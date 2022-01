So viele melden sich wegen Long Covid bei der IV an

Pandemie «Immer müde, Schmerzen, Brainfog»: Rund 1800 Personen haben sich wegen Long Covid bei der IV angemeldet Neue Zahlen des Bundes zeigen: Letztes Jahr registrierten die IV-Stellen schweizweit 1775 Anmeldungen wegen Long Covid. Maja Briner Jetzt kommentieren 21.01.2022, 18.00 Uhr

Starke Erschöpfung und Kopfschmerzen sind zwei häufige Symptome von Long Covid. Shutterstock

Extreme Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten: Manche Menschen leiden nach einer Covid-Infektion an schweren Langzeitfolgen. «Long Covid ist das Schlimmste, was ich bis jetzt erlebt habe. Immer müde, immer Schmerzen, immer Brainfog», sagt Christian Salzmann vom Verein Long Covid Schweiz. Er leidet seit mehr als einem Jahr an den Folgen der Infektion.

Laut Studien haben rund 20 Prozent der Erwachsenen nach einer Covid-Infektion Langzeitfolgen. Bei manchen sind die Symptome derart stark, dass ans Arbeiten nicht mehr zu denken ist. Neue Zahlen des Bundesamts für Sozialversicherungen zeigen nun, wie viele sich deswegen bei der Invalidenversicherung gemeldet haben: Die IV-Stellen registrierten letztes Jahr 1775 Anmeldungen wegen Long Covid. Das entspricht 3,6 Prozent aller Erstanmeldungen.

Eine Anmeldung heisst noch lange nicht, dass auch Renten ausbezahlt werden. Das wird erst zum Thema, wenn die Eingliederungsbemühungen der IV nicht zum gewünschten Erfolg führen. Bisher ist kein Long-Covid-Fall bekannt, in dem bereits über eine Rente entschieden wurde.

Viele melden sich erst spät an

Der Bund erwartet derzeit keine gröberen finanziellen Auswirkungen auf die IV. «Stand heute dürfte Long Covid nicht zu einer wesentlichen Mehrbelastung der IV führen», heisst es beim Bundesamt für Sozialversicherungen. Es melde sich «nur ein sehr kleiner Teil der Betroffenen» bei der IV.

Die grosse Frage ist: Bleibt das so?

Christian Salzmann von der Patientenorganisation Long Covid Schweiz geht davon aus, dass die Anmeldungen bei der IV noch zunehmen werden. «Sehr viele haben sich noch nicht angemeldet, weil sie hoffen, dass die Symptome sich wieder bessern», sagt er. Und manchen fehle schlicht die Energie für diesen Schritt - zumal es finanziell nicht nötig erscheint. Er sagt:

«Viele sind einfach froh, wenn sie das Krankentaggeld erhalten, und kümmern sich nicht weiter darum.»

Das Krankentaggeld wird in der Regel während zwei Jahren ausbezahlt. Diese Frist wird erst in den nächsten Monaten allmählich bei immer mehr Long-Covid-Patienten ablaufen.

Wer sich zu spät meldet, erhält weniger

Auch Andreas Dummermuth, Leiter der Ausgleichskasse und IV-Stelle Schwyz, erwartet, dass die Zahl der IV-Anmeldungen noch steigen wird – nicht nur wegen der aktuell hohen Fallzahlen: «Es ist eine Erfahrung, dass sich Personen mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen meist erst nach vielen Monaten der Arbeitsunfähigkeit bei der IV-Stelle anmelden.»

Dabei wäre es laut Experten wichtig, sich frühzeitig bei der IV anzumelden. Denn diese zahlt frühestens sechs Monate nach der Anmeldung erste Renten. Zudem unterstützt sie Betroffene, damit diese ihren Job behalten oder zurück in den Arbeitsmarkt finden können. Salzmann von Long Covid Schweiz sagt: «Viele wissen nicht, dass es Lücken bei der IV geben könnte, wenn sie sich zu spät anmelden.» Er selbst hat sich angemeldet und kann inzwischen wieder 40 Prozent arbeiten.

Michael Schlunegger ist Präsident des Vereins Altea Long Covid Network. Er sagt, eine Schwierigkeit bei Long Covid sei, dass die Symptome sehr unterschiedlich seien. Und noch immer hätten viele die Krankheit nicht auf dem Radar, auch Ärzte nicht. Dadurch könne es lange dauern, bis die richtige Diagnose gestellt wird. «Viele Betroffene sagen, dass sie sich nicht ernst genommen fühlen.»

Rente erhalten - aber offiziell nicht wegen Long Covid

Anwalt Marco Chevalier hat schon Klienten beraten, die sich wegen Long Covid bei der IV anmeldeten. Die meisten seien erst im Abklärungsverfahren, sagt er. Er kenne aber Einzelfälle, in denen Personen ihre Beschwerden auf Long Covid zurückführten, die IV-Gutachter den Begriff jedoch kaum gebraucht und andere Diagnosen gestellt hätten, die zur Rente führten. In anderen Worten: In Einzelfällen haben Long-Covid-Patienten und -Patientinnen eine IV-Rente erhalten – jedoch nicht mit dieser Diagnose.

Register gefordert Alle Long-Covid-Fälle müssten national erfasst werden, forderte unter anderen das Netzwerk Altea jüngst. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) will davon bisher nichts wissen. Für Christian Salzmann vom Verein Long Covid Schweiz ist das unverständlich. «Wenn man als Long-Covid-Patient so etwas hört, dann fühlt man sich allein gelassen.» Der Verein Long Covid fordert, nach bald zwei Jahren müsse vom BAG endlich beziffert werden, wie viele Menschen von Long Covid betroffen sind – damit man die Tragweite der Erkrankung auch bei politischen Entscheiden berücksichtigen könne.

