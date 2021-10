ORGANISIERTES VERBRECHEN Die italienische Mafia ist überall – wie die sorglose Schweiz unterwandert wurde Das Bundesamt für Polizei hat Verbreitung und Vorgehen der Mafia analysiert – und zeichnet ein erschreckendes Bild. Henry Habegger Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

2014 aufgeflogen: Versammelte Mafia-Zelle in Frauenfeld, getarnt als harmloser Boccia-Club, aber heimlich gefilmt vom Bundesamt für Polizei. CARABINIERI DI REGGIO CALABRIA

Die Schweiz hat die Mafia unterschätzt – das gibt jetzt selbst der Bundesrat zu (siehe Haupttext). Allerdings: Seit Jahren warnt das Bundesamt für Polizei (Fedpol) vor der Gefahr, wiewohl lange ohne grosse Resonanz.

Gerade die jüngste Zusammenarbeit von Fedpol und Bundesanwaltschaft mit den italienischen Staatsanwälten und Ermittlern im Fall «Imponimento» erlaubt den Ermittlern tiefere Einblicke in die Mafia. So stiess das Fedpol zuletzt auf Indizien, dass gewisse Tötungsdelikte, die einst als «Beziehungsdelikte» eingestuft wurden, offenbar Mafia-Abrechnungen waren. Konkret geht es etwa um einen Dreifachmord 1992 im Raum Basel.

In einem Factsheet zur italienischen Organisierten Kriminalität (IOK) stellt das Fedpol fest, dass «alle grösseren italienischen kriminellen Organisationen in der Schweiz vertreten sind»: die ‘Ndrangheta aus Kalabrien, die Camorra aus Kampanien, die sizilianischen Cosa Nostra und Stidda, die apulische Sacra Corona Unita. Laut Fedpol «leben die Personen, die einer der Mafiaorganisationen zugerechnet werden können, zum Teil seit Jahren in der Schweiz, sind meistens unauffällig, haben einen Job und sind gut integriert». Nur von der ‘Ndrangheta seien bislang in der Schweiz «stabile Strukturen bestätigt». Ein Beispiel ist die «società di Frauenfeld», die 2014 dank einer versteckten Fedpol-Kamera aufflog. Der Clan traf sich getarnt als Boccia-Club.

Die aktuelle Mafia-Karte (siehe Grafik), die das Fedpol führt, weist noch viele weisse Flecken auf. Gemäss aktuellen Erkenntnissen, so die Behörde, seien alle Regionen betroffen, am stärksten jedoch die Südkantone Tessin, Wallis, Graubünden sowie die Agglomerationen Zürich und Basel sowie die Grenzregionen zu Süddeutschland. Fest stehe, dass «Kettenmigration» eine Rolle spielte bei der «Besiedelung» der Schweiz durch Mafiaclans. Personen aus gleichen kalabrischen oder sizilianischen Gebieten liessen sich in bestimmten Ortschaften und Regionen nieder. So seien auch in der Schweiz Einflussgebiete einzelner Clans oder Strukturen der Mafia territorial abgrenzbar.

Omertà und Schutzgeld auch in der Schweiz

Die italienische Mafia ist laut Bundespolizei in vielen Deliktsfeldern aktiv. «Der Drogenhandel ist seit Mitte der Achtzigerjahre das Hauptgeschäft der hiesigen IOK-Strukturen.» Seit Mitte der Neunzigerjahre sei Kokainhandel «das Standbein» im Drogenbereich geworden. Waffen und vereinzelt Sprengstoff würden oft im «Gegentausch für Betäubungsmittel» gehandelt. «Die Waffen werden mutmasslich für die Bewaffnung der Clans und Tötungsdelikte in Italien verwendet.» Aktiv ist die Mafia unter anderem auch mit Erpressungen. «Dabei geht es vor allem um Schutzgeld und Geldeintreibung innerhalb der italienischen Diaspora; es gibt viele Hinweise auf Erpressungen und Einschüchterungsversuche, aber kaum Verfahren», so das Fedpol. Denn: «Auch in der Schweiz gilt das Schweigegebot, die Omertà. Solche Delikte werden typischerweise nicht angezeigt.»

Zu den «strategischen Bereichen» der Mafia scheine der Lebensmittelschmuggel zu zählen: Restaurants würden mit (meist süditalienischen) Spezialitäten zu überhöhten Preisen beliefert, was als verkapptes Schutzgeld zu werten sei. Auch führe die Mafia eigene Gastrobetriebe und investiere so in legale Aktivität. Ferner werde Infrastruktur und Logistik von Gastrobetrieben für deliktische Zwecke missbraucht, indem Drogen in Lebensmittellieferungen versteckt werden.

‘Ndrangheta korrumpiert auch durch «Freundschaft»

«Die enormen illegalen Einkünfte, die die Mafia in Italien (aber auch in der Schweiz) generiert, werden mit Vorliebe in der Schweiz gewaschen und investiert», hält das Fedpol fest. Die Mafia könne auf Unterstützung von Finanzspezialisten zählen, wende komplexe Methoden an. «Zentral sind Immobiliengeschäfte und Investitionen in Gastronomiebetriebe.»

Zur Strategie der ‘Ndrangheta gehöre ein gutes Beziehungsnetz, um an Informationen zu kommen. Nahestehende Personen bewerben sich für Stellen in der öffentlichen Verwaltung. Bauunternehmer korrumpierten Entscheidungsträger im Beschaffungswesen nicht hauptsächlich durch grosse Geldbeträge, «sondern dadurch, dass sie sich als Freunde verhalten», so das Fedpol über die perfiden Methoden der Mafia.