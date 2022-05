Parteien Weniger Religion, mehr Ethik: Die EVP will sich vom «Evangelischen» emanzipieren Zuerst distanzierte sich die CVP vom Katholizismus und benannte sich in «Die Mitte» um. Jetzt will sich die EVP vom «Evangelischen» emanzipieren – aber ohne den Namen zu ändern. Othmar von Matt 2 Kommentare 28.05.2022, 05.00 Uhr

Die drei EVP-Nationalratsmitglieder (von links): Marianne Streiff-Feller (EVP-Präsidentin von 2014 bis 2021), Nik Gugger (Vizepräsident) und Lilian Studer (Präsidentin). EVP

Sie ist die beständigste Partei der Schweiz – und das seit über einem Jahrhundert. Die Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP), die 1919 gegründet wurde, hatte in ihrer Geschichte weder grosse Ausschläge nach oben noch nach unten.

Sie stellte stets einen, zwei oder drei Nationalräte. Einen bis 1959; zwei von 1959–67 und von 2007–19; drei von 1967–95, von 1999 bis 2007 und von 2019 bis heute. Mit einer Ausnahme: Im Zweiten Weltkrieg – von 1939 bis 1943 – war die EVP nicht im Nationalrat vertreten.

Es ist das «E» wie «Evangelisch», das bei der EVP für Kontinuität sorgt. Die reformierten Kantone Zürich und Bern sind die Heimbasis der Partei. Sie stellten 17 der total 19 Nationalratsmitglieder. Die übrigen zwei – Heiner Studer und Tochter Lilian Studer – stammen aus dem teilweise reformierten Kanton Aargau.

Die EVP will zu neuen Ufern aufbrechen

Das evangelische Korsett scheint der EVP zu starr geworden zu sein. Sie befindet sich in Diskussionen zum Aufbruch an neue Ufer. Ähnlich, wie dies die katholische CVP vor ihr tat, als sie sich in «Die Mitte» umbenannte. Nur steht bei der EVP kein Namenswechsel zur Diskussion.

Die EVP will künftig das «E» im Namen inhaltlich stärker «mit ethischen Werten auf der Basis der christlichen Grundlage» füllen, wie es Vizepräsident und Parteistratege Nik Gugger formuliert. Drei zentrale ethische Werte stehen für ihn und Präsidentin Lilian Studer im Vordergrund: Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Menschenwürde. Nachhaltigkeit bezieht sich auf die Schöpfung, Gerechtigkeit auf soziales Unternehmertum und Menschenwürde auf den Einsatz der Schwächsten der Gesellschaft. Diese EVP-Werte sollen der Öffentlichkeit künftig offensiver kommuniziert werden.

Die Stabilität der Partei sei zwar bewundernswert, sagt Präsidentin Studer. Das höre sie immer wieder von aussen. Sie betont aber: «Grundsätzlich wollen wir als Partei wachsen. Deshalb machen wir uns verschiedene Gedanken in verschiedene Richtungen.» Bisher habe dazu eine Sitzung stattgefunden.

Der Politologe Claude Longchamp forderte die EVP heraus

Es war der Politologe Claude Longchamp, der die Partei vor einem Monat mit seinem Inputreferat im Supporterklub «Club 1000» herausforderte und ihr einen deutlichen Wink gab. Longchamp plädierte für eine deutliche Wachstumsstrategie: Die EVP solle mittelfristig in der Bundespolitik eine eigene Fraktion stellen und damit fünf Nationalratsmitglieder umfassen. «Sonst», sagt der Politologe, «bleibt sie ein schwer fassbares Anhängsel der Mitte-Fraktion.»

Parallel dazu diagnostizierte Longchamp der EVP ein doppeltes Überalterungsproblem – bei den Mitgliedern wie bei den Wählenden. «Die EVP braucht eine Erneuerung, um für Menschen unter 35 oder 40 Jahren attraktiver zu werden», sagt er. «Und das braucht sie sowohl bei den aktiv Politisierenden wie bei den Wählenden.»

Gegen Alkohol, gegen Rauchen, für höhere Löhne an Pflegende

Longchamp plädierte dafür, die Partei inhaltlich zu öffnen und ein breiteres Publikum anzusprechen. «Es muss möglich sein, sich mit der EVP zu identifizieren, auch wenn man nicht aus einer EVP-Familie stammt», sagt er. Der Politologe schlägt vor, ethische Positionen stärker ins Zentrum zu rücken. Die Partei könne «sozialmoralische Grundsätze aufzeigen, die sie auch politisch leben wolle».

Aktuelles Beispiel dafür ist für ihn das Engagement der EVP gegen den Alkohol-Verkauf bei der Migros. Gleiches gelte aber auch bei der Raucherfrage oder der Forderung nach einer höheren Wertschätzung und besseren Entlöhnung von Pflegenden.

Der rasante Mitgliederschwund der Landeskirchen

Für Longchamp ist klar: Die enge Bindung einer Partei an eine Konfession werde mehr und mehr zum Hindernis, um neue Menschen anzusprechen. Die Landeskirchen verzeichnen einen rasanten Mitgliederschwund, der bei den Reformierten noch schneller fortschreitet als bei den Katholiken. «Der Anteil der Mitglieder der evangelisch-reformierten Kirchen hat sich in den letzten 50 Jahren halbiert», sagt Longchamp. «Er liegt jetzt bei unter einem Viertel.»

Nik Gugger teilt Longchamps Analyse weitgehend. «Wir sind zwar Brückenbauer, wie das schon 1919 in unseren Statuten stand», sagt er. «Doch das hilft uns nicht wirklich. Wir sind einfach zu wenig sexy, weil wir noch nie einen Bundesrat hatten und auch keine eigene Fraktion haben.»

Was die Coronakrise und der Ukraine-Krieg verändern

Die EVP dürfe künftig nicht mehr nur auf das Evangelische reduziert werden, sagt er. «Sie darf ruhig aufzeigen, dass es – neben der christlichen DNA – auch viel Platz hat für Menschen, denen Ethik wichtig ist», sagt Gugger. «Es ist wichtig, neue Wähler zu gewinnen.» Deshalb brauche es Reformen. Klar sei aber eines: «Das ‹E› darf nicht wegfallen.»

Denn eines ist für Gugger klar: Ethik, also die Bewertung vom menschlichen Handeln, hat an Bedeutung gewonnen. «Nach zwei Jahren Coronakrise und dem Ukraine-Krieg», sagt Gugger, «ist Ethik für die Menschen zu einem starken Bedürfnis geworden.»

