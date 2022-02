Coronamassnahmen alle aufheben: Mehrheit der Kantone sagen ja

Pandemie Höhepunkt der Omikron-Welle überstanden: Bersets radikaler Vorschlag findet Anklang in Kantonen Die Mehrheit der Kantone spricht sich für die sofortige Aufhebung aller Massnahmen aus. Einige wollen sogar die Masken verbannen. Nina Fargahi, Christoph Bernet Jetzt kommentieren 10.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nächste Woche könnte vieles ganz anders werden – und das auf einen Schlag. Der Bundesrat hatte zwei Varianten in die Vernehmlassung der Kantone gegeben. Die erste Variante sieht vor, die Coronamassnahmen in einem einzigen Schritt aufzuheben. Bei der zweiten Variante werden die Massnahmen stufenweise zurückgefahren.

Jetzt zeigt sich: Die meisten Kantone sprechen sich für die radikalere erste Variante aus. Sie wähnen sich offenbar in Sicherheit. Grund dafür dürften die Aussagen der Expertinnen und Experten der Bundesverwaltung sein. Diese sandten am Point de Presse am Dienstag Signale der Entspannung aus: Der Höhepunkt der Omikron-Welle scheint hierzulande überstanden, der R-Wert ist unter 1 gefallen, die Fallzahlen gehen zurück. Dies spricht eigentlich dafür, dass der Bundesrat per 17. Febru­ar eine sehr weitreichende Aufhebung der Massnahmen beschliesst, anstatt diese etappenweise zu lockern.

Auf eine Rückfrage nach den Kriterien, die eine Öffnung auf einen Schlag erlauben würde, antwortete Gesundheitsminister Alain Berset letzte Woche, dass «idealerweise» der Gipfel der Omi­kron-Welle überwunden und die Situation in den Spitälern unter Kontrolle sei. Beides ist der Fall. Doch ein Blick zurück auf die bundesrätliche Strategie während der zwei Jahre andauernden Pandemie mahnt zur Vorsicht.

Die Landesregierung hat sich fast immer davor gehütet, sich ihre Entscheidungsfreiheit durch eindeutige, frühe Positionsbezüge beschneiden zu lassen. Eine automatische Kopplung der Einführung oder Aufhebung von Massnahmen an die epidemiologische Entwicklung lehnte der Bundesrat stets ab.

Forderungen nach Aus für Masken werden lauter

Im März 2021 führte er auf öffentlichen Druck hin zwar Richtwerte bezüglich möglicher Lockerungen ein – doch betonte stets, diese dienten nur zur Orientierung und stellten keinen Automatismus dar. Recht bald wurden die Richtwerte auch wieder angepasst und mit fortschreitender Impfkampagne ganz aufgegeben. Zwar mahnte Gesundheitsminister Berset bei der Pressekonferenz letzte Woche, dass der Ausweg aus der Pandemie «keine Sache von einem Tag» sei und man die Krise nicht «mit Trompeten und Fanfaren» für beendet erklären könne. Hier ist sich der Bundesrat treu geblieben: Er lässt sich alle Optionen offen.

Weg mit den Masken? Der Bundesrat entscheidet nächste Woche über die Aufhebung fast aller Coronamassnahmen. Keystone

Derweil sprechen sich die meisten Kantone klar für die schnellere Öffnungsvariante aus. Zug, Uri, Glarus, Nidwalden, Basel-Landschaft, Bern, Luzern oder Aargau bevorzugen die sofortige Aufhebung aller Massnahmen. Eine schrittweise Öffnung sei für die Bevölkerung zu kompliziert, schreibt etwa der Glarner Regierungsrat. Einige Kantone, darunter Zug, Obwalden oder Glarus, fordern auch ein Ende der Maskenpflicht in den Schulen sowie in Zügen und Bussen. Bern will die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr noch drei bis vier Wochen beibehalten.

Experten warnen davor, ohne Maske die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Damit seien vulnerable Personen in Zügen oder Bussen einem sehr hohen Risiko ausgesetzt, sagte Taskforce-Vizepräsident Urs Karrer in dieser Zeitung.

Für die zweite und vorsichtigere Variante spricht sich nur eine Minderheit der Kantone aus, etwa Basel-Stadt, Jura oder Zürich. «Es erscheint uns angezeigt, schrittweise vorzugehen, um die Risiken einer weiteren Eskalation zu vermindern», schreibt die Basler Regierung in ihrer Antwort an den Bundesrat. Auch sei es derzeit noch unklar, wie sich der Lockerungsschritt vom 2. Februar auswirke. «Bei zu schnellen Lockerungen werden mehr Kontakte zu mehr Virusübertragungen führen.»

Gesundheitskommission will nichts überstürzen

Ebenfalls für die vorsichtigere Option hatte sich letzten Freitag die Gesundheitskommission des Nationalrats ausgesprochen. Vor allem bei der Aufhebung der Maskenpflicht will die Kommission nichts überstürzen.

Jedenfalls wird der Entscheid des Bundesrats nächste Woche mit viel Spannung erwartet. Werden ab dem 17. Februar praktisch alle Coronamassnahmen auf einmal fallen? Dänemark hat es schon getan. Dort sind fast alle Massnahmen seit Anfang Februar aufgehoben, auch die Masken- und die Zertifikatspflicht. Auch Norwegen hat die Massnahmen aufgehoben. Allerdings gilt dort noch bis am 17. Februar eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in den Läden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen