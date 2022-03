Der Bund erklärt das Ende der Pandemie. Verantwortung geht zurück

Pandemie Der (vorerst) letzte Corona-Auftritt Bersets und die bange Frage: Was geschieht im Herbst? Keine Maskenpflicht mehr im ÖV, keine Isolationspflicht: Der Bundesrat hebt die letzten Corona-Massnahmen auf. Im Herbst könnte neues Ungemach drohen. Wie will der Bund das Virus überwachen? Maja Briner und Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 30.03.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Die Krise ist nicht vorbei, aber ihre akute Phase», sagt Bundesrat Alain Berset. Anthony Anex / KEYSTONE

Gut zwei Jahre ist es her, da überschlugen sich die Ereignisse. Die Schulen schlossen, viele Läden mussten dicht machen, und auch Restaurants, Theater, Kinos und vieles mehr. Ansammlungen von mehr als fünf Personen waren verboten. «Bleiben Sie zuhause», sagte die Stimme im Radio. Ein Schock.

Zwei Jahre später ist alles entspannter, vieles läuft wieder normal, auch wenn täglich noch über zehntausend Neuinfektionen registriert werden. «Die akute Phase der Krise ist vorbei», sagte Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch. Das Virus sei noch da, aber die öffentliche Gesundheit dürfte in den nächsten Wochen und Monaten kaum mehr gefährdet sein. Die Ausgangslage sei gut, die Immunität extrem hoch und die wärmere Jahreszeit stehe vor der Tür.

Der Bundesrat entschied deshalb wie erwartet, die letzten beiden Massnahmen aufzuheben: Ab Freitag muss im öffentlichen Verkehr keine Maske mehr getragen werden und es gibt keine Pflicht zur Isolation mehr. Gleichzeitig endet auch die sogenannte besondere Lage, in welcher der Bund mehr Kompetenzen hatte. 668 Tage hat sie angedauert. 95 Tage galt die ausserordentliche Lage, in welcher der Bundesrat quasi durchregieren konnte.

Wer übernimmt, wenn es wieder brennt?

Nun stehen die Kantone wieder in der Hauptverantwortung. Sie müssen reagieren, sollte das Virus im Herbst wieder stärker um sich greifen. Wenn nötig, können sie beispielsweise Veranstaltungen verbieten, die Maskenpflicht anordnen oder auch die Isolation wieder einführen.

Berset machte klar, dass der Bundesrat wenig Lust hat, das Zepter wieder stärker in die Hand zu nehmen. In einem Grundlagenpapier des Bundes zur Aufgabenverteilung heisst es dazu: Die besondere Lage würde «ausschliesslich im Rahmen einer erneuten, besonders heftigen Pandemiewelle» wieder bestehen. «Voraussetzung wäre eine höhere Belastung des Gesundheitssystems im Vergleich zu den bisherigen Wellen, die nicht durch kantonale Massnahmen bewältigt werden kann.»

Sogar die Maskenpflicht im öV könnte kantonal verordnet werden

In anderen Worten: Nur in einer Ausnahmesituation will der Bund die Zügel wieder stärker in die Hand nehmen, ansonsten sollen die Kantone bitte selber schauen. Das soll sogar bei Massnahmen wie der Maskenpflicht im ÖV gelten, die laut Bundesrat «sinnvollerweise» schweizweit eingeführt werden sollten. Auch solche Massnahmen müsse nicht zwingend der Bund ergreifen, heisst es im Papier. Stattdessen sollen die Kantone die notwendigen Strukturen oder Gremien schaffen, um sich zu koordinieren. Das Grundlagenpapier geht nun bis am 22. April in die Konsultation.

Theoretisch könnte die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr je Kanton unterschiedlich geregelt werden. Keystone

Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK) zeigte sich am Mittwoch einverstanden mit der Rückkehr zur normalen Lage und der Aufhebung der letzten Massnahmen. Gleichzeitig macht sie klar, dass aus ihrer Sicht die Hürden für eine Rückkehr in die besondere Lage nicht zu hoch sein sollten: «Bei einer deutlichen Verschlechterung der epidemiologischen Lage sollte (...) nicht zu lange an der normalen Lage festgehalten werden», schreibt die GDK.

Für den weiteren Verlauf der Pandemie hat der Bund drei Covid-Szenarien skizziert. Das positivste geht von wenigen und regionalen Ausbrüchen aus, beim negativsten droht eine Überlastung des Gesundheitswesens. Und schliesslich gibt es noch Szenario 4: ein neuer Erreger, der eine gänzlich neue Pandemie verursacht.

Berset sagte, die Unsicherheit werde uns noch eine Weile begleiten. «Wir haben viel gelernt in den letzten zwei Jahren. Trotzdem wissen wir nicht, was in den nächsten Monaten passiert.»

Die Überwachung der Pandemie bleibt Aufgabe des Bundes – doch wie?

Auch wenn der Bund die Verantwortung an die Kantone zurückgibt, bleiben ihm einige Aufgaben. Insbesondere die Überwachung des epidemiologischen Verlaufs. Diese steht gemäss Patrick Mathys vom Bundesamt für Gesundheit national auf sechs Pfeilern.

