskasse stecken, ab 45 Jahren sind es dann 14 Prozent. Auch bei der Eintritts- und Altersschwelle für BVG-Löhne sind viele Beteiligte optimistisch, dass sich das Parlament einigen wird.

Über eine Frage wird indes heftig gestritten, sie entscheidet massgeblich über den Erfolg der Revision. Wie hoch soll die Kompensation ausfallen? Und wie breit ist der Kreis der Betroffenen, die von einem Rentenzuschlag profitieren sollen?

Dabei geht es nicht um Peanuts, sondern um Milliarden von Franken. Je nachdem, was alles in die Rechnung gepackt wird, kostet die Reform nicht 9 oder 11 Milliarden, sondern 29 Milliarden Franken.

Wer soll wie viel Rentenzuschlag erhalten?

Aber von vorne: Sinkt der Umwandlungssatz, sinkt auch die Rente. Für jene, die kurz vor der Pensionierung stehen, kann auch ein zusätzlicher Sparanreiz die Lücke nicht füllen. Darum wollen Bundesrat und Parlament einer Übergangsgeneration von mindestens 15 Jahren eine Kompensation auszahlen.

Hier stehen sich vier Modelle gegenüber. Bundesrat und Sozialpartner unterstützt von Grünen und SP wollen ein umfassendes Modell: Jede Neurentnerin, jeder Neurentner soll einen Zuschlag erhalten. Für die ersten fünf Jahrgänge sind 200 Franken pro Monat vorgesehen, für die zweiten fünf Jahrgänge 150 und für die dritten fünf Jahrgänge noch 100 Franken. Ab dem 16. Jahrgang entscheidet der Bundesrat, ob noch eine Zusatzzahlung nötig ist. Kostenpunkt der bundesrätlichen Variante: 29,7 Milliarden Franken.

Der Nationalrat hat mit deutlicher Mehrheit ein anderes Modell verabschiedet: Nur wer direkt von der Senkung des Mindestumwandlungssatzes betroffen ist, soll einen Rentenzuschlag erhalten. Weil die meisten Erwerbstätigen im Überobligatorium versichert sind, weil sie mehr als 86'040 Franken im Jahr verdienen, schrumpft der Kreis der Betroffenen laut Berechnungen des Bundesamts für Sozialversicherung auf rund 35-40 Prozent der Neurentnerinnen.

Gleichzeitig wird die Höhe der Zuschläge für jene gekürzt, die nur kleinere Renteneinbussen haben: Im Prinzip soll nur jener Teil der Rente ausgeglichen werden, der durch die Reform verloren geht. Kostenpunkt dieses Vorschlags: 9,1 Milliarden Franken.

Ständeratskommission sucht nun den Mittelweg

Die beiden Modelle unterscheiden sich auch in der Finanzierung: Das Bundesratsmodell zwackt bei jedem Lohn 0,5 Prozent ab. Das Nationalratsmodell würde 0,15 Prozent auf den versicherten BVG-Lohn aufschlagen – allerdings befristet.

Auch eine Mehrheit der Ständeratskommission lehnt das ausgebaute Kompensationsmodell des Bundesrates ab. Denn sie hält es für unsinnig, dass die Erwerbstätigen, die über die Reform eigentlich entlastet werden sollen, teilweise deutlich mehr zahlen müssen. Die Rede ist von einer Giesskanne, von der auch Personen mit einer üppigen Rente profitieren.

Die Kommission suchte einen Mittelweg und schlägt darum ein erweitertes Nationalratsmodell vor, von dem rund 50 Prozent der Neurentnerinnen und Neurentner profitieren würden – ebenfalls mit Kompensationen, die von der Höhe der Renteneinbusse abhängen. Dieses Modell würde rund 12 Milliarden Franken kosten.

Ob sich darauf aufbauen lässt? Zumindest eine bürgerliche Mehrheit stand zuletzt hinter der Idee eines schlanken Modells. Doch es würde bedeuten, erneut eine Rentenabstimmung gegen die Linke und die Gewerkschaften zu führen – im Unterschied zur AHV-Reform allerdings ohne die Unterstützung des Bundesrats.

