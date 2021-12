2G oder Lockdown: Die wichtigsten Antworten zum Bundesratsplan

Pandemie Nur zu fünft unter dem Tannenbaum? 9 Fragen und Antworten zu den Corona-Plänen des Bundesrats Eben war das noch undenkbar, jetzt stellt der Bundesrat die 2G-Regel zur Diskussion. Ungeimpfte könnten bald keinen Zutritt zu Restaurants, Fitnesscentern oder Theatern mehr haben. Und bei privaten Treffen droht die Beschränkung auf fünf Personen. Maja Briner, Kari Kälin Jetzt kommentieren 10.12.2021, 21.07 Uhr

Ungeimpfte dürfen das Weihnachtsfest womöglich nur im kleinen Rahmen feiern. Bild: Imago

10163 neue Coronafälle, 160 Spitaleinweisungen, 51 weitere Todesfälle, und noch immer steckt eine infizierte Person mehr als eine weitere an. Wird dieser Trend nicht gebremst, könnte die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen bis Weihnachten auf 400 steigen. Ab diesem Wert erwartet die Covid-Taskforce des Bundes eine «grossräumige, möglicherweise implizite Triage».

Die Überlastung der Spitalkapazitäten: Das will der Bundesrat unbedingt vermeiden. Noch sei nicht klar, ob die letzte Verschärfungsrunde mit der erweiterten Zertifikats- und Maskenpflicht genügend Wirkung entfalte, erklärten am Freitag Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) und Gesundheitsminister Alain Berset (SP).

Die anhaltend ungünstige epidemiologische Entwicklung deutet allerdings darauf hin, dass der Bundesrat an seiner Sitzung vom kommenden Freitag weitere Massnahmen beschliessen wird. Bis Dienstag haben Kantone, Sozialpartner, die zuständigen Parlamentskommissionen sowie die betroffenen Verbände Zeit zur Stellungnahme.

Mit welchen konkreten Massnahmen will der Bundesrat die fünfte Welle brechen?

Essen im Restaurant, Muskeln stählen im Fitnesscenter, ein Theater- oder Konzertbesuch: Davon sind ungeimpfte Personen künftig ausgeschlossen. Ein negativer Test würde nicht mehr als Eintrittsticket akzeptiert. Für Geimpfte und Genesene gilt in Innenräumen eine Sitz- und Maskenpflicht, wobei fürs Essen die Maske weggelegt werden darf. Überall dort, wo sich das Maskentragen und die Sitzpflicht nicht umsetzen lassen, soll künftig ein 2G-plus-Regime gelten.

Namentlich in Fitnesscentern, Discos, Bars oder bei sportlichen und kulturellen Aktivitäten von Laien gäbe es zusätzlich eine Testpflicht. ­Genesene und Geimpfte müssten für den Plauschfussballmatch in der Halle oder das Tanzen in der Disco also neu einen aktuellen negativen Coronatest vorweisen.

Bei Variante 2 würde ebenfalls die 2G-Regel mit Maskenpflicht installiert. Anders als bei Variante 1 würden aber alle Bereiche geschlossen, in denen keine Maske getragen werden kann, etwa Innenräume von Restaurants, Fitnesscenter, Discos und Bars. Auch maskenlose sportliche und kulturelle Betätigungen im Innern wären nicht mehr erlaubt.

Sollten die Varianten 1 und 2 nicht ausreichen, käme es zum Lockdown. ­Geöffnet blieben bei diesem Szenario Einkaufsläden, der Restaurantbetrieb für Hotelgäste, Dienstleistungsbetriebe wie Banken oder der Coiffeur. Auch Gottesdienste und politische Versammlungen (bis 50 Personen) blieben möglich. Kinder unter 16 Jahren dürften weiterhin Sport und Kultur machen. Ein Blick in den Osten zeigt: Österreich konnte die Ansteckungszahlen nach einem mehrwöchigen Lockdown deutlich senken.

Im letzten Januar beschoss der Bundesrat, dass sich in Innenräumen nicht mehr als fünf Personen treffen dürfen. Mehr als 200000 Haushalte wurden unbesuchbar. Jetzt reaktiviert der Bundesrat die 5er-Regel. Sobald jemand dabei ist, der nicht geimpft oder genesen und älter als 16 Jahre ist, dürfen sich in Innern nicht mehr als fünf Personen treffen.

Falls nötig, könnte der Bundesrat private Treffen sogar selbst bei ­Genesenen und Geimpften auf fünf Personen beschränken. Es ist also gut möglich, dass sich zum Weihnachtsfest bestehende familieninterne Impfstreitigkeiten verschärfen werden. Rückmeldungen aus dem Contact-Tracing hätten gezeigt, dass bei privaten Treffen das Übertragungsrisiko besonders hoch sei, begründete Gesundheitsminister Berset.

Trotz negativer Rückmeldungen in der letzten Konsultation schlägt der Bundesrat erneut eine Homeoffice-Pflicht vor. Diese könne einen entscheidenden Beitrag zur Kontaktreduktion leisten. Die Nachteile für die Wirtschaft seien dank Ausnahmen überschaubar. Falls die 2G-Regel kommt, dürften im Restaurant Ungeimpfte weiterhin arbeiten. Noch vor einer Woche hatte der Bundesrat auf die Homeoffice-Pflicht verzichtet.

Der Bundesrat schlägt eine obligatorische Maskenpflicht auf der Sekundarstufe II vor, also an Berufsschulen und für die Gymnasien. Weiter empfiehlt die Regierung den Kantonen «dringend», die Maskenpflicht auch auf tieferen Stufen einzuführen. Viele haben das schon getan. An den Universitäten und Hochschulen soll wieder auf ­Fernunterricht umgeschaltet werden. Prüfungen vor Ort bleiben möglich.

Seit einer Woche müssen Personen, die in die Schweiz einreisen wollen, einen negativen PCR-Test vorweisen. Zusätzlich müssen sie sich nach vier bis sieben Tagen erneut testen lassen. Ausnahmen gelten etwa für Grenzgänger. Wie der Bundesrat einräumt, hat dieses Testregime in der Umsetzung Fragen aufgeworfen – etwa, was bei Kurzaufenthalten gilt.

Er stellt deshalb Erleichterungen zur Diskussion: Wer geimpft und genesen ist, darf künftig womöglich auf den zweiten Test verzichten. Zudem könnte auch ein Schnelltest genügen. Am Testregime an sich will der Bundesrat aber festhalten: Solange es keine verlässlichen Informationen zur Gefährlichkeit der Omikron-Variante gebe, sei die Testung aller Einreisenden wichtig.

Die Schweiz beschritt letztes Jahr einen Sonderweg: Skifahren blieb möglich. Auch dieses Mal sieht der Bundesrat keine weiteren zusätzlichen Massnahmen vor – auch deshalb, weil die Skigebiete angeboten haben, die Kapazitäten freiwillig zu beschränken. Auch der Detailhandel hat sich zu diesem Schritt entschlossen.

Die Wirtschaft hat gar keine Freude an den Vorschlägen des Bundesrats. Insbesondere der Branchenverband Gastrosuisse wehrt sich. Er lehnt die Vorschläge ab und behauptet, 2G werde wie in umliegenden Ländern wenig nützen. Als «wirkungsvollere Massnahmen» schlägt er freiwillige Kapazitätsbeschränkungen oder erneut frühere Schliessungszeiten vor. Ein Dichtmachen der Restaurants «wäre nicht verkraftbar», warnt er.

Auch der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse äussert sich ablehnend, würde notfalls aber die 2G-Regel bevorzugen. Opposition kommt – wenig überraschend – auch von der SVP, während auf der anderen Seite des politischen Spektrums Grünen-Präsident Balthasar Glättli fordert, es brauche jetzt endlich Massnahmen, nicht Konsultationen.

Staatstragend, aber doch auch etwas skeptisch zeigt sich die Mitte-Partei. Präsident Gerhard Pfister mahnt: «Bei allem Verständnis für das Vorgehen des Bundesrates beobachten wir mit Sorge, wie sich diese Massnahmen auf den Zusammenhalt der Schweiz auswirken könnten.»

Wann und ob überhaupt die Massnahmen in Kraft treten, ist offen. Der Bundesrat will kommenden Freitag darüber beraten. Es ist seine letzte ordentliche Bundesratssitzung dieses Jahr. Bis dann sollte sich zeigen, welche Wirkung die bereits geltenden Massnahmen haben.

Notfalls könnte er auch über Weihnachten mittels zirkularischen Verfahrens (weitere) Massnahmen erlassen, wie er schreibt. Guy ­Parmelin sagte gestern, er hätte sich ein anderes Ende seines Präsidialjahres gewünscht: «Allzu gerne hätte ich das Ende der Pandemie ausgerufen. Leider ist das Gegenteil der Fall.»

