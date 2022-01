Pandemie Fehlplanung in der Armee: Lehrer und Pflegende müssen einrücken Obwohl die Schulen und Spitäler derzeit mit Personalausfällen hadern, bietet die Armee Mitarbeiter auf. Warum? Nina Fargahi Jetzt kommentieren 18.01.2022, 11.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Sanitätssoldat sichert die Zufahrt zur Notfallpforte im Freiburger Spital. Keystone (8. April 2020)

Gerade in diesen Wochen stecken sich besonders viele Erwerbstätige mit Corona an und fallen aus. Täglich müssen Zehntausende in Isolation und Quarantäne gehen. Betriebe und Institutionen hadern mit personellen Engpässen. Doch ausgerechnet die Armee, die aufgrund der Pandemie Hilfeleistungen in den Kantonen anbietet, lässt Lehr- und Pflegepersonen einrücken, die an ihrem Arbeitsort dringend gebraucht werden.

Daniel Hintermann aus Schöftland spricht von einer Fehlplanung der Armee. Sein Sohn, der Lehrer ist, musste kürzlich einrücken, obwohl er in der Schule gebraucht würde. Man musste kurzfristig einen Ersatz für ihn finden, was in diesen Wochen ja bekanntlich ein schwieriges Unterfangen sein kann. Denn wegen Omikron kommt es auch in Schulen zu vielen Ausfällen. Im Kanton Zürich hat das Volksschulamt als ausserordentliche Massnahme beschlossen, auch Lehrpersonen einzusetzen, die nicht die üblichen Zulassungs-Bedingungen erfüllen.

Hintermann sagt auf Anfrage:

«Die Prozesse in der Armee könnten und müssten meines Erachtens optimiert werden.»

Obwohl sein Sohn Sanitätssoldat sei, werde er im derzeitigen Dienst in einem ganz anderen Bereich eingesetzt. Dass er in der Schule dringender gebraucht würde, habe aber keine Dispens von der Armee zur Folge gehabt. Für Hintermann ist ein solcher Leerlauf unverständlich. Auch in einer Teilmobilmachung zu Friedenszeiten sollten Gesuche auf eine Dispens dringend vor dem Einrücken behandelt werden. «Sonst gefährdet die Armee ja geradezu einen Teil der Zivilgesellschaft», so Hintermann.

Intervention bei der Armee - erfolglos

Das Problem hat auch die Pflegebranche. So kritisierte der Chef eines Rettungsdienstes gegenüber «20 Minuten» dass seine Sanitäter aus ihrem Job gerissen würden, um stattdessen administrative Aufgaben in der Armee zu erledigen, die auch jemand ohne medizinische Ausbildung übernehmen könnte.

Bei Artiset, der neuen Föderation der Dienstleister für Menschen mit Unterstützungsbedarf, ist dieses Problem bekannt. Eine Bezifferung sei jedoch nicht möglich, da nicht alle Fälle gemeldet werden. Jedenfalls hat Artiset deswegen Anfang Januar bei der Armee interveniert. «Die Armee zeigt sich nicht bereit, generell auf Fachkräfte von Institutionen zu verzichten», so Daniel Höchli von Artiset.

Diese Haltung sei unbefriedigend, weil der Assistenzdienst der Armee nicht zugunsten der Pflegeheime und sozialmedizinischen Institutionen vorgesehen sei. «Diese werden folglich durch den Armeeeinsatz geschwächt statt gestärkt», so Höchli. Deshalb werde man sich auch auf politischer Ebene bei Bundesrätin Amherd dafür einsetzen, dass den sozialmedizinischen Institutionen die Fachkräfte nicht entzogen werden.

Lehrpersonen erfüllen «keine wichtigsten Funktionen»

Es handelt sich bei der Armee also nicht um ein Versehen. Auf Anfrage schreibt Armeesprecher Daniel Reist, dass «Berufsgruppen, die sich unabdingbar finden, oder allgemeine Lehrpersonen» keine Dispens erhalten würden, sondern nur «Personen, die im Gesundheitswesen (Notfallmedizin) wichtigste Funktionen innehaben».

Angesprochen auf die konkreten Fälle, heisst es: «Ein Aufgebot kann nie ganz ausgeschlossen werden, da die Berufe der Armeeangehörigen nicht ständig aktualisiert werden können. Stattdessen werden aufgebotene Armeeangehörige aufgefordert, zu deklarieren, falls sie oder er in einer wichtigen Funktion zur Bewältigung der Pandemie arbeitet.» Dadurch könne jeder Fall konkret beurteilt werden. «Die betroffenen Armeeangehörigen werden also immer aufgeboten und erst nach Vorliegen der erforderlichen Grundlagen oder nach dem Einrücken dispensiert», so der Armeesprecher.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen