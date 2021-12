Auffrischimpfung «Machen wir kein Büro auf wegen einem Monat»: Parlamentarier boostern nach fünf Monaten Die Behörden halten für die Auffrischimpfung noch immer an der Frist von sechs Monaten zwischen zweiter und dritter Impfung fest. Doch die Frist bröckelt. Das zeigt das Parlament. Mit Omikron wächst der Druck. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Wird das Parlament privilegiert? Die Verwaltungsdelegation habe diese Frage lange diskutiert, sagt SVP-Ständerat Alex Kuprecht. Die Antwort: Nein. Es gebe genug Impfstoffe und Impftermine. Keystone/Montage_CH Media

Wer sich in der Schweiz boostern lassen will, muss sechs Monate warten nach der zweiten Impfung. Die Behörden halten diese Grenze noch immer aufrecht – mit verbalen Seiltänzen. So sagte Patrick Mathys, Leiter Krisenbewältigung beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), am Freitag, es sei offen, ob die Frist verkürzt werde. «Grundsätzlich ist das aber möglich.»