Krank und arm? Wie Churer Mafioso Auslieferung verhindern wollte

Organisiertes Verbrechen An Sodbrennen leidend, armengenössig, ohne Freunde in Kalabrien – wie ein Mafioso seine Auslieferung nach Italien verhindern wollte Der letzte von sechs im November 2021 verhafteten Mafiosi wurde an Italien ausgeliefert – zuvor wehrte er sich mit Händen und Füssen dagegen. Henry Habegger Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tonnenweise importiert die `Ndrangheta Kokain, auch in die Schweiz, manchmal wird es konfisziert, wie hier durch italienische Carabinieri. Laura Lezza / Getty Images Europe

Sehr erfolgreich als «Unternehmer» war A. (36) nicht. Aus Urteilen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts in Bellinzona geht hervor: Seine GmbH, domiziliert in Chur GR, tätig im Bereich Gastro, Lebensmittel, Automobile, erwirtschaftete 2020 keinerlei steuerbare Einkünfte. Ihren «Betrieb» bestritt sie aus «Darlehen» von A. selbst.

Dass A. nichts versteuerte, macht Sinn. A ist ein mutmasslicher Mafioso, er gehört zu einer Bande um den ‘Ndrangheta-Clan der Larosa aus Kalabrien, der auch in der Schweiz sein Unwesen treibt. Laut Abhörprotokollen hatten diese Drogen- und Waffenschieber in der Schweiz keinerlei legale Einkünfte. Wenn A. seiner GmbH Darlehen zur Verfügung stellte, dann dürfte klar sein, um welche Art Gelder es sich handelte.

Im September 2020 gelang den Schweizer Behörden ein wichtiger Schlag gegen den Clan. Einer der Drogen-Kuriere, unterwegs im Clan-eigenen Mini Cooper mit doppeltem Boden und Bündner Nummernschild, wurde in Kriessern SG vom Grenzwachtkorps abgefangen. Das Auto wurde zerlegt, es zeigte sich: Der Kurier, ein Sizilianer, hatte 11 Packungen mit je einem Kilogramm Kokain an Bord.

Drogen-Kühlschrank nächtens abtransportiert

Unmittelbar danach holte der Churer Mafioso, vermeintlich unbemerkt, den Kokain-Kühlschrank ab, den die Bande in einem angemieteten Lager in Malans GR versteckt hatte. Laut Ermittlern wollte er die (Kokain-)Spuren beseitigen. Sogleich organisierte A. ein neues Drogenversteck. Was der Clan nicht wusste: Die Ermittler hörten die Kommunikation der Gangster ab, trotz deren vermeintlich abhörsicheren Gerätschaften und der Verwendung von Pseudonymen. A. etwa nannten sie «Luffy». Für die Drogen, es ging auch um Haschisch und Marihuana, brauchten die Mafiosi Ausdrücke wie «fumo», «coca», «erba», «biava» oder «materiale».

Ein Jahr später, am 10. November 2021, wurden im Rahmen der italienisch-schweizerischen Antimafiaoperation Nuova Narcos Europea 104 mutmassliche Mafiosi festgenommen. Davon sechs in der Schweiz, unter ihnen A. Dieser wehrte sich mit Händen und Füssen und zwei Rekursen vor Bundesstrafgericht gegen Haft und Auslieferung.

Sodbrennen und Platzangst: Zu krank, um inhaftiert zu werden

Er machte geltend, er lebe seit mehreren Jahren in der Schweiz, mit seiner Partnerin, die zu ehelichen er erwäge, er sei «unternehmerisch» tätig. Er gab an, es gebe keine Fluchtgefahr, seinen «ganzen Freundeskreis» habe er hier. Mit Ausnahme seiner Eltern habe er niemanden in Kalabrien, klagte der arme Mann. Und auch über allerlei Beschwerden wie Sodbrennen, Platzangst, Herzprobleme, Angstzustände. Er schlug vor, eine Kaution von 30000 Franken zu zahlen, den Pass abzugeben, ein Überwachungsarmband zu tragen.

Es half alles nicht. Medizinische Probleme könnten auch im Knast behandelt werden, befand das Gericht. Weil der «Unternehmer» keine belastbaren Angaben über seine finanziellen Verhältnisse liefere, könne auch keine wirksame Kaution angesetzt werden. Das Gericht überband dem Mafioso die Verfahrenskosten von 2000 Franken.

In einem zweiten Rekurs, diesmal gegen den Auslieferungsentscheid des Bundesamts für Justiz, verlangte A. unter anderem, in der Schweiz vor Gericht gestellt zu werden. Nicht wirklich erstaunlich, sind die Gesetze hierzulande doch milder als in Italien, wenn es um Mafia geht. Er müsse wie alle anderen in Italien beurteilt werden, dem Epizentrum dieses Falls, befand allerdings das Gericht. Zudem sei nicht auszuschliessen, dass A. auch dort Straftaten begangen habe. Das zu klären, brauche es Befragungen in Italien, samt Konfrontation mit anderen Beschuldigten.

Armengenössiger Mafioso?

Den Gratis-Anwalt und die unentgeltliche Prozessführung, die A. auch noch begehrte, wies die Beschwerdekammer in Bellinzona ab. Der mutmassliche Mafioso habe seine angebliche «Armut» nicht dargelegt. Das Gericht wies alles ab und zurück, auch das angebliche Alibi, das ihm ein Arzt verschaffen sollte. Es überband dem Mann weitere 3000 Franken an Gerichtskosten.

A. wurde in diesen Tagen an Italien ausgeliefert. Als letzter der sechs Italienern, die im letzten November in der Schweiz verhaftet wurden. «Bis Ende März konnte der letzte der sechs Verfolgten an Italien ausgeliefert werden», bestätigt Ingrid Ryser vom Bundesamt für Justiz. Jetzt wartet A. in Italien auf seinen Prozess, zusammen mit über 100 weiteren Beschuldigten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen