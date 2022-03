Pandemie Kinder und Jugendliche leiden stark an den Folgen der Pandemie – doch für die Hilfe will niemand aufkommen Seit Jahren ist klar, dass bei der psychiatrischen Versorgung von jungen Menschen zu wenig Angebote bestehen. Durch die Corona-Pandemie kommt das System an den Anschlag. Abhilfe ist nicht in Sicht. Denn Bund und Kantone schieben sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu. Anna Wanner Jetzt kommentieren 21.03.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Getty Images

Stress, Einsamkeit, Angst, familiäre Konflikte. Seit Beginn der Pandemie haben sich viele Probleme verschärft - und mit ihnen hat sich die psychische Gesundheit gerade von jungen Menschen massiv verschlechtert. Für Kinder und Jugendliche, die in einem schwierigen finanziellen und sozialen Umfeld aufwachsen, bedeutete die Krise eine zusätzliche Belastung. Gleichzeitig fehlten Angebote für den Ausgleich: Hobbys, Freunde, Sport.

Wie schwer die Pandemie und nun auch der Krieg jungen Menschen zusetzt, ist unterdessen mehrfach untersucht – und belegt. Auch diese Zeitung berichtete darüber, wie gross die Not ist: Bis zu 300'000 Minderjährige sind derzeit psychisch so belastet, dass sie Hilfe brauchen. Nur: Diese fehlt.

In ihrer Notlage werden die jungen Menschen alleine gelassen. Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die Hilfe benötigen, erhalten diese entweder mit starker Verzögerung – oder nur im absoluten Notfall, bei Verdacht auf Suizidalität. Die Wartezeiten für eine ambulante psychiatrische Behandlung liegen bei etwa sechs Monaten, es kann aber auch länger dauern. Derweil werden Psychiater beschimpft, weil sie keine neuen Patientinnen aufnehmen können. Die Not ist so gross, dass Mütter mit Kindern vor der Praxis ausharren, in der Hoffnung doch noch Hilfe zu erhalten.

Unhaltbare Situation, unzumutbare Wartefristen

Kinderärztinnen, Jugendpsychologen und Psychiater wollen diese unhaltbare Situation nicht mehr weiter hinnehmen. Sie haben kürzlich einen Brief an den zuständigen Bundesrat Alain Berset sowie an den obersten Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger verfasst. Darin schreiben sie, die Zahl der psychischen Probleme sowie die Zahl der Suizidversuche bei Kindern und Jugendlichen habe «drastisch zugenommen». Die Spezialisten befürchten, dass es nicht bei den Versuchen bleibt, sondern auch die Zahl der Selbstmorde steigen wird, «weil Kinder und Jugendliche keinen Ausweg mehr sehen». Die langen Wartezeiten könnten die psychischen Probleme verstärken und zu einer Chronifizierung führen.

Alain Di Gallo, Psychiater und Direktor der Klinik für Kinder und Jugendliche der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Bild: Kenneth Nars

Alain Di Gallo, Direktor der Klinik für Kinder und Jugendliche der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel, hat das Schreiben an die Behörden unterzeichnet. Er umschreibt die Lage so: «Wir können aktuell Notfälle an den Spitälern noch auffangen und mittels Krisenintervention das Schlimmste abwenden.» Meistens brauchten die Patienten aber eine weiterführende Therapie. «Diese können wir aktuell nicht genügend gewährleisten.»

Er wolle den Teufel nicht an die Wand malen, sagt der Arzt - und erinnert daran, dass «vier von fünf Jugendlichen mit der aktuellen Situation umgehen können». Doch er stelle eine extreme Zunahme an Krisen fest. Die Überforderung und die Not der jungen Menschen würden sich oft in Angst-Zuständen, Depressivität oder Rückzug bemerkbar machen.

