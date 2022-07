Klima und Finanzplatz: Die Grünen bieten den Banken einen überraschenden Deal an

Die SP ist «mit Hochdruck am Erarbeiten eines Initiativtextes zu einem zukunftsfähigen Finanzplatz», wie SP-Nationalrätin Jacqueline Badran sagt. «Nach 40 Jahren Kampf der SP für eine Weissgeldstrategie hin zu einem sauberen Finanzplatz braucht es nun den Kampf für eine Grüngeldstrategie hin zu einem klimaneutralen Finanzplatz.» Der Initiativtext dürfte im Herbst vorliegen.

Auch die Mitte sieht die Hebelwirkung eines nachhaltigen Finanzplatzes, weshalb sie sich für zügige Verbesserungen starkmacht. Möglichkeiten dafür seien der Einsatz einer Swiss Green Investment Bank oder die staatliche Ausgabe von Green Bonds, sagt Sprecher Thomas Hofstetter.

Die Grünliberalen verfolgen einen «mittleren Weg», wie Co-Generalsekretär Ahmet Kut betont. «Lieber arbeiten wir mit dem Finanzplatz als gegen ihn, solange er ein gutes Tempo anschlägt. Die Bankiervereinigung und die Branche machen ja einiges.»

Die FDP thematisiert in ihrem Papier zu «Umwelt- und Klimapolitik» von 2019 in einem Punkt auch den Finanzplatz. Die FDP will für ihn eine «führende Stellung als nachhaltiger Finanzplatz». Die Schweiz solle verstärkt die Auswirkungen des Klimawandels auf die Realwirtschaft aufzeigen.

Die SVP wiederum unterstützt das freiwillige Schweizer Klimagütesiegel «Swiss Climat Scores» von Ueli Maurers Finanzdepartement. «Es besteht eine grosse Nachfrage nach nachhaltigen Produkten», sagt SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi. «Und aus unserer Sicht regelt der Markt das.» (att)