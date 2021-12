So bringt sich der Luzerner Gesundheitsdirektor ins Gespräch

Pandemie Die Suche nach der grossen Bühne: So bringt sich Luzerns Gesundheitsdirektor national ins Gespräch Guido Graf warnte am Dienstag vor Triagen in den Spitälern. Der emotionale Appell des Luzerner Regierungsrats macht nun Schlagzeilen. Was steckt dahinter? Nina Fargahi, Niels Jost 29.12.2021, 18.27 Uhr

Medienwirksam: Luzerns Regierungsrat Guido Graf. Keystone

Der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf hat am Dienstag in einem emotionalen Appell vor Triagen in den Spitälern gewarnt und den Bundesrat aufgefordert, neue Massnahmen zu ergreifen. Zwei Wochen davor hatte sich Luzern allerdings noch gegen schärfere Massnahmen ausgesprochen, wie zum Beispiel 2G+ in Restaurants und Fitnesszentren.

Bundesrat Berset, der sich am Mittwochabend in einem kurzen Radio-Interview bei RTS zu Wort meldete, wies ebenfalls darauf hin. Er sagte, dass die nächsten Verschärfungen dermassen einschneidend seien, dass man noch abwarten und die Daten analysieren müsse, bevor man einen solchen Schritt mache.

«Bern muss»

Jedenfalls stellen sich nach dem gestrigen Auftritt des Luzerner Regierungsrates einige Fragen. Wie kommt es, dass Graf gleichzeitig, wie er Triagen verkündet, selbst keine Massnahmen ergreift? «Bei den meisten Massnahmen macht es keinen Sinn, oder es ist sogar kontraproduktiv, wenn es nur in einzelnen Kantonen gilt», sagt er. Zudem sei die Situation vor zwei Wochen eine andere gewesen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Mitte-Politiker für grosse Schlagzeilen sorgt. Immer wieder bringt er sich national ins Gespräch. So hatte er im Jahr 2015 öffentlichkeitswirksam einen Brief an Bundesrätin Sommaruga geschrieben und verlangt, Menschen aus Eritrea nicht mehr als Flüchtlinge anzuerkennen. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe kritisierte, er würde auf Kosten von Schutzsuchenden Wahlkampf betreiben.

Auch im Jahr 2016 wandte er sich an den Bund und beschrieb in dramatischen Worten, dass der Kanton mit der Unterbringung von Asylsuchenden am Anschlag sei. «Wir sitzen auf einem Pulverfass», warnte er auch damals. Böse Zungen behaupten, sein Lieblingssatz sei: «Bern muss.»

Denn seine Kassandrarufe richtet er meistens an den Bund. Im November 2020 bezeichnete Graf die Kommunikation des Bundesrats als «befremdlich», als es darum ging, neue Corona-Massnahmen zu beschliessen. So wollte der Gesundheitsdirektor gemäss eigenen Aussagen neue Massnahmen verkünden, doch der Bundesrat kam ihm zuvor. Die Luzerner Regierung habe ihre beschlossenen Massnahmen deshalb gar nicht erst kommuniziert –

«weil es wenig Sinn macht, wenn diese sowieso teilweise vom Bund übersteuert werden.»

In diesem Fall war es also umgekehrt: Der Bundesrat reagierte zu schnell, während Graf jetzt kritisiert, er reagiere zu langsam.

Zu einem Hin und Her kam es auch vor einem Jahr, als Graf beschloss, die Luzerner Skigebiete zu schliessen. Die umliegenden Kantone hielten ihre Skigebiete geöffnet, was zu Kritik führte. Die Wintersportunternehmen stellten ein Wiedererwägungsgesuch an die Luzerner Kantonsregierung. Nach diesem Debakel verbesserte sich zumindest die Kommunikation unter den Zentralschweizer Kantonen. Trotzdem ist Graf am Dienstag allein vor die Medien getreten.

Konkrete Forderungen? Fehlanzeige

Der Eindruck entsteht, dass der bestgewählte Regierungsrat Luzerns gerne die grosse Bühne sucht und sich mitunter als Opfer der Bundespolitik inszeniert. Einige sagten ihm 2019 Ambitionen für eine Ständeratskandidatur nach. Was er konkret fordert vom Bundesrat, bleibt indes meistens unklar. Auch auf Nachfrage weicht er aus:

«Beim Bund hat es genügend Fachleute, welche beurteilen können, welche Massnahmen jetzt angezeigt sind.»

Gleichzeitig sind die Spitäler in Luzern wirklich am Anschlag, es gibt nur noch sieben freie Intensivbetten. Die Lage ist ernst, trotzdem stiessen Grafs Rufe in Bern bis jetzt auf taube Ohren.

Die Art, wie Graf politisiert, erinnert ein wenig an die Erzählung des kleinen Jungen, der immer schrie: «Die Wölfe kommen.» Nur kamen sie nicht, und als sie eines Tages doch kamen, nahm niemand seinen Appell ernst.