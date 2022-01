Omikron Erste Politiker nennen Corona jetzt «Grippe»: Darf man das – oder ist es eine gefährliche Verharmlosung? Eben noch verwendeten nur Corona-Skeptiker das Wort «Grippe». Weil Omikron nur selten zu schweren Verläufen führt, fällt nun dieses Begriffs-Tabu. Auch in der Wissenschaft. Doch stimmt der Vergleich mit der Grippe oder einer Erkältung auch wirklich? Patrik Müller, Kari Kälin Jetzt kommentieren 27.01.2022, 12.00 Uhr

Der Walliser Staatsrat Christophe Darbellay begründet die Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen mit «Grippe». Bild: Alessandro della Valle/Keystone

Der erste Exekutivpolitiker, der sich vorwagte, war der Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg. «Mit Omikron müssen wir langsam dazu übergehen, Corona wie andere Krankheiten zu behandeln», sagte der SVP-Mann, der sich anfänglich als Corona-Hardliner profilierte, vor zwei Wochen in der «Berner Zeitung». Die Kritik folgte auf dem Fuss. Die kantonale SP teilte mit, Schneggs Aufruf, Corona wie eine normale Grippe zu behandeln, sei reine Parteipolitik.

Kurz darauf war es indessen ein prominenter Sozialdemokrat, Bundesrat Alain Berset, der einen Grippe-Vergleich anstellte. Im Westschweizer Fernsehen RTS sagte der Gesundheitsminister, eine Omikron-Infektion führe bei Geimpften kaum zu schweren Erkrankungen, sondern sei etwas, das viel besser zu bewältigen sei: «Wie eine Erkältung oder eine Grippe, die man im Winter haben kann.»

Christophe Darbellay machts wie Boris Johnson

Berset bekam Applaus aus der SVP. Der Aargauer Nationalrat Benjamin Giezendanner, selber ungeimpft, sagte darauf, nun müsse man hinterfragen, welche Massnahmen wirklich noch wirksam seien. Er stellte die 2G-Regel und die Quarantäne in Frage. Allerdings hatte Berset seine Aussage explizit auf Erkrankungen bei Geimpften bezogen.

Wenn Omikron als Grippe betrachtet wird, hat das Auswirkungen auf die Massnahmen. Das zeigt sich im Wallis. Staatsrat Christophe Darbellay (Die Mitte) sprach von Grippe, als er im Westschweizer Radio RTS am Donnerstagmorgen die Aufhebung der Maskenpflicht an der Primarschule ab kommendem Montag verkündete:

«Wir empfehlen jetzt den Eltern, ihre Kinder nur noch zu testen, wenn sie krank sind. Wir verfahren so wie bei einer normalen Grippe.»

Darbellays Vokabular erinnert an jenes des britischen Premiers Boris Johnson. Er hob eben die Maskenpflicht auf und kündigte zudem an, im März werde die Quarantäne nach einer Ansteckung fallen: «Wir zwingen die Menschen auch nicht dazu, sich zu isolieren, wenn sie die Grippe haben», begründete er den Schritt.

Das Begriffstabu fällt hierzulande nur zaghaft. Selbst SVP-Bundesrat Ueli Maurer, der sich gern pointiert ausdrückt und dafür Applaus von Trychlern erhält, liess noch vergangene Woche gegenüber dieser Zeitung Vorsicht walten: «Wer ‹Grippe› sagt, gilt sogleich als Verschwörer. Wie immer man es benennt – das Virus ist mutiert und scheint nicht mehr so gefährlich», sagte er im Interview.

Infektiologe: «Vergleich nicht zielführend»

Besonders vorsichtig sind die Wissenschafter. Huldrych Günthard, Infektiologe am Universitätsspital Zürich, sagt:

«Ich finde den Vergleich mit der Grippe im Moment nicht zielführend, sondern verharmlosend in einer Phase, in der wir einfach noch deutlich zu wenig wissen.»

Omikron sei noch nicht ganz zwei Monate bekannt. «Wir wissen immer noch nicht genau, wie viele Erkrankungen diese Variante machen wird.»

Infektiologe Huldrych Günthard warnt vor einer Verharmlosung von Omikron. Bild: USZ

Die Zahl der Infektionen ist astronomisch hoch. Gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) waren vergangene Woche rund 10 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz infiziert, Dunkelziffer mitberücksichtigt. Weil in der laufenden Woche die täglichen Fallzahlen ebenso hoch bleiben, dürften es nochmals 10 Prozent sein.

Gigantische Fallzahlen, aber Ruhe in den Spitälern

Trotz gigantischer Fallzahlen seit Anfang Januar - und das ist Wasser auf die Mühlen der «Grippe»-Verfechter - ist die Belegung der Intensivstationen jüngst leicht zurückgegangen. Patrick Mathys vom BAG sagte am Dienstag: «Die Schweiz scheint in Bezug auf die Spitäler und die Intensivbetten einen Sonderfall darzustellen.» In anderen Ländern, etwa den USA oder Grossbritannien, sind die Belegungen angestiegen, wenn auch bei weitem nicht so stark wie die Infektionszahlen.

Darum gibt es inzwischen auch Wissenschafter, die anders als Huldrych Günthard den Grippe-Vergleich machen. Der Virologe Ulf Dittmer von der Universitätsklinik Essen (D) sagte in einem Podcast, Omikron und die Grippe seien sich zumindest ähnlich. Und weiter:

«Delta war ein absolut tödliches Virus und sicherlich die schlimmste Variante, die wir in dieser Pandemie gehabt haben.»

Das sei bei Omikron zum Glück offenbar nicht so, allerdings betonte auch Dittmer, der Beobachtungszeitraum sei noch zu kurz, um verbindliche Aussagen zu machen.

Wörter machen Politik

Virus? Grippe? Erkältung? Die Benennen ist relevant. Wörter machen Politik - sie können die Behörden unter Druck setzen, Verschärfungen oder aber Lockerungen zu beschliessen. Sie können gar geopolitische Bedeutung haben: Der frühere US-Präsident Donald Trump bezeichnete Corona hartnäckig als «China-Virus», um so seinem Volk einzutrichtern, woher die Pandemie mutmasslich stammte.

Ein Politikum sind stets auch die Begriffe für die einzelnen Mutationen. Anfänglich wurden sie nach ihrem Entdeckungsort benannt. Im Juni 2021 beschloss dann die Weltgesundheitsorganisation WHO, griechische Buchstaben zu verwenden. Damit will sie verhindern, dass einzelne Länder einen Reputationsschaden erleiden.

Omikron ist der 15. Buchstabe des griechischen Alphabets und hatte nie einen anderen Namen. Die früheren Mutationen, von denen jene aus Indien noch immer in vielen Ländern wüten, heissen wie folgt: Alpha für die britische Variante B.1.1.7, Beta für die erstmals in Südafrika entdeckte Mutante B.1.351, Gamma für die brasilianische Variante P.1 , Delta und Gamma für die beiden indischen Varianten B.1.617 und B.1.617.2.