Unterversorgung der Kinderpsychiatrie seit Jahren bekannt

Viele Fälle bleiben unbehandelt. In die Psychiatrie kommen Patienten, bei denen der Leidensdruck sehr hoch ist. Alain Di Gallo ist überzeugt, dass das Gros der Kinder und Jugendlichen über niederschwellige Angebote abgeholt werden könnte. An Schulen, in Jugendtreffs, beim Sport oder über Beratungstelefone. An Orten, wo Jugendliche ihre Sorgen ausdrücken können. Doch auch diese Möglichkeiten sind aktuell zu wenig ausgebaut. «Das System ist komplett überlastet», sagt Di Gallo.

So erhalten Sie Hilfe Wer in einer Lebenskrise steckt, Suizidgedanken hat oder einen Suizid im Familien- oder Freundeskreis verarbeiten muss, sollte sich unbedingt helfen lassen. Pro Juventute bietet für Jugendliche und Kinder rund um die Uhr, kostenlos und vertraulich eine Beratung an. Die Telefonnummer: 147 oder www.147.ch. Die Dargebotene Hand hilft Erwachsenen telefonisch anonym und kompetent. Das Angebot richtet sich auch an Angehörige oder Bekannte von Menschen in einer Notsituation. Die Telefonnummer: 143 oder www.143.ch (E-Mail, Chat). Mehr Informationen finden sich unter www.reden-kann-retten.ch und www.dureschnufe.ch. Die Plattform www.doc24.ch bietet zudem eine Übersicht, welche Jugend- und Kinderpsychiater überhaupt noch neue Patientinnen und Patienten aufnehmen – wenn auch jeweils mit einer Wartefrist von einigen Wochen.

Diese Überlastung ist nicht alleine die Folge der Corona-Pandemie. Bereits 2016 stellte das Büro Bass in einer Studie im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit fest, dass in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Grundversorgung von Kindern und Jugendlichen «von einer deutlichen Unterversorgung» ausgegangen werden müsse. Schon vor sechs Jahren gab es lange Wartefristen sowie einen Mangel an Fachkräften und Angeboten in der Jugend- und Kinderpsychiatrie.

Das Problem sei erkannt, wie der Bundesrat kürzlich auf mehrere Fragen aus dem Nationalrat antwortete. Die strukturelle Unterversorgung bei der psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandlung von Kindern und Jugendlichen sei eine «Tatsache». Die Krise habe diese Unterversorgung akzentuiert. Der Bundesrat sei «besorgt», dass lange Wartelisten bestehen und die Versorgung nicht mehr in allen Fällen gewährleistet sei. Doch, und das ist der springende Punkt, liege die Zuständigkeit bei den Kantonen. Der Bundesrat fordere diese darum auf, rasch Massnahmen in die Wege zu leiten.

Wer zuständig ist? Die heisse Kartoffel wird herumgereicht

Bei einem Treffen mit den Gesundheitsdirektoren von letzter Woche war das Thema traktandiert, wurde aber gemäss mehreren Quellen nur kurz angeschnitten. Einzelne Kantone wie Basel-Land, Basel oder Zürich haben nun zwar Gelder gesprochen, um die Angebote für Kinder und Jugendliche auszuweiten. Auch haben die Kantone in den letzten Jahren Notfallabteilungen geschaffen und ambulante Zentren gestärkt sowie telefonische Beratungsangebote aufgebaut. Doch es reicht nicht.

Die Kantone seien sich der Herausforderungen rund um die Prävention und Behandlung von psychischen Leiden bei Kindern und Jugendlichen bewusst, schreibt die Konferenz der Gesundheitsdirektoren (GDK) auf Anfrage. Nach dem Austausch mit dem Bundesrat letzte Woche werden sie sich «weiterhin für die Förderung der psychischen Gesundheit einsetzen», beispielsweise über die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz.

Die GDK verweist auf zwei konkrete Probleme: Die notwendigen Fachkräfte fehlen. Und im Unterschied zu anderen Fachrichtungen lassen sie sich auch nicht so einfach aus dem Ausland rekrutieren: Kinder müssen mit der Ärztin gut kommunizieren können. Und um in der Schweiz mehr Jugendpsychiater auszubilden, bedarf es Zeit. Zweitens können viele Leistungen nicht kostendeckend erbracht werden. Abhilfe würde ein neuer Tarif schaffen. An dieser Stelle spielen die Kantone den Ball zurück an den dafür verantwortlichen Bundesrat. Doch dieser harrt seit bald zwei Jahren einer Umsetzung.

Allen Branchen wurde in der Krise geholfen, die Kinder lässt man in der Not allein

Sarah Wyss, SP-Nationalrätin aus Basel. Bild: Keystone

Auch wenn tatsächlich Absichten bestehen sollten, diese Probleme anzugehen, würde das an der Not vieler Jugendlicher nichts ändern. «Sie brauchen die Hilfe jetzt - und unkompliziert», sagt SP-Nationalrätin Sarah Wyss (BS). Auch die Entlastung, auf die der Bundesrat aktuell schielt, kommt in dieser Notlage zu spät: Ab Juli dürfen Psychotherapeuten freier abrechnen. Doch eben: erst ab Juli.

Wie erhalten Kinder und Jugendliche kurzfristig Hilfe? Bei dieser Frage fühlen sich weder Bund noch Kantone zuständig. Das System ist nicht auf schnelle Änderungen vorbereitet - ausser in einer Krise. Und hier sehen nun Psychiater und Politikerinnen einen klaren Ansatz: Über das Covid-19-Gesetz half die Regierung vielen Branchen kurzfristig und unbürokratisch. Diese Hilfe soll nun auch rasch, unbürokratisch und für die betroffenen jungen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen.

Weiter warten geht nicht, jetzt sind kreative Lösungen gefragt

Doch der Bundesrat sieht aktuell «keine gesetzliche Grundlage», um Behandlungsplätze über Bundesmittel zu finanzieren - auch nicht über das Covid-19-Gesetz. «Diese Aufgabe fällt in die Zuständigkeit der Kantone.» Nationalrätin Sarah Wyss sagt: «Die Situation ist vertrackt, weil die Lösung nicht auf der Hand liegt.» Den Fachkräftemangel könne man nur langfristig lösen, Änderungen auf Gesetzesebene dauerten viel zu lange. «Wir brauchen den Goodwill von Bund und Kantonen, für die jungen Menschen eine Lösung zu finden.» Dazu reichten niederschwellige Angebote, wie Schulsozialarbeit, Telefonberatungen oder Jugendarbeit. Psychiater Di Gallo teilt diese Analyse, auch die Stiftung Pro Juventute verlangt von der Politik Mittel für Beratungsangebote.

Jugendliche und ihre Angst vor der Zukunft

Die Jugend ging während der Pandemie vergessen. «Es ist zwar in der Bevölkerung und der Politik durchgedrungen, dass die Jungen seelisch am meisten gelitten haben», sagt Di Gallo. Dass die Versorgung aber nicht genügte, wurde kaum thematisiert. Auch wenn der Vergleich hinke, sagt der Chefarzt: «Bei den Intensivstationen zählte man jedes freie Bett. Dass die Kinderpsychiatrien keine Patienten mehr aufnehmen konnten, interessierte derweil viel weniger.»

Dabei spiele die Solidarität auf beide Seiten: Die Jugendlichen hätten sich immer gut an die Massnahmen gehalten, auch wenn sie kaum Angst vor dem Virus hatten. Hauptsächlich ältere Menschen litten an schweren Verläufen und starben. «Die Angst der Jungen betraf die Isolation, der Verlust von Freundschaften, vor der Zukunft», sagt der Arzt. Jetzt müsse man ihnen helfen, denn auch der Krieg in der Ukraine fordere sie enorm, Auch diese Krise berühre zentrale Fragen nach Sicherheit und der Zukunft. Di Gallo: «Es kommt gerade sehr viel auf die Jungen zu.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen