Das sagt Bundespräsident Parmelin zu den steigenden Coronazahlen

Die Corona-Fallzahlen steigen zurzeit in der Schweiz schnell. Am Mittwoch meldet das Bundesamt für Gesundheit 4150 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden. Bundespräsident Guy Parmelin zeigt sich am Mittwoch über diese Zahl beunruhigt. Er sei besorgt über die aktuelle Entwicklung, sagt er vor den Medien.

10.11.2021, 15.06 Uhr