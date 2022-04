Organspende: Diese Bedenken äussern Gegner der Widerspruchslösung

Organspende «Staat darf Sterbende nicht wie ein Ersatzteillager behandeln»: Diese Bedenken äussern Gegner der Widerspruchslösung Am 15. Mai stimmt die Schweizer Bevölkerung über die Einführung der erweiterten Widerspruchslösung ab. Diese sieht vor, dass künftig jeder zeitlebens festhalten muss, wenn er nach seinem Tod keine Organe spenden möchte. Der Systemwechsel von der Zustimmungslösung hin zur Widerspruchslösung ist umstritten. Die Gegner der Vorlage haben unterschiedlichste Hintergründe. Aufgezeichnet von Ann-Kathrin Amstutz und Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verena Diener sass erst für die Grünen im Nationalrat, wurde anschliessend Regierungsrätin im Kanton Zürich und vertrat den Kanton später als GLP-Mitglied im Ständerat. Bild: Hanspeter Bärtschi

«Die Widerspruchslösung ohne die Zustimmung des Sterbenden entspricht nicht meinen ethischen Grundsätzen. Man darf den Sterbeprozess nicht ausschliesslich auf die Bedürfnisse der Transplantationsmedizin reduzieren. Doch das ist der Fall, wenn wir die erweiterte Widerspruchslösung einführen. Diese Regelung würde das Selbstverständnis schaffen, dass Ärzte nach dem Tod in den Körper eines Menschen eingreifen dürfen, auch wenn sich die betroffene Person zeitlebens nicht zur Organspende geäussert hat. Es kann nicht sein, dass ich mich für die Unantastbarkeit meiner Organe wehren muss. Ich bin der Ansicht, dass die Organspende eine Freiwilligkeit bleiben soll, wir alle haben ein Recht auf freien Willen und Unversehrtheit. Diese Rechte gelten auch während dem Sterbeprozess.

Das Wort Spende enthält explizit die Information, dass der Sterbende seine Zustimmung gegeben hat. Ist das nicht der Fall, handelt es sich nicht um eine Spende, sondern um eine Entnahme. Mir ist wichtig zu sagen: Ich lehne die Organspende nicht grundsätzlich ab, finde aber, dass jeder selbst entscheiden soll, ob er nach seinem Tod Organe spenden will oder nicht. Diese Möglichkeit besteht bereits mit der heute geltenden Zustimmungslösung. Schon zu meiner Zeit als Regierungsrätin habe ich mich dafür eingesetzt, dass die damals im Kanton Zürich rechtsgültige Widerspruchslösung durch die Zustimmungslösung ersetzt wurde. Ein Ja am 15. Mai wäre für den Kanton Zürich also ein Rückschritt.»

Darüber stimmen wir am 15. Mai ab Mitte Mai befindet die Bevölkerung über die Änderung des Transplantationsgesetzes. Konkret geht es um die Frage, ob die in der Schweiz heute geltende Zustimmungslösung durch die erweiterte Widerspruchslösung ersetzt werden soll. Diese sieht vor, dass man sich zeitlebens in einem Register eintragen muss, wenn man nach seinem Tod keine Organe spenden möchte. Ist kein solcher Eintrag vorhanden, entscheiden im Todesfall die Angehörigen. Sind diese wiederum nicht erreichbar, dürfen keine Organe entnommen werden.

Rita Famos ist Theologin und Präsidentin der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz. Bild: Dominik Wunderli

«Aus biblischer Perspektive ist die Selbsthingabe, auch in Form der Organspende, das grösste Geschenk, das ein Mensch einem anderen machen kann. Deshalb unterstützen auch wir von der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS) das Ziel, die Zahl der Organspenden zu erhöhen. Doch dem Rat EKS ist es wichtig, dass die Weitergabe der eigenen Organe freiwillig erfolgt. Denn eine Spende ist nur dann eine Spende, wenn sich jemand zeitlebens dafür entschieden hat, seine Organe nach dem Tod einem anderen Menschen als Gabe zu überlassen.

Aus diesem Grund unterstützen wir das sogenannte Erklärungsmodell. Dieses sieht vor, dass jede Person durch systematische Befragung festhält, ob sie ihre Organe spenden will oder nicht – oder ob sie sich dazu nicht äussern möchte. Das würde den Angehörigen der sterbenden Person eine grosse Last abnehmen. Sie wüssten, was die Person wirklich gewollt hat. Leider wurde dieses Modell, das auch die Nationale Ethikkommission befürwortet, im Parlament kaum diskutiert.

Egal, welche Regelung wir einführen: Es braucht eine umfassende, breite Aufklärungskampagne. Nur wenn jede Person die Möglichkeit erhält, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ihre Entscheidung festzuhalten, kann es uns gelingen, die Zahl der Organspenden zu erhöhen. Dabei sind wir verpflichtet, das Recht auf Unversehrtheit des Körpers auch über den Tod hinaus zu gewährleisten. An dieser Stelle denken wir auch an die Organempfängerinnen und -empfänger: Wer ein Organ erhält, soll sich sicher sein können, dass dieses eine freiwillige Gabe einer anderen Person darstellt.»

Alex Frei arbeitete in Winterthur als Hausarzt, heute ist er pensioniert und setzt sich als Co-Präsident im Referendumskomitee ein. Bild: Screenshot

«Die Organspende ist eine Operation, über die man die ganze Bevölkerung richtig informieren und aufklären muss. Das wird heute nicht korrekt gemacht. Viele Leute haben eine falsche Vorstellung davon, wie eine Organentnahme abläuft. Viele glauben, Organe würden von kalten Leichen entnommen. Dabei sind Spender bei der Entnahme nur hirntot. Das bedeutet, dass sie aussehen wie Schlafende. Kein Wissenschaftler konnte bis heute aufzeigen, was sich im Körper während des Sterbeprozesses abspielt. Ergo kann auch niemand wissen, ob eine hirntote Person nicht doch noch etwas wahrnimmt. Es ist ein Trugschluss zu glauben, wir schaden einer Person nicht, wenn wir zwischen Hirntod und Herzstillstand in den Organismus eingreifen und Organe entnehmen.

Die Widerspruchslösung kommt einem Eingriff in die persönliche Freiheit des Menschen gleich. Denn der medizinische Grundsatz, wonach es für jeden Eingriff in den Körper eine klare Zustimmung braucht, wird mit dieser Regelung verletzt. Ein Eingriff, der auf Schweigen beruht, erfüllt aus meiner Sicht den Tatbestand der Verletzung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit. Ich vertrete die Meinung, dass wir nicht in den Körper eingreifen dürfen, solange er zumindest körperlich noch lebt. Diese Haltung entspringt keiner religiösen Überzeugung, viel mehr hat sie sich im Laufe meiner Zeit als Arzt entwickelt und gefestigt. Für mich ist daher auch klar, dass ich im Sterben keine Organe spenden möchte. Gleichwohl will ich auch nicht, dass mir Organe einer sterbenden Person transplantiert werden. Eine Lebendspende würde ich mir überlegen.»

Theologin und Ethikerin Ruth Baumann-Hölzle ist Institutsleiterin bei der Stiftung Dialog Ethik. Bild: Britta Gut

«Die Transplantationsmedizin lehne ich nicht grundsätzlich ab. Für die Situation des primären Hirntodes habe ich selbst einen Spenderausweis. Doch bei der Widerspruchsregelung wird meine körperliche, psychische und soziale Integrität nicht mehr selbstverständlich geschützt. Der Staat erhebt Anspruch auf meine Organe, es sei denn, ich habe widersprochen.

Argumentiert wird dabei stets mit dem Organmangel. Es ist aber absolut nicht klar, ob die Widerspruchsregelung tatsächlich zu mehr Organen führt. Eindeutig ist, dass bessere Prozesse und eine bessere Zusammenarbeit der Spitäler untereinander zu mehr Organentnahmen führen.

Selbstbestimmung und Achtung der Menschenwürde müssen auch für Urteilsunfähige auf einer Intensivstation gelten. Dies ist nicht gegeben, wenn ich auf der Intensivstation noch vor dem Hirntod für eine Organentnahme vorbereitet werden kann.

Gespräche mit Transplantationsteams haben mir gezeigt, dass die psychische Belastung bei einer Organentnahme für die Mitarbeitenden immens ist. Für viele von ihnen ist es wichtig zu wissen, dass die Person, der Organe entnommen werden, dies auch wirklich gewollt hat.

Zwar geben in Umfragen bis zu 80 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer an, ihre Organe spenden zu wollen. Doch es ist etwas völlig anderes, ob ich das in einer Umfrage sage, oder ob ich diesen Willen auch wirklich in die Tat umsetze. Deshalb befürworte ich mit der Nationalen Ethikkommission eine aktive Erklärungsregelung, bei der man sich regelmässig zur Organspende äussern muss.»

Josef Dittli, FDP-Ständerat (Uri) und Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats. Bild: Anthony Anex / Keystone

«Die Bundesverfassung garantiert das Recht auf persönliche Freiheit und körperliche Unversehrtheit. Es kann nicht sein, dass im Todesfall zuerst der Staat über den eigenen Körper verfügt. Es darf nicht sein, dass das Menschenrecht auf Unversehrtheit des Körpers nur noch gilt, wenn es eingefordert wird. Das wäre so, als müsste man an seiner Wohnungstüre einen Hinweis anbringen, dass hier nicht eingebrochen werden darf.

Die Widerspruchsregelung ist ein Angriff auf unsere freiheitliche Grundordnung. Der eigene Körper gehört zum Persönlichsten, was der Mensch hat. Daher braucht es zu jeder medizinischen Handlung, selbst zu einer Blutentnahme oder Impfung, eine ausdrückliche Zustimmung. Der Staat darf Sterbende nicht wie ein Ersatzteillager behandeln und sich an den Organen bedienen, ohne gefragt zu haben. Das ist meine ethische, staatspolitische und liberale Überzeugung.

Es ist völlig unrealistisch, dass die 6 Millionen erwachsenen Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz lückenlos informiert werden können, dass sie widersprechen und sich in ein Register eintragen müssen, wenn sie ihre Organe nicht spenden wollen. Die Widerspruchsregelung würde unweigerlich dazu führen, dass Personen – vor allem aus bildungsfernen, sozial schwachen Schichten – gegen ihren Willen Organe entnommen werden, weil sie zu Lebzeiten nicht wussten, dass sie hätten widersprechen müssen.

Ich finde eine Zustimmungslösung respektive eine Erklärungslösung bei der Organspende eine gute Sache. Hier ist noch viel Potenzial vorhanden.»

Franziska Sprecher, Assistenzprofessorin an der Universität Bern mit Fokus Gesundheitsrecht und Medizinrecht. zvg

«Als das Transplantationsgesetz in den Nullerjahren aufgesetzt wurde, war man sich im Parlament und in der Bevölkerung einig: Eine Spende kann nur freiwillig, sprich eine bewusste Entscheidung sein. Nun hat es einen politischen Umschwung gegeben. Rechtlich gibt es diese Neubeurteilung nicht: Ich kenne keinen namhaften Gesundheitsrechtler in der Schweiz, der die Widerspruchslösung unterstützt. Denn mit Blick auf die Grundrechte ist klar: Ein Eingriff in die körperliche Integrität darf nur bei eindeutiger Zustimmung erfolgen.

Dieser Grundsatz des «Informed Consent» ist eine grosse Errungenschaft. Ihn einfach umzudrehen und Eingriffe in Grundrechte bei fehlendem Widerspruch zu erlauben, scheint mir sehr heikel. Grundrechte gibt uns nicht der Staat – wir haben sie, weil wir Menschen sind. Der Staat ist da, um die Grundrechte zu schützen.

Wo wird das Prinzip, einen fehlenden Widerspruch als Zustimmung zu deuten, als nächstes angewendet? Beim Datenschutz? Bei der Besteuerung? Ich finde das eine bedenkliche Entwicklung. Es hat mich erstaunt, dass dies im Parlament kaum diskutiert wurde.

Auch für die Angehörigen würde es mit der neuen Regelung nicht einfacher. Es wird weiter Fälle geben, wo Angehörige am Bett einer sterbenden Person stehen und nicht wissen, was sie tun sollen. Man müsste die Leute regelmässig und aktiv mit dem Thema Organspende konfrontieren, um solche Situationen möglichst zu vermeiden. Ich bin keine Gegnerin der Transplantationsmedizin, im Gegenteil, ich finde das eine gute Sache. Aber es muss ethisch mit den Grundsätzen unserer Verfassung übereinstimmen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen