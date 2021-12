Maskenpflicht für Kinder: Viele Erstklässler müssen Maske tragen

Pandemie Schon Erstklässler brauchen in vielen Kantonen eine Maske – kommt nun die generelle Maskenpflicht für Kinder? Das Virus grassiert derzeit bei Kindern und Jugendlichen stark. Der Bund erwägt, die Maskenpflicht in ÖV, Läden und anderen öffentlichen Einrichtungen auf unter 12-Jährige auszudehnen. Viele Kantone haben die Regeln an den Schulen bereits verschärft. Maja Briner Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Die Maske gehört für immer mehr Kinder zum Schulalltag. Robert Michael/DPA-Zentralbild

Es ist eine der wenigen Regeln in dieser Pandemie, die schon lange Bestand haben, eine Konstante quasi. Nun aber kommt sie ins Wanken. Die Regel lautet: Kinder unter zwölf Jahren müssen keine Maske tragen. So hat es der Bundesrat vor anderthalb Jahren beschlossen. Kinder gehörten nicht zu den «Hauptansteckungsgruppen», erklärte das Bundesamt für Gesundheit damals. Tempi passati.

Aktuell grassiert das Virus gerade bei Kindern und Jugendlichen stark. Viele Kantone haben reagiert – und in den Schulen, wo sie das Sagen haben, die Maskenpflicht aufs neue Jahr ausgeweitet. In rund der Hälfte der Deutschschweizer Kantone müssen bereits Erstklässler eine Maske aufsetzen. Das gilt unter anderem in den beiden Basel, Luzern, Aargau, Zug, Zürich und Bern. Der Bund hatte den Kantonen «dringend» empfohlen, die Maskenpflicht auch in den tieferen Stufen einzuführen.

Altersgrenze «in Diskussion»

Und was macht der Bund selbst? Schweizweit gilt in Zügen und Bussen, in Läden und anderen öffentlichen Einrichtungen unverändert: Ab zwölf Jahren muss eine Maske aufgesetzt werden. Das Bundesamt für Gesundheit zieht eine Senkung der Altersgrenze nun aber in Erwägung, wie es auf Anfrage mitteilt. Die Ausdehnung der Maskenpflicht auf unter 12-Jährige sei «eine Massnahme, die in Zukunft in Betracht gezogen werden könnte», schreibt ein Sprecher. «Das ist noch in Diskussion», erklärt er.

Epidemiologisch erachtet das BAG eine Ausweitung der Pflicht offensichtlich für sinnvoll. Der Sprecher hält fest:

«Diese Massnahme würde das Risiko einer Übertragung des Virus verringern.»

In den Nachbarländern gilt die Maskenpflicht schon länger für unter 12-Jährige: in Italien und Österreich ab sieben, in Deutschland je nach Bundesland ab sechs oder sieben Jahren. Einzig in Frankreich ist die Altersgrenze mit elf Jahren ähnlich hoch wie in der Schweiz.

Detailhändler reagieren auf Nachfrage nach Kindermasken

Für Kinder gibt es spezielle, kleinere Masken – und diese sind auch in der Schweiz zunehmend gefragt. Offensichtlich tragen manche die Maske freiwillig. «Die Nachfrage hat in den vergangenen fünf Wochen enorm zugenommen», heisst es bei der Migros. Sie hat derzeit Stoffmasken im Sortiment und will ab Ende dieser Woche in grösseren Filialen auch Hygienemasken für Kinder anbieten.

Konkurrent Coop erklärt, man spüre «seit längerer Zeit eine leicht erhöhte Nachfrage nach Masken für Kinder». Diese biete man in ausgewählten Coop-Verkaufsstellen sowie in den Coop-Vitality-Apotheken an. Auch Aldi will angesichts der Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden aufrüsten: Voraussichtlich ab nächster Woche werden «Small-Size-Einwegmasken» angeboten, die für Kinder geeignet sind.

Viertklässlerinnen in Zürich tragen Masken. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Schulen haben genügend Kindermasken

An der obligatorischen Schule werden die Masken den Kindern zur Verfügung gestellt. Doch gibt es genügend davon? Der St.Galler Bildungsdirektor Stefan Kölliker sagte am Mittwoch dem «St.Galler Tagblatt», es sei nicht möglich, kurzfristig kleinere Kindermasken bis zum Schulstart am Montag zu beschaffen. Deshalb gilt die Maskenpflicht in St.Gallen erst ab der vierten Klasse – zumindest vorerst.

Die Übersicht der Deutschweizer Kantone: Ab welcher Klasse gilt aktuell die Maskenpflicht? (Stand: 30.12.) Aargau: ab 1. Klasse

Appenzell Ausserrhoden: ab Sekundarstufe I

Appenzell Innerrhoden: ab Sekundarstufe I

Baselland: ab 1. Klasse

Basel-Stadt: ab 1. Klasse

Bern: ab 1. Klasse

Glarus: ab Sekundarstufe I

Graubünden: ab der 3. Klasse

Luzern: ab 1. Klasse (bereits seit 6.12.)

Nidwalden: ab Sekundarstufe I

Obwalden: ab 5. Klasse (Ausnahme bei hoher Testquote möglich)

St.Gallen: ab 4. Klasse

Schaffhausen: ab 1. Klasse

Schwyz: ab 1. Klasse

Solothurn: ab der 3. Klasse

Thurgau: ab Sekundarstufe I

Uri: keine flächendeckende Maskenpflicht auf Primarschule und Oberstufe

Wallis: keine flächendeckende Maskenpflicht auf Primarschule und Oberstufe

Zug: ab 1. Klasse (bereits seit 2.12.)

Zürich: ab 1. Klasse

Aus verschiedenen anderen Kantonen heisst es, die Beschaffung der Kindermasken sei kein Problem, es brauche allenfalls etwas Vorlaufzeit. Philipp Grolimund ist Co-Präsident des Aargauer Schulleiterverbands, wo die Maskenpflicht ab Januar ab der ersten Klasse gilt. Er sagt, für die letzte Woche vor den Weihnachtsferien hätten noch nicht alle Schulleitungen genügend kleinere Masken bekommen. Für den Schulbeginn im Januar hätten die Lieferanten jedoch grössere Mengen zugesichert.

Grolimunds Schule in Laufenburg erhielt bereits vor den Weihnachtsferien genügend Kindermasken. Viele Schülerinnen und Schüler hätten diese bereits freiwillig getragen und sich gefreut, dass sie nun auch «wie die Grossen» Masken tragen dürfen, erzählt Grolimund.

«Breit akzeptiert»

Manche Kantone wie Luzern und Zug haben die Maskenpflicht für Erstklässler schon vor Weihnachten eingeführt. In Zug dürfen Kinder – anders als in anderen Kantonen – die Maske abnehmen, wenn sie am Pult sitzen. «Die Massnahme ist bei den Eltern breit akzeptiert, weil die Eltern auch wahrnehmen, dass den Schulen der Schutz der Kinder und Erwachsenen wichtig ist», bilanziert Lukas Fürrer, Generalsekretär der Zuger Bildungsdirektion.

Manche Eltern und Lehrpersonen stören sich indes an der Maskenpflicht. In Luzern beispielsweise demonstrierten Anfang Dezember 150 bis 200 Personen dagegen, in Liestal ist eine Demo angekündigt, und in manchen Kantonen sind Beschwerden hängig. Es ist definitiv eine Konstante in dieser Pandemie: Die Maskenpflicht ist und bleibt ein Zankapfel.

