Basler Morde waren Mafia-Abrechnungen - Spuren nach Kalabrien

Verbrechen Beziehungsdelikte waren in Wirklichkeit Mafia-Morde: Wie die Basel-Connection der 'Ndrangheta ihr Unwesen treibt

Vermehrt gemeinsam im Einsatz gegen die Mafia: Schweizer Bundespolizei und italienische Carabinieri. Fedpol/Aargauer Zeitung

Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) skizziert in seinem Jahresbericht 2021, dass es sich bei Morden, die man einst für Beziehungsdelikte unter Italienern hielt, in Tat und Wahrheit um Mafia-Abrechnungen gehandelt habe. Gemeint sind zwei Delikte mit insgesamt vier Toten im Jahr 1992 in Muttenz BL. CH Media recherchierte die Fälle zusammen mit der Mafia-Spezialistin und Buchautorin Madeleine Rossi* genauer. Es kamen beunruhigende Zusammenhänge zum Vorschein, die bis in die Gegenwart reichen.

Dreifachmord in Muttenz

Frühmorgens am 19. März 1992 erschoss in Muttenz BL der Italiener Vito C. (26) seine Ex-Freundin (23) und deren Eltern an ihrem Wohnort. Der Bruder der Freundin überlebte schwer verletzt. Von einem «wahren Inferno», «einem Verbrechen mit apokalyptischen Dimensionen», sprach 1995 Rainer Schaub, Präsident des Strafgerichts in Liestal BL. Der Täter hatte, warum auch immer, seinen irren Akt sogar noch auf Tonband aufgezeichnet.

In dieser Wohnung im ersten Stock eines Wohnblocks in Muttenz geschah die Tat. Sie galt lange als «Familiendrama». Nun werden Zusammenhänge mit der Mafia vermutet. Screenshot SRF

C., der aus der Nähe von Neapel stammte, kam aus einer einfachen Familie, die in Basel lebte. Der klein gewachsene Italiener arbeitete bei der gleichen Basler Versicherung wie der überlebende Bruder C., dessen Bruder in der Gastroszene arbeitete, fiel Bekannten durch Arroganz auf, Angeberei und Geltungsdrang. Im persönlichen Umgang sei er «seltsam», «unangenehm» gewesen.

Bei der Versicherung, wo er für Auslandsschäden zuständig war, brüskierte er die Kunden mit seiner arroganten Art. Er war Fussballschiedsrichter und berüchtigt dafür, dass er massenhaft Karten verteilte. Er war, wie es jemand beschreibt, «wie eine Zeitbombe, die jederzeit explodieren konnte», cholerisch und labil. Seine Freundin, die aus einer unbescholtenen sizilianischen Familie stammte, hielt lange zu ihm, obwohl Eltern und Kolleginnen sie vor dem Charakter des jungen Mannes warnten.

Der Schuhmacher besorgte dem Täter die Waffe

Irgendwann machte die junge Frau Schluss. Das habe C. nicht verkraftet, das habe seinen Stolz verletzt. Er versuchte, sie zur Rückkehr zu bewegen. Er wohnte noch bei seinen Eltern im Gellert-Quartier, in der Nähe der Schuhmacherei von Domenico F., einem väterlichen Freund, den er auch aus dem kalabrischen Fussballklub UP Reggina im Quartier kannte. Nach der Mittagspause auf dem Weg zur Arbeit ging C. meist noch bei F. vorbei. Er jammerte über sein Elend, stiess Drohungen gegen den Vater seiner Ex aus: «Lo ammazzo», ich bringe ihm um. Er soll den Älteren gedrängt haben, ihm eine Waffe zu besorgen, da er ja «Verbindungen» habe. Einige Zeit lang zog sich das so hin.

Irgendwann besorgte der Schumacher F. dem jungen C. die Waffe, eine Beretta 7.65. Am Vorabend der Bluttat übte er noch mit ihm im Schiesskeller. Später sollte C. aussagen, der Schuhmacher habe ihn zur Tat angestiftet. Zeugen meinen, F. habe den jungen Mann wohl tatsächlich instrumentalisiert.

C. wurde Stunden nach den Morden in einem nahen Weinberg gefunden. Er hatte offenbar versucht, sich umzubringen. Er schoss sich das eine Auge weg und blieb schwer behindert. Im Januar 2009 starb er in Italien.

Der Mann hatte immer eine Waffe dabei

Der Schuhmacher und Familienvater F., ein Kalabrier, verheiratet mit einer Schweizerin, war kein unbeschriebenes Blatt. Er hatte 1992, als C. die Morde beging, selbst viel um den Hals. Zusätzlich zu seiner Schuhmacherei, die ein Italiener-Treffpunkt im Quartier war, hatte er in den Gastrobereich expandiert: In der Breite in Basel hatte er ein italienisches Restaurant eröffnet. Das konnte er nur, weil die Italienerin Violetta** (32) ihr Wirtepatent zur Verfügung stellte. Die Frau war mit einem Bekannten von F. verheiratet, lebte aber getrennt von diesem. Der Schuhmacher (54) betete die Frau «abgöttisch» an, aber sie wollte laut Zeugen nichts vom viel älteren und nicht sonderlich attraktiven Mann wissen. Die Frau war Gerantin des Restaurants, aber F. fällte alle wichtigen Entscheide, er arbeitete jeden Abend im Restaurant. Und jeden Montag besorgte er zusammen mit seinem Bruder den Grosseinkauf in der Prodega.

F. galt als gerissen bis verschlagen, er gab sich überall hilfsbereit, aber er konnte brutal werden. Seine Hand rutschte ihm schnell aus, wenn er, gerade von Frauen, nicht bekam, was er wollte. Wer ihn kannte, wusste oder ahnte zumindest, dass F. gefährlich war: Wenn er abends von der Schuhmacherei ins Restaurant ging, hatte er eine kleine grüne Tasche dabei, die er in einen Schrank einschloss. Darin habe sich eine Pistole befunden.

Finanzierung von Restaurants

Der Schuhmacher kannte den Noch-Ehemann seiner Angebeteten, Vittorio S., seit Jahren, auch er Kalabrier. Er betrieb seit 1983 eine Trattoria an der Elsässerstrasse in Basel und er hatte zwei andere Lokale übernommen. Von Bedeutung ist: Der Schumacher hatte für S. einst die Finanzierung der Trattoria organisiert. Ob er eigenes oder fremdes Geld einschoss, ist offen.

Im Umfeld von S. und seinen Restaurants tauchen reihenweise in Basel installierte Kalabrier und auch Sizilianer auf, als Lieferanten von italienischen Produkten. Nur die Trattoria lief gut. S., der jeden Abend die Einnahmen abholte, soll viel Geld mit Frauen und Glücksspiel verjubelt haben. Er war verschuldet, Lieferanten wurden nicht bezahlt. Im Verwaltungsrat seiner Restaurant-AG tauchten andere Italiener auf.

Das war ungefähr die Situation im Frühling 1992, als Schuhmacher F. in Basel die Pizzeria Lehenmatt eröffnete. F. warf eine zumindest fünfstellige Summe auf für Inventar, Miete und bestimmte andere Auslagen auf. Das Restaurant lief gut, doch dann kam es zum Drama.

Bruder des Beizers wurde «richtiggehend exekutiert»

«Blutige Abrechnung um Mitternacht», titelte der Blick am 27. Oktober 1992. Am Vortag war es in Muttenz BL, in der Nähe des Fussballstadions St.Jakob, zu lauten Diskussionen und einer Schiesserei unter zwei Gruppen von Italienern gekommen. «Einige Männer rannten davon. Der 32-jährige Carmelo S. stürzte getroffen zu Boden. Er versuchte, sich aufzurappeln – vergeblich! Seine Rivalen waren schneller. Und die scheuten vor nichts zurück. Aus allernächster Nähe feuerten sie zwei weitere Schüsse ab. Ein Polizeisprecher zu «Blick»: «S. wurde richtiggehend exekutiert.» Ein anderer Italiener wurde schwer verletzt. Der Haupttäter sei immer noch auf der Flucht, hiess es. «Dringend verdächtigt» wurde laut Polizei «der 55-jährige Domenico F.»: der Schuhmacher.

Der Getötete und der Verletzte waren Brüder von Vittorio S. Der eine arbeitete in der Trattoria in Basel, der andere war erst kurz vorher aus Kalabrien in die Schweiz gereist. Der Schuhmacher tauchte zunächst wochenlang ab, stellte sich dann aber der Polizei.

Wie der Schuhmacher 1995 vor Gericht sagte, hätten ihn die drei Brüder nach Wirtschaftsschluss in der Pizzeria aufgesucht, darauf habe man einen Treffpunkt in Muttenz vereinbart. Angeblich ging der Schuhmacher auf die Brüder zu und begann zu schiessen. Zeugen erinnern sich, dass der Schuhmacher später angab, die Brüder hätten ihm mit Ketten und Schlagringen aufgelauert.

Omertà war allgegenwärtig

Schon 1992 war rasch klar, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Dreifachmord im März und der «Hinrichtung» im Oktober gab: Schuhmacher F. hatte zur ersten Tat die Waffe geliefert, die zweite hatte er selber begangen. Die beiden Taten wurden denn auch im gleichen Verfahren beurteilt: Im März 1996 wurde der junge C., der drei Leute umgebracht hatte, in zweiter Instanz zu 16 Jahren Zuchthaus und Landesverweis verurteilt. Der Schuhmacher F. erhielt 18 Jahre und einen Landesverweis für den Mord. Und weil er den jungen Versicherungsangestellten zu dessen Tat angestiftet habe.

