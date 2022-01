BAG warnt: Wegen Omikron fällt jede sechste Arbeitskraft aus

Omikron Nun droht die Super-Infektionswoche: Bund warnt Kantone vor Corona-Sturm In einem Brief an die Kantone konkretisiert der Bund, was die Omikron-Monsterwelle für das Land bedeutet: Im Extremfall werden sich bis zu 15 Prozent der arbeitstätigen Bevölkerung gleichzeitig wegen einer Ansteckung isolieren müssen. Damit die Grundversorgung des Landes funktioniert, sollen die Kantone Massnahmen vorbereiten. Stefan Bühler 4 Kommentare Aktualisiert 11.01.2022, 21.31 Uhr

Spitäler bereiten sich auf neuen Ansturm von Corona-Patienten vor. Keystone

Wenn sich der Bundesrat am Mittwoch mit der Coronakrise befasst, wird er über eine Verkürzung der Quarantäne-Dauer auf fünf Tage diskutieren. Auch die Dauer der Isolation, während der sich Infizierte möglichst abschotten sollten, dürfte verkürzt werden: Mit der neuen Virusvariante Omikron, die kürzere und oft weniger schwere Krankheitsverläufe nach sich zieht, sei dies vertretbar, heisst es aus der Wissenschaft.

Diese absehbaren Erleichterungen sind freilich nicht allein der milderen Omikron-Variante zu verdanken. Sie sind mindestens ebenso sehr Ausdruck einer Kapitulation. Wie die Präsidentin der Wissenschaftlichen Taskforce des Bundes, Tanja Stadler, vor den Medien erklärte, ist noch im Januar eine kaum kontrollierbare Super-Infektionswoche zu erwarten, sofern die Kontakte in der Bevölkerung etwa so häufig bleiben wie bisher:

«Zum Höhepunkt dieser Welle würden sich in einer einzigen Woche 10 bis 30 Prozent der Schweizer Bevölkerung anstecken»,

sagte Stadler. In absoluten Zahlen: Das wären 1 bis über 2,5 Millionen Infizierte in einer Woche beziehungsweise über 300'000 neu Angesteckte an einem einzigen Tag.

Taskforce-Präsidentin Tanja Stadler an der Medienkonferenz. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Jede sechste Arbeitskraft in Isolation

In der Folge dürften auch die Zahlen der Spitaleintritte ansteigen. Die Taskforce rechnet mit 80 bis 300 neuen Coronapatienten auf den Intensivstationen innert einer Woche. Bei den Spitaleintritten generell reicht die Schätzung von 1000 bis zu 10'000 Hospitalisierung innert Wochenfrist. Noch ist die Unsicherheit beträchtlich.

Bereits am Montag hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die kantonalen Gesundheitsdirektoren vor dem bevorstehenden Coronasturm gewarnt: «Es ist (...) nicht ausgeschlossen, dass sich während einer gewissen Zeitdauer gleichzeitig zwischen 10 und 15 Prozent der arbeitstätigen Bevölkerung in Isolation befinden werden», heisst es in einem Brief, den das BAG am Montag verschickt hat.

Das wäre jede sechste Arbeitskraft. Diese Abwesenheiten würden nicht nur das Gesundheitssystem und die kritischen Infrastrukturen etwa in den Bereichen Verkehr, Energie oder Logistik vor grosse ­Herausforderungen stellen, sondern auch alle übrigen Unternehmen und die Verwaltungen. Und weil eine Omikron-Erkrankung bis fünf Tage dauern kann, sei nicht ausgeschlossen, dass im Extremfall bis 2 Millionen Menschen zugleich mit Corona infiziert sein könnten.

Entsprechend dürften die Spitaleinweisungen zunehmen. Vor diesem Hintergrund ruft das BAG in seinem Brief die Kantone dazu auf, in den Spitälern ­genügend Kapazitäten bereitzuhalten. Bemerkenswert: Das Bundesamt legt diesmal den Finger nicht nur auf die schon lange stark belasteten Intensivstationen, sondern auch auf die gewöhnlichen Spitalbetten in den Akutabteilungen.

Viele Patienten benötigen spezifische Betreuung

Zwar deuteten wissenschaftliche Daten darauf hin, dass Ansteckungen mit Omikron milder verlaufen als jene mit früheren Virus-Varianten. Der Anteil der Erkrankten, die auf Spitalpflege angewiesen seien, dürfte deswegen abnehmen.

«Angesichts der äusserst hohen Fallzahlen wird dies jedoch nicht zu einer Entlastung des Gesundheitswesens führen»,

schreibt das BAG in dem Brief. Zudem würden vermehrt Patienten zu behandeln sein, die nicht wegen einer Covid-Erkrankung eingewiesen, dann aber positiv getestet würden «und somit eine spezifische Betreuung benötigen».

Das BAG fordert deshalb die Kantone auf, die Planung nicht dringender Eingriffe sowie die Abläufe in den Notfallstationen und bei der Patientenaufnahme «rechtzeitig auf die bevorstehenden Herausforderungen mit steigenden Patientenzahlen – sowohl auf den Intensivstationen wie neu auch in den Akutabteilungen – auszurichten».

Strengere Kontrollen der Homeoffice-Pflicht

Weiter bittet das Bundesamt die Gesundheitsdirektoren, ihre jeweiligen Kantonsregierungen «für die anstehenden Herausforderungen zu sensibilisieren, (...) dass der Betrieb der kritischen Infrastrukturen aufrechterhalten werden kann».

Zugleich sollten auch die Arbeitgeber darauf hingewiesen werden, die Arbeitsabläufe in ihren Unternehmen anzupassen, um Arbeitsengpässe wegen zu hoher krankheitsbedingter Ausfälle möglichst zu verhindern. Dies, indem die Massnahmen zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz eingehalten werden, um das Infektionsrisiko zu reduzieren. Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt den Kantonen diesbezüglich «eine vermehrte Kontrolle der Umsetzung der Homeoffice-Pflicht», da gerade zur Vermeidung von Arbeitsausfällen eine konsequente Einhaltung dieser Regelung wichtig sei.

