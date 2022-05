Paolo Bernasconi: Geld-Lobby in Bern hilft der Mafia Geld waschen

Organisiertes Verbrechen Die Journalistin, der Mafia-Jäger - und wie die «Lobby des Geldes » in Bundesbern wirksame Gesetze verhindert Erwacht die Schweiz im Kampf gegen die Mafia? Hochschulen wie jene von Luzern gehen voran und widmen dem Thema Studienreisen und Vortragsreihen mit illustren Expertinnen und Experten. Henry Habegger Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Italienische und Schweizer Polizisten nach einer Razzia bei der `Ndrangheta. Erwacht die Schweiz im Kampf gegen das organisierte Verbrechen? Fedpol

Madeleine Rossi trank gerade einen Espresso in der Luzerner Altstadt, als sich der Chefredaktor einer Westschweizer Publikation meldete. In der Nespresso-Fabrik in Romont FR waren 500 Kilogramm Kokain gefunden worden.

Zweifellos stand die Mafia dahinter, und ebenso klar war, dass sich Medien auf der Suche nach Erklärung und Einordnung an Mafia-Spezialistin Rossi wenden, die seit Jahren vorwiegend in Italien lebt und das italienische organisierte Verbrechen kennt wie wenige andere. Sie warnt unermüdlich und unerschrocken vor den Gangstern, auch in ihrem Buch «La Mafia en Suisse» (Editions Attinger).

Sinnigerweise war Rossi an diesem Donnerstag auf dem Weg zur Universität Luzern, zu einem Vortrag in der Reihe «Die Mafia: eine Bedrohung für die Schweiz?». Sie traf dort um 18 Uhr auf einen Anti-Mafia-Kämpfer der ersten Stunde, den ehemaligen Tessiner Staatsanwalt Paolo Bernasconi (78).

Die beiden sollten dem Publikum einen Überblick geben über die Bekämpfung der Mafia in der Schweiz «gestern, heute … und morgen». Der Kokain-Fund in Romont unterstrich zu allem Überfluss, wie allgegenwärtig das Problem ist.

Bernasconi: Die «Lobby des Geld» verhindert Reformen

Der Kampf gegen das organisierte Verbrechen harzt nach wie in der Schweiz, das war eine der Haupterkenntnisse des Abends. Bernasconi, der ab 1969 bis 1985 im Tessin Staatsanwalt war, hatte nicht sehr viel Gutes zu berichten über die Fortschritte im Kampf gegen die Mafia. «La lobby del denaro», die «Lobby des Geldes» also, sei im Bundesparlament sehr stark, sie bremse in der Schweiz wie schon vor 50 Jahren den Kampf gegen Geldwäscherei und damit auch gegen die Mafia, sagte Bernasconi.

Als jüngstes Beispiel nannte er, dass das Bundesparlament letztes Jahr verschärfte Geldwäscherei-Regeln für Anwälte, Notare und andere Berater ablehnte. «Die Lobby des Geldes sabotierte die neue Norm», sagte Bernasconi, der selber Anwalt ist. Damit schade sie aber auch dem Finanzplatz Schweiz und seinem Ruf.

Paolo Bernasconi, Madeleine Rossi im Gespräch mit Zuhörerin und Zuhörern an der Universität Luzern. Bild: hay

Auch für diese Einschätzung gab es gleichentags eine Bestätigung. Die US-amerikanische «Helsinki-Kommission» warf der Schweiz vor, sie helfe russischen Oligarchen, Vermögen im Wert von gegen 200 Milliarden zu verstecken. Auch der Basler Strafrechtsprofessor Mark Pieth trat auf und kritisierte, die Schweiz sei eine «Offshore-Oase» mit Anwälten, die ausländische Kunden betreuten und Gelder versteckten.

Das sei ein Grund, warum die Schweiz den Grossteil der Russen-Milliarden jetzt nicht finden könne. Schweizer Politiker heulten auf ob solcher Aussagen, aber unabhängig von Pieth stellte Bernasconi in Luzern eine sehr ähnliche Diagnose. Und er stellte fest: «Die Mehrheit des Schweizer Parlaments wurde nie von sich aus aktiv, um Geldwäscherei zu bekämpfen». Das sei immer nur auf Druck von aussen geschehen.