Dass die Mafia eine Rolle spielte, vermuteten die Ermittler schon früh. Aber alle Tatbeteiligten – Opfer wie Täter – schwiegen eisern in dieser Hinsicht: Die Omertà, das Schweigegebot, war allgegenwärtig. Die Schweizerische Depeschenagentur (SDA) schrieb 1996: «Das wahre Motiv dieser Tat – Eifersucht, Abrechnung, Schutzgeldstreitigkeiten oder Sippenhaft? – bleibt im Dunkeln.»

Zeuge sagte aus, es waren Abrechnungen

Manchmal hilft die Zeit. Kürzlich hat, wie Fedpol im neuesten Jahresbericht schreibt, ein Italiener ungefragt gegenüber der Polizei ausgesagt: Die beiden Verbrechen seien keine Beziehungsdelikte gewesen, sondern Abrechnungen. «Dank dieser Quelle weiss man heute, dass sich die Urheber in tief mit der Mafia verbundenen Kreisen bewegten.» Fedpol kritisiert, dass sich die Ermittler 1992 mit der Beziehungsdelikt-Erklärung begnügt hätten.

Fedpol äussert sich nicht weiter zu den Fällen, aber Recherchen zeigen, um welche Mafia-Verwicklung es geht: Schuhmacher F. stammt aus der kalabrischen Gemeinde Melicucco. Wie Rocco Santo Filippone, ein lange unauffälliger gebliebener, aber offensichtlich besonders mächtiger und einflussreicher Boss der gefürchteten ‘Ndrangheta.

Die brutalen Methoden der Mafia: Ein Bild aus dem Jahr 2014 zeigt ein ausgebranntes Auto in Italien. Darin starb ein dreijähriges Kind zusammen mit zwei Erwachsenen. Beim Anschlag soll es sich um eine Abrechnung von ’Ndrangheta-Clans gehandelt haben. Keystone

Boss Filippone, seinerseits Vertrauter und Statthalter des berüchtigten Piromalli-Clans, wurde 2020 definitiv zu lebenslänglicher Haft verurteilt, weil er 1993 und 1994 zu den Drahtziehern von Attentaten und Polizistenmorden in Kalabrien gehörte. Diese ungeheuerlichen Verbrechen, die Angriffe auf den italienischen Staat waren, wurden in enger Zusammenarbeit mit dem sizilianischen Clan der Corleonesi unter dem «Boss der Bosse» Toto Riina geplant und ausgeführt.

Filippone-Clan in der ganzen Schweiz verankert

Der Filippone-Clan war schon 1992 und ist auch heute noch in der ganzen Schweiz anscheinend fast unbehelligt aktiv. Der aktuelle Chef des «Locale» (der Zelle) in Basel soll ein gewisser Federico M.* sein, ernannt vom Boss Filippone persönlich. Dieser M., ebenfalls aus Melicucco stammend, in Basel seit Jahrzehnten sehr gut vernetzt, er wurde als «cugino» des Schuhmachers eingeführt. Ums Jahr 1992, als die Bluttaten passierten, hatte der Schuhmacher seinem jüngeren Landsmann und dessen Familie eine Wohnung in Basel vermittelt. M. war zur Tatzeit laut einigen Quellen in Deutschland im Gefängnis, nachdem er bei einem Drogentransport erwischt wurde. Es sieht so aus, als sei der Schuhmacher bei diesem Transport dabei gewesen und habe jedenfalls deswegen Probleme mit der Justiz gehabt.

Sicher ist, dass der Schuhmacher nach Verbüssung seiner Haftstrafe nach Italien ausgewiesen wurde: Er nahm wieder Wohnsitz in Melicucco, wo auch Boss Filippone lebte.

Mafia-Familie in Basler Gastroszene

Auch die Mafia-Zugehörigkeit der in der Basler Gastroszene aktiven kalabrischen Familie von Vittorio S. (kürzlich verstorben) ist mittlerweile in Italien gerichtlich bestätigt. Im Zuge der 2016 ausgelösten Anti-Mafia-Operation «Six Towns» wurden mehrere Angehörige dieser Familie zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Sie gehörten zu einer 'Ndrangheta-Zelle weiter nördlich in Kalabrien. Einer von ihnen war sogar der lokale Chef dieser Zelle von San Giovanni in Fiore. Ein anderer betrieb noch kürzlich im Raum Basel ein Restaurant.

Klar scheint: 1992, als es in Muttenz zu den Bluttaten kam, machten Polizei und Justiz bestenfalls halbe Arbeit. Die in die Taten verwickelten Mafia-Clans profitierten, sie konnten sich in der Folge weiter in der Schweiz ausbreiten und verankern.

Es gilt, sofern kein rechtskräftiges Urteil vorliegt, für alle die Unschuldsvermutung.

* Madeleine Rossi, La Mafia en Suisse, Editions Attinger

** Namen geändert

