Moderna-Chef kündigt einen neuen Impfstoff an

Omikron Moderna-Europachef verrät im Interview: «Im Sommer kommt ein neuer Impfstoff» Ohne Booster ist man der Omikron-Variante ausgeliefert. Das sagt der Europachef von Moderna, Dan Staner. Nina Fargahi 1 Kommentar 20.12.2021, 21.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Lausanner Dan Staner ist Europachef von Moderna. Keystone

Wie ist das, müssen wir uns jetzt alle vier Monate impfen lassen?

Dan Staner: Das entscheiden die Gesundheitsbehörden, wir produzieren nur den Impfstoff aufgrund von klinischen Studien und Daten. Vergessen wir nicht: Das Vakzin wurde ursprünglich gegen das Virus aus Wuhan entwickelt. Dieses Virus gibt es nicht mehr, es wurde abgelöst durch Delta und jetzt Omikron.

Doch der Impfstoff wirkt auch gegen diese Varianten.

Nicht ohne Booster-Impfung. Die ersten zwei Impfungen schützen nicht vor einer Omikron-Ansteckung. Denn das Antikörper-Niveau muss hoch sein, damit der Impfstoff gegen Omikron ankommt. Nur eine Auffrischimpfung steigert das Antikörper-Niveau um 40 Prozent. Diese Variante ist ansteckender als Delta. Und wir wissen: Schon jetzt handelt es sich bei einem Drittel der Ansteckungen um Omikron, diese Variante verbreitet sich sehr schnell. Der derzeit zugelassene Booster mit einer Dosierung von 50 Mikrogramm erhöht den Antikörperspiegel um 37 Mal, die Dosis von 100 Mikrogramm sogar um 83 Mal. Wir werden diese Daten demnächst mit den Schweizer Behörden teilen.

Beim Booster handelt es sich um den Impfstoff, der ursprünglich gegen das Virus aus Wuhan entwickelt wurde. Warum hinken die Impfstoff-Hersteller den neuen Varianten dermassen hinterher?

Moderna reagiert sehr rasch, im nächsten Sommer – also im Juni oder Juli – werden wir ein ganz neues Impfmittel haben, das wir spezifisch gegen Omikron entwickeln. Dabei werden wir gezielt auf das Spike-Protein von Omikron gehen, so dass der Impfstoff einen sehr hohen Schutz aufweisen wird, wie wir hoffen.

Und der Impfstoff gegen Omikron schützt dann auch gegen die Delta-Variante?

Delta wird es dann sehr wahrscheinlich nicht mehr geben, so wie es das Virus aus Wuhan nicht mehr gibt. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, mit neuen Impfstoffen der Pandemie beizukommen. Moderna hatte vor einem Jahr in der Schweiz 23 Angestellte, heute sind es 115. Weltweit hatten wir 1200 Angestellte vor einem Jahr, heute sind wir bei 2400 Mitarbeitenden.

Moderna profitiert also von der Pandemie und wächst?

Das Corona-Virus hat uns die Chance gegeben, unsere Plattform zu testen. Wir haben heute 37 Entwicklungsprojekte für verschiedene Krankheiten, wir reinvestieren in zahlreiche Programme, die wiederum allen zugutekommen, nicht nur der Firma.

Das BAG empfiehlt unter 30-Jährigen vorzugsweise die Impfung mit Pfizer. Warum?

Die durch den Impfstoff ausgelöste Herzmuskelentzündung bei Jugendlichen kommt sehr selten vor, verläuft in der Regel mild und kann gut behandelt werden. Bei weiblichen Jugendlichen gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden mRNA-Impfstoffen und der Prävalenz der Myokarditis. Die höchste Rate an Myokarditis wurde bei jungen Männern zwischen 18 und 24 Jahren beobachtet, 7,4 Fälle pro 100'000 Impfungen. In einer kürzlich veröffentlichten Stellungnahme haben die Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie und die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie darauf hingewiesen, dass das Risiko, an einer impfstoffassoziierten Myokarditis schwer zu erkranken deutlich kleiner ist als der Nutzen von mRNA-Impfstoffen, und zwar in allen Altersgruppen.

Die Pandemie ist global, Delta kam aus Indien, Omikron aus Botswana und Südafrika. Wieso gibt Moderna den Impfstoff nicht gratis ab?

Es ist uns bewusst, dass das Virus keine geografischen Grenzen kennt. Moderna ist dabei, eine Impfstoff-Produktionsstätte auf dem afrikanischen Kontinent auf die Beine zu stellen. In welchem Land das sein wird, geben wir demnächst bekannt. Ausserdem haben wir einen Vertrag mit Covax abgeschlossen mit dem Ziel, dass Länder unabhängig von ihrer Kaufkraft bestmöglichen Zugang zum Impfstoff erhalten. Abgesehen davon sind die Preise an die jeweilige Kaufkraft eines Landes angepasst.

Kinderärzte monieren, dass die Impfdosen nicht praxistauglich aufbereitet sind. Kinder müssten also ins Impfzentrum, statt zum Hausarzt. Die Armeeapotheke sagt, die Hersteller seien hier in der Pflicht.

Die Kinderärzte haben recht. Die Schwierigkeit ist: Wir befinden uns in einer Pandemie. Wenn ich die Wahl habe, den Impfstoff in grosse Verpackungen weltweit auszuliefern oder klein abzupacken für die Schweizer Kinderärzte, dann entscheide ich mich für die erste Option. Aber: Nächstes Jahr kommt der Impfstoff in kleineren Dosen, vielleicht in 5er-Packungen statt wie jetzt in 10er.

Sie sind Europachef von Moderna, wie geht die Schweiz Ihrer Ansicht nach mit der Pandemie um verglichen mit anderen Staaten?

Die Schweiz hat sehr schnell reagiert und genügend Impfstoff für die Bevölkerung eingekauft, obwohl der Erfolg der Impfung noch unsicher war. Wir tauschen uns wöchentlich mit den Schweizer Behörden aus, die Zusammenarbeit funktioniert bestens.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen