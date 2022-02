Ende der Corona-Regeln: So erlebte die Schweiz die grosse Öffnung

Pandemie-Ende «Die Maske brauchen Sie nicht mehr»: So erlebte die Schweiz die grosse Öffnung Fast eineinhalb Jahre mussten in den Läden und Restaurants Masken getragen werden. Seit Donnerstag ist damit Schluss. Doch lassen nun tatsächlich alle die Maske fallen? Anekdoten und Beobachtungen aus allen Ecken der Schweiz. Doris Kleck, Samuel Thomi, Julian Spörri, Simon Häring, Katja Fischer De Santi, Anna Raymann, Roman Schenkel, Christoph Bernet Jetzt kommentieren 17.02.2022, 16.26 Uhr

Weg mit der Maske: Ein Migros-Mitarbeiter verschiebt ein Hinweisschild zur Maskenpflicht. Michael Buholzer / KEYSTONE

Der Griff in die Tasche zu Maske geschieht routiniert, doch dann zuckt die Hand zurück. Die generelle Maskenpflicht in Innenräume ist Geschichte, der 17. Februar ein Freudentag, sagt der Bundesrat. Nun liegt es plötzlich wieder an jedem einzelnen, jeder einzelnen Verantwortung zu tragen. Soll ich oder soll ich nicht?

Viele Leute, die am Donnerstagmorgen unterwegs sind, sprechen davon, dass sie sich erst wieder an die neue alte Normalität gewöhnen müssen.

«Für 40.5 Prozent der Geimpften war die Maskenpflicht eine Entlastung. Dementsprechend dürfte der Wegfall dieser Massnahme für diese Menschen eher belastend sein», sagte etwa Neurowissenschaftler Dominique de Quervain. Er verantwortet die Corona-Stress-Studie der Uni Basel. Knapp zwei Jahre lang sind wir nun täglich mehrfach zur Vorsicht aufgerufen worden: Maske auf, Abstand halten, Menschenmengen meiden.

Diese Dinge sind so in uns drin, wenn das plötzlich wegfällt, ist das für manche erst mal schwierig. Zumal das Virus nicht weg ist, sich täglich immer noch 25'000 Menschen anstecken. Es gibt gute Gründe, einer Infektion aus dem Weg zu gehen, solange nicht klar ist, ob das Risiko für Long Covid bei Omikron deutlich kleiner ist als bei früheren Varianten.

Aber der Mensch ist ein Herden- und ein Gewohnheitstier, Je mehr Menschen ihre Maske dauerhaft ablegen, desto mehr werden sich diesem sozialen Druck beugen.

Am Tag 1 nachdem der Bundesrat die Maskenpflicht in Geschäften aufgehoben hat, ist zumindest in einer Zürcher Quartierbäckerei noch wenig davon zu merken. Das Verkaufspersonal hinter der am Morgen mit Gipfeli, Weggli und Sandwiches noch reich befrachteten Theke trägt unverändert die blauen Hygienemasken, an deren Anblick sich die Stammkundschaft gewöhnt hat. Und auch von den Kundinnen und Kunden tragen rund 80 Prozent eine Maske – sowohl normale als auch FFP2-Masken. Einige davon dürften die Maske wohl aufgesetzt haben, um nachher direkt ins Tram oder in den Bus steigen zu können, wo die Maske weiterhin Pflicht ist.

«Sie müssen im Fall keine Maske mehr tragen!», begrüsst die Mitarbeiterin im Kiosk in Aarau am «Freiheitstag» um 05:02 Uhr den zweiten Kunden. «Stimmt», antwortet dieser. «Aber ich komme gerade aus dem Zug nebenan.» Das Gipfeli ist noch warm, als er sich aus dem Geschäft in den Regen verabschiedet. Und er ist nicht ganz allein mit dem Mundschutz im Gesicht: Auch Kunde eins und Kundin drei kommen wie in den vergangenen Monaten angewöhnt maskiert ins Geschäft.

Noch gilt die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. (Archivbild) Frank Schwarzbach/SBB

Im Bus in Luzern erblickt man so viele maskenlose Gesichter wie noch nie seit Einführung der Maskenpflicht. Doch wieso sich darüber aufregen? Wer sich weiter schützen will, der kann es auch weiterhin tun. Auch im Zug ist die Maskendisziplin tiefer als in den vergangenen Wochen. Dort ist sie unter dem Kinn, dort schaut die Nase oben raus. Ein Spruch da, eine Ermahnung dort, der Billettkontrolleur macht heute kein Büro auf. Weshalb auch, die Situation wird sich in den nächsten Tagen wieder einpendeln.

Es ist ungewohnt, sich im Grossraumbüro ohne Maske zu bewegen. Aber es fühlt sich verdammt gut an, in die Gesichter der anwesenden Kolleginnen und Kollegen zu blicken. Wahrscheinlich bildet man es sich nur ein, aber die Stimmung ist irgendwie besser, lockerer. Da und dort steht ein Grüppchen um einen Computerbildschirm und diskutiert. Fast wie früher. Fast, weil nach wie vor nur wenige anwesend sind. Doch im Gegensatz zur Maskenpflicht im Büro, können die neuen Homeoffice-Freiheiten gerne bleiben.

«Enfin!»: Mit diesem Wort drückt eine Coop-Kassiererin in Lausanne ihre Erleichterung darüber aus, dass sie keine Maske mehr tragen muss. Auch das Personal in zwei weiteren Supermärkten verzichtet ausnahmslos auf den Mundschutz. Die Pandemie scheint beendet. Oder doch nicht? Die Kundschaft hat offenbar mehr Bedenken. Viele von ihnen nehmen sich kurz Zeit für den Entscheid und versuchen im Eingangsbereich des Ladens abzuschätzen, wie viele Personen eine Maske tragen. Stand heute ist dies noch eine deutliche Mehrheit: Rund zwei Drittel der Kundinnen und Kunden in den besuchten Supermärkten hält an der Schutzmassnahme fest.

Screenshot der Live-Übertragung der Medienkonferenz zu «Louise Bourgeois x Jenny Holzer» Kunstmuseum Basel

In der Kunsthauptstadt Basel ist heute eine der einflussreichsten Künstlerinnen der Zeit zu Gast. Der Medienrummel ist gross, niemand lässt sich die Pressekonferenz mit Jenny Holzer entgehen. Im Publikum ist die Maskendichte hoch - auf dem Podium weniger: Die beiden Gastgeber Josef Helfenstein (Direktor Kunstmuseum Basel) und Anita Haldemann (Kuratorin Kunstmuseum Basel) entledigen sich ihrer mit den ersten Worten. Die Amerikanische Künstlerin hingegen winkt freundlich ab und behält die Maske auf. Die Augen darüber strahlen trotzdem bis in die hinterste Reihe.

Eine Coiffeuse schneidet einem Kunden ohne Maske die Haare. (Symbolbild) Michael Buholzer / KEYSTONE

Ich bin geimpft und geboostert, meine Coiffeuse nicht. Einschränkungen hat sie klaglos hingenommen, Maske getragen, sich regelmässig testen lassen. Gejammert hat sie nie. Sie habe ja die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Das finde ich konsequent. Dennoch hatte ich den Eindruck, dass die Moral zuletzt gelitten hat. Deshalb freute ich mich auch für sie, dass sie sich wieder freier bewegen kann. Als ich mir am Donnerstagvormittag die Haare schneiden lasse, ist der Aushang, der an die Maskentragepflicht erinnert, bereits entfernt. «Das Blatt habe ich als erstes abgehängt», strahlt meine unmaskierte Coiffeuse. Vielleicht hat es aber auch mit der kleinen Champagnerflasche zu tun, die ich zur Feier des Tages mitgebracht habe.

Mittagessen in einem grossen Restaurant mit Selbstbedienung: zwischen Salat- und Dessertbuffet stehen die Leute mit ihren Tabletts-Schlange. Alles wie immer und doch ganz anders. Die Leute scheinen sich länger und genauer anzusehen. Meine ich nur, dass sie auch mehr lächeln oder habe ich dieses Lächeln einfach seit Monaten nicht mehr gesehen? Und erst die Angestellten hinter den Büffets, sie strahlen über beide Ohren und schöpfen ganz besonders grosse Portionen. Nachteil: Das Gefühl niemanden kennen zu müssen und selbst komplett inkognito zu sein ist passé. Bei jeder Person, die mich länger als 3 Sekunden anschaut, denke ich, dass ich sie doch kennen müsste.

