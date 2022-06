Parteien Wie die Allianz von SP und Mitte die Sommersession dominierte – ist das eine Zäsur für die Legislatur? Bei den Wahlen 2019 dominierte die grüne Welle. Doch in den ersten zwei Jahren gaben die Bürgerlichen trotzdem den Takt vor. Jetzt hat Mitte-links aber Fahrt aufgenommen, auch dank dem Krieg. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Mitte-Präsident Gerhard Pfister (links) diskutiert in der Sommersession mit SP-Co-Präsident Cedric Wermuth. Keystone/Alessandro della Valle

Gerhard Pfister wirkte in der SRF-«Elefantenrunde» ungewöhnlich zerknirscht und selbstkritisch. Die Mitte hatte an jenem 13. Februar 2022 drei Abstimmungen verloren: Mediengesetz, Stempelsteuer und Tabakwerbeverbot.

«Da müssen wir über die Bücher», sagte der Mitte-Präsident. Und zur Niederlage bei der Stempelsteuer betonte er: «Bevor man wieder Steuerentlastungen für Unternehmen ins Auge fasst, müssen wir jetzt Familien und Mittelstand entlasten.»

Das liess die SP aufhorchen. Wenn Pfister vor laufender Kamera derartklare Aussagen machte, dann war das der Moment für eine verstärkte Allianz mit der Mitte, sagten sich Mattea Meyer und Cédric Wermuth vom Co-Präsidium.

Das SP-Co-Präsidium suchte das Gespräch mit Pfister

Sie suchten das Gespräch mit Pfister. Mit Erfolg, wie die Sommersession zeigt. Nachdem die Bürgerlichen im Nationalrat den Ton angaben, als ob es bei den Wahlen 2022 keine grüne Welle gegeben hätte, änderte sich die Situation, als SP und Mitte enger zusammenzuarbeiten begannen. Mitte-links dominierte die Sommersession.

«Wir haben zwei Jahre harte ideologische Wirtschaftspolitik von Rechts hinter uns», sagt Wermuth. Der Wind habe mit dem gewonnenen Referendum zur Stempelsteuer-Vorlage gedreht. «In dieser Session haben wir zum ersten Mal seit langem Entscheide getroffen, um Probleme wie höhere Krankenkassenprämien und den Verlust der Kaufkraft anzugehen.»

Vieles deutet darauf hin, dass die Sommersession eine Zäsur ist für die zweite Hälfte der Legislatur. Das hat auch mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Seit Russlands Invasion setzt Mitte-Präsident Pfister, der Mehrheitsmacher im Parlament, noch stärker auf Werte wie Demokratie, Rechtsstaat, Freiheit und Menschenrechte, «die den Westen und seine Gesellschaften attraktiver machen als jede andere Staatsform», wie er Ende März dieser Zeitung sagte.

Prämien-Entlastungs-Initiative und Kaufkraft-Paket als Beispiele

Er erwähnte da explizit zwei weitere Werte: Solidarität und Chancengleichheit. Sie sind zentral bei der Prämien-Entlastungs-Initiative der SP. Zusammen mit der Mitte brachte die SP den Gegenvorschlag durch, der die Krankenkassenprämien für den unteren Mittelstand um 2,2 Milliarden verbilligen soll. Im Gegenzug unterstützte die SP den Gegenvorschlag zur Kostenbremse-Initiative der Mitte.

Die soziale Komponente spielt auch eine entscheidende Rolle bei der gemeinsamen Forderung nach einer ausserordentlichen Session, welche zum Sessionsende publik wurde. Beide Parteien fordern ein Kaufkraft-Paket gegen die Inflation für den Mittelstand, Geringverdiener und Rentnerinnen und Rentner.

SP und Mitte haben sich auf zwei Forderungen verständigt: Erstens soll der Bund die individuelle Prämienentlastung für 2023 um 30 Prozent erhöhen. Zweitens wollen sie den sofortigen Teuerungsausgleich bei den Renten.

Bei weiteren zentralen Geschäften wie dem indirekten Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative – auch von der FDP unterstützt – und Simonetta Sommarugas Rettungsschirm für die Stromunternehmen waren ebenfalls SP und Mitte federführend.

Genauso wie bei der Forderung, die Schweiz müsse künftig eigenständige Sanktionen ergreifen können. Der umstrittene Artikel 2 Absatz 2ter des Embargogesetzes kam mit 107:82 Stimmen nur knapp durch, dank SP und Mitte. Nur zwei Mitte-Politiker lehnten ihn ab: Thomas Rechsteiner (AI) und Fabio Regazzi (TI).

Im Ständerat ist die Mitte ein Unsicherheitsfaktor

Es gibt aber auch einen grossen Unsicherheitsfaktor für die Allianz: die Ständeratsdelegation der Mitte. Sie ist unberechenbar und bekannt dafür, immer wieder vom Kurs der Partei abzuweichen. Das könnte für den indirekten Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative zum Problem werden – oder sogar für den Gegenvorschlag zur SP-Prämien-Entlastungs-Initiative.

Mitte-Präsident Pfister arbeitet hinter den Kulissen an dieser Baustelle. «Ich bin zuversichtlich, dass die Mitte-Ständerate unsere Strategie mittragen, die wir bereits an der Fraktionsklausur im Januar so diskutiert haben», sagt er. «Dass wir uns hier frühzeitig intern absprechen, gehört zu meinen ganz normalen Aufgaben als Parteipräsident.»

Er habe immer gesagt, Die Mitte sei die bürgerliche Partei, die soziale Verantwortung übernehme, betont Pfister, angesprochen auf die Allianzen mit der SP. Daran sei aus seiner Sicht nichts Neues. Die Mitte habe klar angekündigt, dass sie nach den intensiven inneren Reformen mit Lösungen aus der Mitte heraus vorangehen wolle. «Wir arbeiten dabei gerne mit all jenen Parteien und Partnern zusammen, die unsere Forderungen teilen.»

Armeebudget als grosser Erfolg der Bürgerlichen

Das kann auch die FDP und die SVP sein, wie bei AHV, BVG und beim Armeebudget. Ab 2024 soll dieses schrittweise erhöht werden, bis es 2030 ein Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) umfasst. Das war der grosse Erfolg der Bürgerlichen in der Sommersession.

Wermuth möchte, dass er die Ausnahme bleibt. «Ich hoffe», sagt er, «dass das der Auftakt einer guten Zusammenarbeit von Mitte und SP ist und wir damit in Bundesbern Mehrheiten für eine Politik erreichen, die der Bevölkerung dient.»

