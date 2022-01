«Nur» 30'000 Infektionen pro Tag - sind es in Wahrheit 120'000?

Omikron-Welle «Nur» knapp 30'000 Infektionen pro Tag - aber sind es in Wahrheit vielleicht 120'000? Gigantische Dunkelziffer vermutet Die Taskforce unterschätzte im Dezember das Tempo der Omikron-Ansteckungen. Viel früher als vorausgesagt, nämlich schon Anfang Januar, sprangen die Fallzahlen auf über 30'000. Doch seither verharren sie auf diesem Niveau, die erwartete Verdoppelung ist bislang ausgeblieben. Weil sich die Bevölkerung vorsichtig verhält - oder aber, weil die Fälle nicht mehr entdeckt oder gemeldet werden? Patrik Müller, Bruno Knellwolf 1 Kommentar 18.01.2022, 16.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Omikron wirft Schatten voraus: Was kommt noch auf uns zu? Getty Images

Die Wissenschafts-Taskforce wagte sich vor Weihnachten auf die Äste hinaus. Sie teilte mit, dass die Neuinfektionen in drei Wochen auf 25'000 pro Tag ansteigen könnten. Das klang nach einer Schock-Zahl. Bei den früheren Varianten waren seit Beginn der Pandemie nie mehr als 10'000 Fälle gemeldet worden.

Hatte die Taskforce übertrieben, auf Alarmismus gemacht? Ganz im Gegenteil, wie sich bald zeigen sollte. Die Infektionszahlen sprengten schon zehn Tage nach der Ankündigung der Taskforce - und nicht erst in drei Wochen - die Marke von 30'000 Fällen.

Indem es das Tempo unterschätzte, befand sich das Beratergremium des Bundesrats in guter Gesellschaft. Auch in anderen europäischen Ländern und in den USA schnellten die Omikron-Zahlen viel schneller in die Höhe, als Epidemiologen erwartet hatten.

Die Welle wurde plötzlich nicht mehr höher

Doch seit Anfang Januar zeigt sich wieder ein überraschendes Phänomen: Die Zahlen stabilisierten sich auf dem Niveau von 28'000 bis 35'000 pro Tag. Die bisherigen Höchstwerte datieren vom 4. und vom 10. Januar (es waren 33'438 bzw. 34'560 Fälle). Heute Dienstag meldete das BAG 29’142 Infektionen.

Vordergründig ist die vielzitierte «Monsterwelle» also ausgeblieben, oder genauer gesagt: Sie schwappt seit Anfang Januar in gleicher, nicht stetig anwachsender Höhe durchs Land. Angesichts der Horror-Szenarien, die letzte Woche publik wurden, klingt das nach einer angenehmen Überraschung.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) warnte in einem Papier an die Kantone, das CH Media am Dienstag publik machte, dass 10 bis 15 Prozent der arbeitstätigen Bevölkerung gleichzeitig erkranken könnten. Somit könnte jede sechste Arbeitskraft ausser Gefecht gesetzt sein.

Eine «Super-Infektionswoche» schien bevorzustehen. Wann sie kommen sollte, sagte das BAG nicht. Die Taskforce liess sich auch hier wieder auf die Äste heraus: In zwei oder drei Wochen. Also Ende Januar oder Anfang Februar.

Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle im Bundesamt für Gesundheit BAG, bei der Medienkonferenz am Dienstag. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Im Moment ist allerdings in den Zahlen keine solche Entwicklung zu erkennen. Die Kurve des Sieben-Tage-Schnitts, die ab Mitte Dezember steiler und steiler wurde, ist seit dem 9. Januar eine waagrechte Linie. Sprich: Stabil auf hohem Niveau.

Drei mögliche Ursachen für das Ausbleiben der «Super-Infektionswoche»

Nun ist natürlich möglich, dass die «Super-Infektionswoche» tatsächlich noch kommt, mit dem Risiko des riesigen Personalausfalls, den das BAG befürchtet. Es kann aber auch sein, dass wegen der mittlerweile hohen Immunisierung (80 Prozent der Erwachsenen sind geimpft, ein weiterer Teil genesen) Omikron nicht derart durchbricht wie befürchtet.

Oder aber, und das ist die dritte Möglichkeit: Wir stecken schon mitten in der Phase der «Superinfektion», nur widerspiegelt sich dies nicht in den offiziell ausgewiesenen Zahlen. Je nach Dunkelziffer könnten die Infektionszahlen in Wahrheit drei-, vier- oder auch fünfmal so hoch liegen wie vom BAG publiziert.

Positivitätsrate von gegen 50 Prozent deutet auf enorm viele Infektionen hin

Ein Hinweis darauf, dass das Ausmass der nicht registrierten Infektionen gigantisch sein könnte, ist die hohe Positivitätsrate bei den Tests. War vor Weihnachten, also vor der Omikron-Flut, nur jeder fünfte oder sechste Test positiv, so beträgt der aktuelle Wert 38 Prozent bei den PCR-Tests, in einzelnen Kantonen sogar gegen 50 Prozent. Mit anderen Worten: Jeder zweite, der einen Test macht, ist infiziert.

Diese hohe Positivitätsrate ist ein Zeichen für eine hohe Dunkelziffer an Infektionen. Sowohl der Epidemiologe Marcel Tanner wie auch der Chef der Impfkommission, Christoph Berger, halten es für realistisch, dass die Dunkelziffer Faktor drei beträgt. Das würde bei 30'000 registrierten Fällen also effektiv 90'000 Infektionen pro Tag bedeuten, beim Faktor vier, von dem in anderen Ländern die Rede ist, wären es 120'000.

Zwar wird mit gegen 100'000 Tests täglich so viel getestet wie noch nie. Trotzdem sagt Berger, Infektiologe am Universitätskinderspital Zürich:

«Ich bin nicht sicher, ob die Leute wirklich noch alle zum Test gehen. Es wird wohl weniger konsequent getestet.»

Ein Grund dafür könnte auch sein, dass einige sich vor dem Übergang in die endemische Phase wegen eines Schnupfens nicht testen lassen. «Und deswegen nicht in Quarantäne wollen», sagt Berger.

Zu jenen Menschen mit leichten Symptomen kommt noch die grosse Zahl an asymptomatischen Omikron-Fällen, was die Dunkelziffer in die vorhin genannte Höhe treibt. Es gebe inzwischen ein Mehrfaches an nicht-diagnostizierten Fällen, sagt Berger. Viele Leute kennen in ihrem Umfeld solche Beispiele: Man fühlt sich gesund und merkt erst, dass man positiv ist, wenn man für einen Flug oder den Besuch der Grosseltern im Altersheim einen Test macht.

BAG wehrt sich gegen den Vorwurf der Panikmache

Auch Virginie Masserey vom BAG sprach am Dienstag an der Fachmedienkonferenz von einer hohen Dunkelziffer. Sie wies den Vorwurf zurück, die Taskforce habe vergangene Woche apokalyptische Fallzahlen präsentiert, gemäss denen sich ein Drittel der Bevölkerung innert einer Woche anstecke. Das seien immer Modellierungen, die eine gewisse Schwankungsbreite hätten und auch den schlechtesten Fall berücksichtigen müssten. Die Infektionszahlen seien - wenn auch stabil - immer noch sehr hoch. Und diese könnten sich wie von der Taskforce berechnet in den nächsten zwei, drei Wochen nochmals erhöhen. Die Inzidenzen seien je nach Region unterschiedlich und in der West- und Südschweiz sehr hoch.

Generell zeigt sich Masserey aber optimistisch, weil auch die Hospitalisationen und Todesfälle nicht angestiegen sind. Eine am 11. Januar publizierte Vorstudie aus Kalifornien zeigt, dass eine Omikron-Infektion zu einem weniger schweren Verlauf und einem kürzeren Spitalaufenthalt führt als nach einer Delta-Infektion. Dazu passt, dass laut Masserey auch die Intensivstationen in der Schweiz generell nicht überlastet seien. Positiv stimmt sie zudem die Beobachtung der Wellenverläufe in anderen Ländern, die schon länger von Omikron belastet sind.

Warum sich die dominierende Mutante nicht ganz so schnell ausbreitet wie in anderen Ländern, lässt sich somit nicht genau sagen. Neben der vorhin genannten Testmüdigkeit und den asymptomatischen Fällen können die Schweizer Corona-Massnahmen ein Grund sein, welche die Omikron-Welle glättet. Eine weitere Vermutung ist, dass Omikron zwar ansteckender ist, aber weniger lang von Mensch zu Mensch springt als Delta. Diese These der kürzeren Generationszeit ist allerdings wissenschaftlich nicht bestätigt.

1 Kommentar Robert Müller vor 5 Minuten Eigentlich schade, dass die Medien keine höheren Zahlen melden können - und so schreibt man eben von Dunkelziffern in erheblichem Ausmass - somit kann man den Ofen am laufen halten.Jetzt mal wirklich - was kümmern mich die Dunkelziffern, wenn diese gar nicht, oder nur leicht erkrankt sind.?Aber es steht allen frei, zum nächsten Impfzentrum zu eilen und sich immer und immer neue Booster zu holen. Ist doch wirklich super... Alle Kommentare anzeigen