Obskure Gesellschaften schiessen wie Pilze aus dem Boden

Bernasconi wies er darauf hin, dass er als Staatsanwalt schon vor über 50 Jahren forderte, die «Offshore-Sitzgesellschaften» abzuschaffen. Heute seien wir keinen Schritt weiter. Er kritisierte, dass in Lugano und den anderen Schweizer Finanzplätzen unkontrollierte und obskure «Finanzgesellschaften wie Pilze aus dem Boden schiessen.» Lugano wolle jetzt sogar weltweites Crypto-Zentrum werden, dabei wisse man ja, dass die Verbrecher dieser Welt auf Bitcoins und Co setze.

In ihrer Chronik «La Mafia en Suisse» zeigt Rossi die Umtriebe der Clans bei uns auf, nennt Akteure beim Namen. Visibilität schaffen, die Mafiosi ans Licht zerren, bei der Bevölkerung das Bewusstsein für das Problem schaffen: Das ist für sie enorm wichtig. Führende Mafiosi seien nicht zufällig in der Schweiz, sagte sie, die Anonymität, die Gesetze, die Naivität und Passivität vieler Behörden kämen ihnen entgegen. Sie wies darauf hin, dass viele in Italien gesuchte Mafiosi über kantonale Schweizer Aufenthaltsbewilligungen verfügen.

Kalabrisches Restaurant macht Werbung auf Polizeinachrichten-Webseite

Als Anekdote verwies die Waadtländerin auf eine reich bebilderte «Publireportage» über ein kalabrisches Restaurant ausgerechnet auf einer Internet-Plattform namens polizei.news.

Der Beitrag ist dem Restaurant Adesso der Familie Andali in Baden AG gewidmet, es steht dort: «Geniessen Sie Pizza, Pasta und Co. im nostalgischen Ambiente.» Was nicht dort steht: Der Patron Fortunato Anadali war Hauptfigur im Mafia-Prozess «Quatur» (Drogen, Geldwäscherei, Wucher), wurde 2016 aber wie die Mehrheit der ursprünglich 13 Beschuldigten freigesprochen und sogar noch hoch entschädigt.

Rossi wie Bernasconi hoben hervor, dass die Behörden, die Öffentlichkeit die «Kontrolle über ihr eigenes Gebiet» behalten oder zurückgewinnen müsse. Sie habe als Journalistin keine Angst, sagte Rossi auf eine Frage hin, gefährlich könne es allenfalls in den von der Mafia selbst kontrollierten Dörfern und Regionen vor allem in Süditalien sein. Ziel müsse jedenfalls sein, zu verhindern, dass die Mafia ihren Einflussbereich ausweite.

Auch Bernasconi sagte, die Mafia sei nur in jenen Gebieten an offener Gewalt interessiert, die sie kontrolliere und in der sie diese Kontrolle durchsetzen wolle. Ausserhalb dieser Gebiete seien Morde etwa an Richtern oder Journalisten für die Mafia «nicht nützlich», weil sie damit bloss die Behörden auf sich aufmerksam mache.

Universität Luzern befasst sich vertieft mit dem Thema Mafia

Aber allmählich scheint die Schweiz etwas zu erwachen, einige Kantone und Staatsanwaltschaften, und die Bundesanwaltschaft will endlich aktiver werden. Auch an Schulen passiert etwas: Die Universität Luzern widmet sich als wohl erste Hochschule intensiv dem Thema Mafia, initiiert von Hochschulseelsorger Valerio Ciriello, begleitet unter anderem von Rechtsprofessor Michele Luminati.

Die Vortragsreihe ist nur ein Teil dieses «Sensibilisierungsprojekts», wie Ciriello sagt. Ein anderer war eine einwöchige Sizilienreise von zehn Studierenden im April. Sie machten sich dort selbst ein Bild, unter anderem bei Gesprächen mit diversen Mafia-Experten.

Am Tag darauf ordnete Madeleine Rossi im welschen «Blick» den Kokain-Fund bei Nestlé ein. Sie sagte: «Man spricht von 500 Kilo im Wert von 50 Millionen Franken, die die Mafiosi verloren haben. Aber diese Leute schwimmen im Geld. Fünfzig Millionen sind für die etwa wie zehn Franken für uns. Wenn Sie eine Zehnernote verlieren, ärgern Sie sich, aber damit hat sich’s.»

Hinweis: Nächste Veranstaltung an der Universität Luzern zur Mafia findet am 25. Mai, 17.15 Uhr statt: Zwei Bundesrichter äussern sich zu Geschichte und Wirksamkeit der Strafbestimmung über kriminelle Organisationen.

