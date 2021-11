Pandemie Heikle Coronasituation: Bundesrat trifft sich am Dienstag zur Krisensitzung Die epidemiologische Lage in der Schweiz verschlechtert sich weiter. Der Bundesrat trifft sich deshalb am Dienstag zu einer ausserordentlichen Sitzung. 29.11.2021, 19.11 Uhr

Aufgrund der Wintersession, die am Montag begonnen hat, hätte die nächste Bundesratssitzung erst am kommenden Freitag stattfinden sollen. Angesichts der aktuellen Coronasituation trifft sich die Landesregierung aber nun bereits am Dienstag zu einer Krisensitzung, wie einer Mitteilung der Bundeskanzlei zu entnehmen ist. Am Nachmittag will der Bundesrat eine Lagebeurteilung vornehmen und im Anschluss über allfällige Entscheide informieren.