WIe bringt man Ungeimpfte zur Covid-Impfung?

Pandemie Anreiz für die Covid-Impfung: In Israel gibt es zumindest Freibier – und bei uns? Wie sind die Unentschlossenen und Jungen zum Impfen zu bringen? Im Ausland gibt es dafür sogar Geschenke. Bei uns haben Geimpfte im Moment noch keine Vorrechte, obwohl sie geschützt sind. Bruno Knellwolf 09.07.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Corona-Impfungen stehen weiterhin in genügender Menge bereit. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Seit März ist die Impfbereitschaft in der Schweiz laufend gestiegen. Das zeigt die neuste Erhebung der Forschungsstelle Sotomo im SRG-Corona-Monitoring. Waren im März insgesamt 54 Prozent entweder bereits geimpft oder zu einer sofortigen Impfung entschlossen, ist dieser Anteil bis Anfang Juli gemäss Sotomo auf 63 Prozent gestiegen.

Jetzt kommt die zu erwartende Verlangsamung – etwa 60 Prozent sind nun gemäss Sotomo mindestens einmal geimpft, nur drei weitere Prozent der Befragten wollen sich sofort impfen lassen. Weitere zwölf Prozent geben an, zunächst abwarten zu wollen. Rund ein Viertel will sich grundsätzlich nicht impfen lassen. Ein konstanter Anteil, den auch eine Umfrage der Hochschule Luzern im April ergeben hat.

Der Genfer Gesundheitsdirektor spricht Klartext

Um die Unentschlossenen angesichts der ansteckenderen Delta-Variante ins Boot zu holen, wird mehr Initiative vom Bund gefordert. Geimpfte wollen zurück in die Normalität und sich nicht wegen der Ungeschützten einschränken lassen. Dezidiert äussert sich auch der Genfer Gesundheitsdirektor Mauro Poggia auf Twitter: «Eine Pflegekraft, die sich um potenziell gefährdete Patienten kümmern muss, und sich weigert, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, ist eine Fehlbesetzung.»

Mauro Poggia. Keystone

Die Impfung müsse nicht obligatorisch sein. Aber das Recht, sich nicht impfen zu lassen, müsse mit anderen Verpflichtungen verknüpft werden. Man könne sich nicht auf der einen Seite gegen die Massnahmen wehren und darüber beklagen, und gleichzeitig nicht impfen und damit nichts gegen die Ursache unternehmen. Der Shitstorm ist dem Gesundheitsdirektor sicher.

Erst bei einer Auslandreise für Impfung bereit

Die kleinste Impfquote haben die Jungen, die sich allerdings erst seit wenigen Wochen impfen lassen können. Marcel Zbinden von der Hochschule Luzern sagt, dass sich im Moment die Hälfte der nicht geimpften Jungen nicht impfen lassen will. Diese Gruppe würde sich wohl erst impfen lassen, wenn zum Beispiel eine Auslandreise ansteht und der selbst zu bezahlende PCR-Test zu Buche schlägt.

Ein Impfzwang für Grossveranstaltungen hält Zbinden nicht für richtig, er teilt die Haltung des Bundes, Zuschauer auch mit einem Test zuzulassen. Man könnte aber diese Leute aufgrund beschränkter Kapazitäten dazu auffordern, schon zwei Stunden vor der Veranstaltung beim Stadion zu sein. «Dann haben wir kein Verbot, aber es wird mühsam, wenn man nicht geimpft ist», sagt Zbinden. «Zutrittsbeschränkungen mit Zertifikat werden aktuell dort eingesetzt, wo es aus epidemiologischer Sicht angebracht ist – als reines Druckmittel darf das nicht geschehen», sagt der Verhaltensforscher Marc Höglinger von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW).

Das BAG setzt auf sanfte Methoden wie Virginie Masserey diese Woche in Bern erklärt hat. Mehr Information, aufklärende Videos gegen Verschwörungstheorien sowie einen leichteren Zugang zu Impfungen. «Anhänger von Verschwörungstheorien lassen sich kaum mit einer Kampagne umstimmen.

Dabei handelt es sich aber doch eher um eine kleine Gruppe – von ihnen hängt der Erfolg der Impfkampagne nicht ab», sagt Höglinger. Viel bringe es, den Zugang zu erleichtern und den Nutzen einer Impfung für einen selbst, die Angehörigen und für die Gesellschaft aufzuzeigen. Der grösste Teil der noch Ungeimpften sei nicht grundsätzlich gegen eine Impfung. Der Verhaltensforscher Höglinger sagt:

«Sie schieben es noch vor sich her, sind unsicher oder haben es bis jetzt schlicht verpasst.»

Bequemlichkeit sei in der Regel mit Abstand das stärkste Motiv, geplantes Verhalten nicht in die Tat umzusetzen, sagt Zbinden und hält die Massnahme des BAG für richtig. Es müsse das Ziel sein, die Impfung in den Alltag der Jungen zu integrieren und das möglichst ohne Zusatzaufwand. «Vielleicht helfen da auch Impfboxen an der Olma oder am Open Air. Oder in Shopping-Centern, der Uni-Mensa oder bei grösseren Arbeitgebern», sagt Zbinden.

Vom Einkaufsgutschein bis zum Joint

Man sollte sich nach Höglinger aber nicht zu sehr auf die Jungen fokussieren, in allen Bevölkerungsgruppen gebe es noch Ungeimpfte, die nicht strikt gegen die Impfung sind. Um diese wird in anderen Ländern mit zum Teil kuriosen Ideen geworben.

Der US-Staat Washington genehmigte Marihuanageschäften, Joints an Impfwillige zu verteilen. In West Virginia können sie bei einer Lotterie teilnehmen. In Israel gibt es Freibier oder Gutscheine fürs Fitnessstudio. In Griechenland soll ein digitales Guthaben von 150 Euro für unter 26-jährige die Impfbereitschaft erhöhen, was nach einer deutschen Studie funktionieren könnte.

In Sachsen gibt es einen Zehn-Euro-Einkaufsgutschein und der Fussballklub Erzgebirge Aue hat seine Fans vor dem Stadion geimpft. Impfen als Event.

Ein kleines Geschenk im Sinne einer Wertschätzung hält Höglinger für möglich. «Viele Junge sehen ihre Impfung durchaus zurecht – primär als Beitrag an die Eindämmung der Pandemie. Sich zu impfen ist in diesem Sinne ebenfalls ein Geschenk – an uns alle», sagt der Verhaltensforscher.