Das obligatorische Meldesystem wird weitergeführt mit den Fallzahlen, den Tests und dem Anteil positiver Tests. Das Sentinella-Meldesystem wird genutzt. Mit der Sentinella-Überwachung werden seit Jahren die Grippefälle festgehalten. «Das Sentinella-Netzwerk und Meldesystem eignet sich auch für die Überwachung von Sars-CoV-2. Damit können neue Varianten und die Infektions-Dynamik frühzeitig erkannt und geeignete Antworten rasch entwickelt werden» sagt dazu Nina Eiber für die Covid-19-Taskforce, welche diese Woche aufgelöst wird. Das Abwassermonitoring des Wasserforschungsinstituts Eawag wird weiterhin finanziert. Im Stuhl von infizierten Personen wird genetisches Material des Sars-CoV-2-Virus ausgeschieden. Dieses ausgeschiedene Genmaterial im Abwasser zeigt, dass es Covid-Infektionen in der Bevölkerung im Einzugsgebiet einer der sechs ausgewählten Kläranlagen hat. Mit regelmässigen Proben können somit weiterhin Aussagen zur Verbreitung des Coronavirus gemacht werden. Zum Beispiel ob ein gewisser Schwellenwert an Infizierten überschritten ist, was im Hinblick auf den Herbst relevant sein kann. Der vierte Pfeiler ist die genomische Überwachung. Die Testproben werden weiterhin sequenziert, um neue Varianten festzustellen. Neu werden zwei Stichproben-Systeme in verschiedenen Bevölkerungsgruppen eingeführt. «Geplant sind Stichproben mit Tests in zwei Kohorten, mit älteren und jüngeren Personen», sagt Simon Ming vom BAG. Jene Studien werden weitergeführt, welche die Antikörper und die Immunität in der Bevölkerung untersuchen. Das sind hauptsächlich die Forschungsprojekte «Corona Immunitas» und für Schulkinder «Ciao Corona». Das gesamtschweizerische «Corona Immunitas» wird im Mai die nächsten Ergebnisse präsentieren, bei denen auch die Immunität der Schweiz gegenüber verschiedenen Varianten inklusive Omikron gezeigt wird. Zu den grossen nationalen Immunitätsstudien kommen zwei Zürcher Kohorten Studien (ZSAC und ZVAC) dazu. ZSAC begleitet genesene Personen seit Beginn der Pandemie, während ZVAC geimpfte Personen untersucht und begleitet.

1.

«Bei allen vier Forschungsprojekten wird es möglich sein, auch Aussagen zu Omikron und dem Immunitätsstatus zu machen. Das BAG kennt zudem das aktuelle Wissen zur Immunität in einer Bevölkerung und bezieht die international neusten Studienergebnisse und Erkenntnisse in seine Beurteilung ein», sagt Simon Ming.

Covid-Zahlen nur noch ein Mal pro Woche

Dem Bund bleiben neben der Überwachung weitere Aufgaben. Dazu gehören der Einkauf von Impfstoff und Medikamenten, die Klärung von Reisefragen, die Ausstellung von Covid-Zertifikaten, die beim Reisen notwendig sein können, sowie die Kostenübernahme der Tests für Menschen, die Covid-Symptome verspüren. Die Covid-Kommunikation wird das BAG zurückfahren. Die Infektionszahlen werden nur noch einmal pro Woche auf dem Dashboard veröffentlicht, aber jeden Tag ausgewertet.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Taskforce rechnet mit erhöhter Viruszirkulation im Herbst

Im Herbst erwartet die Taskforce eine erhöhte Viruszirkulation. «Dies wäre keine Überraschung. Wir können uns aber vorbereiten, um das Ausmass und die Auswirkungen dieser erhöhten Zirkulation abzufedern.» Alle hätten nach zwei Jahren Pandemieerfahrung sehr viel Wissen dazugewonnen. «Die Übertragungswege sind bekannt, und Massnahmen wie Masken und Lüften senken nachweislich das Infektionsrisiko bei Kontakten. Dieses Wissen wird in künftigen Monaten im Falle von steigenden Infektionsraten wieder zum Tragen kommen», erklärt Eiber.

Zudem habe sich gezeigt, dass die Impfungen einen hohen Schutz vor schweren Verläufen bieten. «Sowohl die Grundimmunisierung als auch eine Auffrischimpfung frühestens vier Monate später werden weiterhin empfohlen», erklärt Ming vom BAG. Weil die Impfungen zu einem erhöhten Schutz vor schweren Krankheitsverläufen führen, wird es vorderhand auch keine Empfehlung für eine zweite Auffrischimpfung geben. Die weitere Bestimmung der Immunität in der Bevölkerung werde wertvolle Hinweise über die Notwendigkeit einer weiteren Impfung für bestimmte Bevölkerungsgruppen geben, erklärt die Taskforce. In Zukunft wäre «ein kombiniertes Impfprogramm gegen Sars-CoV-2 und Influenza ein praktikabler Weg, um die Auswirkungen der erwarteten epidemischen Wellen im Winter abzumildern.»

Tests bleiben für Risikopersonen besonders wichtig

Auch die Tests blieben nach der Aufhebung der besonderen Lage ein wichtiges Instrument. «Wenn die Immunität der Bevölkerung gegen schwere Krankheiten nachlässt, werden umfassende Testmöglichkeiten wieder ein unverzichtbares Mittel zum Schutz des Gesundheitssystems werden», sagt die Taskforce. Die Verfügbarkeit von Tests bleibe vor allem für Risikopersonen besonders wichtig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen