Pandemie Ausgetestet: Covid-Testzentren in der Schweiz verschwinden ‒ stattdessen werden Selbsttests billiger Der Bund zahlt seit 1. Januar 2023 keine Coronatests mehr. Jetzt brechen die Testzentren weg und die Testzahlen ein. Nicht alle finden das gut. 10.01.2023

Testen ist schwierig geworden, seit der Bund die Coronatests nicht mehr bezahlt. Bild: Keystone / Grafik: Jana Breder

«Wo kann ich einen Covid-19-Test machen?» Wer diese Frage auf der Website der Gesundheitsdirektion des Kantons Bern anklickt, läuft ins Leere. Sie führe «keine Liste der aktiven Testorte mehr», schreibt die Direktion.

Der Kanton Basel-Stadt führt zwar auf seiner Website noch eine Liste mit Testzentren. Doch er legt die Hand nicht mehr ins Feuer dafür, wie aktuell sie ist. «Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld direkt beim Anbieter», rät er.

Seit 1. Januar 2023 übernimmt der Bund die Kosten für die Covid-Tests nicht mehr. Das Parlament hat in der Wintersession beschlossen, diese Finanzierung nur noch bis 31. Dezember 2022 zu garantieren. Mit Folgen.

Die Covid-Testzentren brechen reihenweise weg. Paradebeispiel dafür ist Jan Kamarys. Er war mit seiner Firma Medica Care AG und über 100 Mitarbeitern an zwölf Standorten in der Schweiz präsent. Auf den 31. Dezember hin liess er alle Lokalitäten schliessen. «Es wollten sich in den letzten drei Monaten nicht mehr viele testen lassen», sagte er im «Bieler Tagblatt».

Der Kanton Solothurn hat seine beiden Testzentren in Solothurn und Olten per Ende Jahr geschlossen, genauso wie der Kanton Baselland sein Testzentrum in Pratteln. Der Betreiber in Pratteln ist aber bis Ende März in der Lage, den Betrieb jederzeit wieder aufzunehmen.

Den Testpeak hatte die Schweiz am 26. Januar 2021

Damit sinkt auch die Zahl der Tests selbst. Wurden vor Weihnachten in der ganzen Schweiz täglich noch über 10'000 Tests gezählt, sind es seit dem 1. Januar nur noch 1630 bis 4000. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldete am Dienstag 1295 Neuansteckungen seit dem 5. Januar.

Den Testpeak hatte die Schweiz am 26. Januar 2021 mit 125'734 Tests erreicht. Am 15. März 2022 wurden noch 79'686 Tests gezählt. Zwischen April und Dezember pendelten sich die Testzahlen dann zwischen 25'000 und 5'000 ein.

Die Kantone verweisen heute Patientinnen und Patienten mit Symptomen für Tests an Hausärzte, Apotheken und Spitäler. Wer sich testen lassen will, muss das allerdings seit 2023 aus der eigenen Tasche zahlen, selbst wenn er Symptome hat. Krankenkassen übernehmen nur ärztlich angeordnete Tests.

Ein PCR-Test kostet heute etwa im Kanton Aargau je nach Spital von 131 bis 160 Franken. Die weniger zuverlässigen Antigen-Schnelltests sind deutlich billiger: von 36 bis 50 Franken.

Eine gewisse Unzufriedenheit bei der Gesundheitsdirektorenkonferenz

Nicht alle finden es gut, dass der Bund die Covid-Tests nicht mehr berappt. Eher unzufrieden ist die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) der Kantone. Zwar liege die akute Phase der Pandemie «hinter uns», sagt Sprecher Tobias Bär. Er betont aber, dass es die GDK dennoch begrüsst hätte, wenn der Bund keinen «abrupten Systemwechsel in der kalten Jahreszeit» vorgenommen hätte. Und wenn er die Finanzierung der Tests bis mindestens Ende März 2023 verlängert hätte.

Die GDK begründet das damit, dass die Nachfrage nach einer zweiten Auffrischimpfung bei den besonders gefährdeten Personen sehr tief geblieben sei. Bär betont: «Deshalb sollte das nach wie vor labile Infektionsgeschehen in diesem Winter noch einmal aufmerksam beobachtet werden.»

Ähnlich sieht man das beim Kanton Basel-Stadt. Er stellt mit Lukas Engelberger den Präsidenten der Gesundheitsdirektorenkonferenz. «Die Pandemie ist noch nicht ganz vorbei», betont Anne Tschudin, Leiterin Kommunikation des Gesundheitsdepartements. Deshalb wolle der Kanton Basel-Stadt das freiwillige repetitive Testen in Schulen und systemrelevanten Betrieben in der kalten Jahreszeit «nicht einfach Knall auf Fall einstellen».

Zurzeit seien Diskussionen im Gang, sagt Tschudin, «wie lange das repetitive Testen weitergeführt und vom Kanton finanziert werden» solle. Ein entsprechender Antrag an den Grossen Rat wird noch im Januar behandelt.

Sehr viel positiver beurteilt man die Situation im Kanton Bern. «Wir hatten in den letzten Tagen des Jahres 2022 noch 700 bis 800 Tests», sagt Gundekar Giebel, Leiter Kommunikation der Berner Gesundheitsdirektion. Da sei es einfacher, in Apotheken und in Arztpraxen zu testen, als ganze Testzentren betreiben zu müssen.

Auch die Fachleute seien sich einig, dass es heute keinen Sinn mehr mache, in die Breite zu testen. «Wir haben unseren Auftrag ausgeführt, mit vereinten Kräften die Pandemie einzudämmen», hält Giebel fest. «Das Gesundheitswesen wird durch Coronafälle nicht überlastet. Im Kanton Bern befinden sich zurzeit zwei Personen in Intensivpflege.»

Giebel betont zudem, der Kanton wäre sofort wieder bereit, sollte das nötig werden. «Das Material ist eingelagert und die gesamte Infrastruktur kann innerhalb von 14 Tagen wieder hochgefahren werden.»

Noch etwas stellt Giebel ins Zentrum: die sinkenden Preise bei den Corona-Selbsttests. Eine kleine Google-Recherche zeige: «Der Markt bei den Selbsttests spielt voll. Als der Bund der Bevölkerung Fünfer-Testkits gratis abgab, kosteten sie ihn 60 Franken. Heute erhält man ein solches Set für 10 bis 16 Franken.»

Statt 12 Franken wie noch 2021 kostet ein Selbsttest heute nur noch 2 bis 3.20 Franken.

