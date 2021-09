Wie wird die Erhöhung des Frauenrentenalters kompensiert?

Pensionierung mit 65 Wie soll die die Erhöhung des Frauenrentenalters kompensiert werden? Die Gleichstellung der AHV-Renten ist teuer erkauft Frauenrentenalter 65 kostet mit jeder Reform mehr. Wie will die Politik die Frauen diesmal überzeugen? Anna Wanner Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.00 Uhr

Gleichberechtigung? Frauen, die ab 2025 in Pension gehen, erhalten höhere Renten als Männer. Keystone

Für die Frauen, die ab 2025 in den Ruhestand treten, steht eine Veränderung an. Sie werden länger arbeiten müssen, sofern es die aktuelle AHV-Reform durchs Parlament schafft und auch vom Volk akzeptiert wird. Die Erhöhung des Rentenalters folgt gestaffelt: Die Frauen ab Jahrgang 1961 müssen zunächst drei Monate länger arbeiten, für den Jahrgang 1962 sind es drei weitere Monate. Frauen, die 1964 und später geboren sind, gehen dann alle regulär mit 65 in Pension.