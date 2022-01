Viele Ausfälle: In der Lenzerheide springt bereits der Patron ein

Omikron-Welle Vier Restaurantleiter im Schweizerhof ausgefallen – Patron springt selbst ein: «Wir haben jetzt drei Wochen durchgearbeitet» Die hohen Omikron-Fallzahlen haben Folgen für viele Unternehmen. Im Schweizerhof Lenzerheide muss der Chef selbst Hand anlegen. Auch in anderen Arbeitsbereichen kommt es zu personellen Engpässen. Der Schweizer Wirtschaftsverband Economiesuisse fordert eine schweizweite Verkürzung der Quarantäne und Isolation. Nina Fargahi Jetzt kommentieren 05.01.2022, 18.05 Uhr

Andreas Züllig, Chef des Hotels Schweizerhof in der Lenzerheide. Bild: zVg

Am Mittwoch hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 31’109 Corona-Fälle gemeldet. Das heisst, so viele Personen müssen neu in Isolation. Mehr als 100’000 Menschen befinden sich bereits in Isolation oder Quarantäne. Die Mehrheit der neu registrierten Fälle betrifft Erwerbstätige, also jene zwischen 20 und 60 Jahren. Das wirkt sich auf zahlreiche Arbeitsbereiche aus. Zum Beispiel auf die Transportbranche.

So fährt die Sihltal-Zürich-Üetliberg-Bahn derzeit mit einem eingeschränkten Angebot. Der Fahrplan ist auf der Linie S 10 zwischen Zürich Hauptbahnhof und Zürich Triemli zu den Hauptverkehrszeiten reduziert. Auch in der Westschweiz, auf der Strecke Nyon-Saint-Cergue-Morez, fallen Züge aus. Der Viertelstunden-Takt könne derzeit nicht mehr aufrechterhalten werden, wie es heisst. Die Walliser Regionalbahn «Transports de Martigny et Régions» hat ihren Betrieb ebenfalls teilweise auf den Sonntagsfahrplan umgestellt. Und auch im Tessin ist der Zugverkehr zwischen Como und Chiasso beziehungsweise Mendrisio ausgedünnt.

Der SBB-Chef Vincent Ducrot möchte sich derzeit noch nicht äussern. Seine Medienstelle lässt ausrichten, dass die Situation noch im Griff sei, wenn auch «zunehmend angespannt». Einzelne Zugausfälle «infolge kurzfristiger Krankmeldungen» könnten in den nächsten Tagen allerdings nicht ausgeschlossen werden. Im Verkehr mit den Nachbarländern gebe es Fahrplanänderungen wegen fehlenden Personals im Ausland.

Hotelbetriebe und Beizen am Anschlag

Zu Kämpfen hat auch der Flugabfertiger Swissport. «Es gibt seit Dezember bei Swissport eine Zunahme der nachgewiesenen Omikron-Fälle und vermehrt Mitarbeitende, die sich für mehrere Tage isolieren müssen», heisst es auf Anfrage. Die interne Mitarbeiterdisposition und -planung werde stark gefordert, nicht immer könnten alle Bereiche optimal gemäss dem vorherrschenden Passagier- und Flugaufkommen besetzt werden. Das Unternehmen verspricht sich aber Besserung, denn: «Die zusätzliche Belastung durch das hohe Verkehrsaufkommen wird ab nächster Woche stark abnehmen, da die Swiss und Easyjet etliche Flüge ab Zürich, Genf und Basel von Mitte Januar bis Ende März annulliert haben.»

Auch in anderen Bereichen kommt es zu personellen Engpässen. Einige Hotels und Beizen im Kanton Graubünden mussten wegen Omikron-Ansteckungen den Betrieb einstellen, wie der «Blick» am Mittwoch publik gemacht hat. Demnach mussten auch drei Restaurants und Après-Ski-Bars in Zermatt schliessen, weil ihnen aufgrund von Covid-Fällen das Personal ausging. Und im Hotel Schweizerhof in Lenzerheide muss der Patron Andreas Züllig selbst einspringen, weil vier Restaurantleiter ausgefallen sind.

Jeden Tag gibt es Überraschungen

Was er dazu sagt? «Wir haben jetzt drei Wochen praktisch durchgearbeitet.» Es sei für ihn selbstverständlich, dass der Chef einspringe, wenn Mitarbeiter ausfallen. Auch seine Ehefrau sei im Einsatz, weil sich die Frühstücksverantwortliche in Quarantäne befinde. «Die Mitarbeitenden, die derzeit noch gesund sind, haben teilweise gar keinen freien Tag mehr gehabt seit den Festtagen», sagt er. Und weiter:

«Wir müssen jetzt schauen, wie wir durchkommen, es gibt fast jeden Tag eine Überraschung.»

Im Schweizerhof, wo 130 Angestellte arbeiten, gehe man kein Risiko ein, sagt Züllig, der auch Präsident von Hotelleriesuisse ist. Er hofft, der Sous-Chef, der gerade den Küchenchef ersetzt, falle nicht auch noch aus. «Sonst weiss ich auch nicht mehr weiter», sagt der Gastronom.

Der Schweizer Wirtschaftsverband Economiesuisse fordert deshalb eine schweizweite Verkürzung der Quarantäne und Isolation – und zwar von zehn auf fünf Tage. «Damit könnte die Gefahr von Produktionsausfällen gesenkt werden und es dürfte zu weniger Einschränkungen beim Infrastrukturangebot kommen», erklärt der Verband am Mittwoch. Wie Roger Wehrli von Economiesuisse sagt, stütze sich der Verband auf die Angaben der amerikanischen Gesundheitsbehörde, welche die Dauer der Isolation und der Quarantäne bereits Ende Dezember auf fünf Tage verkürzt hat.

Viele Kantone sind bereits der Empfehlung des BAG gefolgt und haben die Quarantänedauer auf sieben Tage verkürzt. Auch der Kanton Bern zog am Mittwoch nach.

