Organspende: Das Spenderherz rettete sie vor dem Tod

Organspende Dankbar für ein zweites Leben: Das Spenderherz rettete sie vor dem Tod Im Jugendalter stellten Ärzte bei Michelle Hug (36) einen angeborenen Herzfehler fest. Nur dank einer Transplantation lebt sie noch. Chiara Stäheli 20.09.2021, 05.00 Uhr

Gesund und glücklich: Michelle Hug lebt seit bald zehn Jahren mit einem Spenderherz.

Valentin Hehli / MAN

Schwach, müde und unsicher: So war Michelle Hug im Winter 2011. Ihr Leben hing an einem seidenen Faden. Die damals 26-Jährige lag auf der Herzüberwachungsstation im Unispital Zürich, konnte sich kaum mehr bewegen. Nur die Infusionen, an denen sie angeschlossen war, hielten sie am Leben.

«Es ging jeden Tag um Leben oder Tod», sagt Hug rückblickend. Mit dem Jahresbeginn fiel der Entscheid: Die junge Frau soll ein neues Herz bekommen, nur so hatte sie eine Chance zu überleben. Sie kam auf die Liste der dringlichen Patienten von Swisstransplant. Und hatte Glück: Am 31. Januar 2012 wurde ihr Herz durch eines einer verstorbenen jungen Frau ersetzt.

Ein Herzfehler in der Familie

Aufgestellt, gesprächig und zufrieden: So ist Michelle Hug heute. Sie arbeitet Vollzeit in einer Leitungsposition im Spital Muri, macht Sport, trifft Freunde. Kurz: Sie geniesst das Leben, das merkt man ihr im Gespräch an: «Ich habe ein wunderbares Leben und fühle mich überhaupt nicht eingeschränkt.»

Mit 18 Jahren erlitt die heute 36-Jährige zwei Hirnschläge. Untersuchungen bestätigten den Verdacht: Hug litt an einem angeborenen Herzfehler. Es bildeten sich Gerinnsel an der Herzwand, die den Blutkreislauf im Hirn verstopften. Hug erhielt Medikamente, um die Herzinsuffizienz stabil zu halten.

Als 2011 der Wunsch nach einem Kind aufkam, empfahlen ihr die Ärzte, die Medikamente umzustellen, da die damals eingesetzten Wirkstoffe Missbildungen begünstigen konnten. Hug tat wie geheissen, ihr Körper reagierte allerdings nicht wie geplant: «Danach ging es mir sehr schlecht. Ich erbrach oft, hatte keine Energie, im Bauch sammelte sich Wasser an, ich konnte nicht liegend schlafen, und das Atem bereitete mir grosse Mühe», erzählt Hug. Man versuchte, wieder auf die vorherigen Medikamente umzustellen: «Weil mein Körper aber voller Wasser war, konnte er diese nicht mehr aufnehmen.»

«Wie wenn man bei einem Auto den Motor auswechselt»

Hug wurde vom Kantonsspital Luzern ins Unispital Zürich verlegt. Dort sprachen die Ärzte zum ersten Mal die Organspende an. Nach diversen Abklärungen war klar: Hug überlebt nur, wenn sie ein neues Herz erhält. Und dann ging es plötzlich schnell: 31 Tage nach dem Entscheid wurde die gebürtige Ostschweizerin transplantiert.

In der Zeit nach der Transplantation war die physische Belastung gross, so Hug: «Ich musste pro Tag 35 Medikamente nehmen, die Nebenwirkungen waren teils unerträglich. Gleichzeitig versuchte ich, mit täglichem Training wieder Muskelmasse aufzubauen.» Hinzu kam die psychische Verarbeitung. Obschon Hug das ziemlich pragmatisch sieht – «Für mich ist es, als hätte man bei einem Auto den Motor ausgewechselt» – stellte sie sich oft die Frage, von wem sie ihr neues Herz erhalten hat.

Swisstransplant bietet allen Transplantierten die Möglichkeit, sich in einem anonymen Brief an die Angehörigen des Spenders zu wenden. Hug hat dieses Angebot wahrgenommen:

«Für mich war es ein grosses Bedürfnis, den Angehörigen zu schreiben.»

Sie hat durch den Briefwechsel mehr über die junge Frau erfahren, deren Herz nun in ihrem Körper schlägt.

Ihre Geschichte soll andere überzeugen. Seit der Transplantation setzt sich Hug als Botschafterin von Swisstransplant für die Organspende ein. Sie hat eine Leidenschaft dafür entwickelt, den Menschen ihre Geschichte zu erzählen und ihnen zu zeigen, was Organspende bewirken kann. Immer wieder ruft sie in Erinnerung: «Es kann jeden treffen.»

Angesprochen auf die Frage, ob sie es verstehen könne, dass Leute keine Organe spenden wollen, überlegt Hug lange – dann sagt sie: «Ich akzeptiere es, aber ich verstehe es nicht.» Sie wisse, dass eine gewisse Skepsis da sei und dass in bestimmten Glaubensrichtungen eine Organspende ausgeschlossen wird. Dennoch ist sie der Meinung, dass es «doch schön ist, wenn man einer Person nach dem Tod ein neues Leben schenken kann.»

Hug ist dankbar für ihr «zweites» Leben

Nicht selten argumentieren Gegner der Organspende damit, dass die Empfänger sich selbst in die Lage gebracht hätten, in der ein Spenderorgan die einzige Alternative sei. So wolle man doch nicht einem Alkoholiker eine neue Leber geben, nur weil dieser seinen Alkoholkonsum nicht unter Kontrolle hatte. Für Michelle Hug ein Scheinargument: «Man vergisst, dass sehr oft junge Leute auf Organe angewiesen sind, die an angeborenen Fehlbildungen leiden.» Zudem würde sie es sich nie anmassen, über Menschen zu urteilen, deren Lebensgeschichte sie nicht kennt.

Michelle Hug ist «unglaublich dankbar dafür», dass ihr Leben nicht schon in jungen Jahren ein Ende genommen hat. Verändert hat sich seit der Transplantation nicht nur ihre Gesundheit. Auch ruft sie sich immer wieder ins Bewusstsein, wie wichtig und gleichzeitig keineswegs selbstverständlich ein gesunder Körper ist: «Ich gönne mir heute viel eher etwas. Einfach weil ich weiss, dass es morgen schon vorbei sein könnte.»