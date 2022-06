Kantonspolizei bespitzelt Staatsanwaltschaft

Ohne Genehmigung Abgefangene Mails und illegale Bürodurchsuchung: Kantonspolizisten spionieren Staatsanwälte aus Die Aargauer Kantonspolizei hat vor einem Jahr Strafanzeige gegen zwei leitende Staatsanwälte eingereicht. Jetzt wird bekannt: Ein Polizeioffizier liess die Anklagebehörde ausspionieren. Kurt Pelda Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Ein Kantonspolizist beschattet illegal einen Staatsanwalt, weil er sich von ihm in seiner Arbeit behindert fühlte.

Ein Polizeioffizier ermittelt gegen zwei leitende Staatsanwälte. Dabei lässt er sich von Denunzianten in der Anklagebehörde belastende Informationen zutragen, zum Beispiel von einem Polizisten, der gerade bei der Staatsanwaltschaft arbeitet. Einmal wird sogar das Altpapier durchsucht und ein Dokument des Staatsanwalts als Beweismittel mitgenommen. All das geschieht ohne Ermittlungsauftrag und ohne Genehmigung einer übergeordneten Stelle.

Im Namen der Polizei erstattet der Offizier dann Strafanzeige gegen die beiden Staatsanwälte. Das zuständige Regierungsmitglied und der Polizeikommandant werden informiert – doch sie unternehmen nichts.

Diese Geschichte hört sich an wie ein Justizskandal in einem lateinamerikanischen Narco-Staat. Sie fand aber im Kanton Aargau statt. Und dort ist es überhaupt das erste Mal, dass die Kantonspolizei gegen Staatsanwälte ermittelt und Strafanzeige einreicht.

Die Anzeige von Oberleutnant Roland V. (Name geändert) hat die Aufsichtskommission der Gerichte an den ausserordentlichen Staatsanwalt Marco Amstutz im Kanton Bern weitergeleitet. Dieser zerlegte die «Strafanzeige der Kantonspolizei Aargau» gegen die leitenden Aargauer Staatsanwälte Simon Burger (SVP) und Barbara Loppacher (SP), wie in der 27-seitigen Verfügung zu lesen ist.

Darin erklärt Amstutz, warum er als ausserordentlicher Ermittlungsleiter keinen Grund sieht, die Vorwürfe strafrechtlich weiterzuverfolgen. Roland V. will diesen Entscheid nicht akzeptieren und hat ihn an die Beschwerdekammer des Aargauer Obergerichts weitergezogen.

Illegale Durchsuchung beim Staatsanwalt

Der Entscheid ist zwar noch nicht rechtskräftig, es handelt sich aber um eine vernichtende Zwischenbilanz für die Kantonspolizei und ihren ehemaligen Oberleutnant. Vor allem muss sich das für die Justiz zuständige Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) nun unangenehme Fragen stellen lassen.

Aus der Strafanzeige, die auch DVI-Vorsteher Dieter Egli (SP) und Polizeikommandant Michael Leupold geschickt wurde, geht unter anderem hervor, dass der Polizeioberleutnant Informanten in der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm benützte, um angeblich belastendes Material gegen Simon Burger zu beschaffen.

Unter diesen Informanten befand sich auch ein Kantonspolizist, der zu diesem Zeitpunkt in der Anklagebehörde ein Praktikum absolvierte. In der Strafanzeige ist ausserdem zu lesen: «Weitergehende Ermittlungen als das Zusammentragen der Informationen wurden auf Grund Befangenheit durch die Kantonspolizei Aargau nicht getätigt.»

Nur stimmt das nicht ganz. Denn offenbar wurde auch das Altpapier der Anklagebehörde in Zofingen-Kulm durchsucht und ein Dokument daraus an Roland V. weitergeleitet. Dazu erklärt auf Anfrage Simon Burger, leitender Staatsanwalt in Zofingen-Kulm: «Wie aus der Anzeige hervorgeht, wurde im Zuge der Ermittlungen mein Büro illegal durchsucht. Ich wurde bespitzelt und interne Mails wurden weitergeleitet oder abgefangen.» Genau solche Ermittlungsmethoden habe er in den vergangenen Jahren immer wieder kritisiert.

Für solch einschneidende Massnahmen bedürfe es eines Durchsuchungsbefehls. Burger wirft der Kantonspolizei nun vor, völlig eigenmächtig gehandelt zu haben. Die vorgesetzten Stellen hätten von den Ermittlungen gewusst, es aber versäumt, die nötigen Konsequenzen zu ziehen.

«Wenn zwei leitende Staatsanwälte gesetzwidrige Ermittlungsmethoden kritisieren und darum ins Visier der Kantonspolizei geraten, so stellt das einen Angriff auf den Rechtsstaat dar.»

Das DVI will sich mit Verweis auf das noch laufende Verfahren nur allgemein äussern: Durchsuchungen von Räumlichkeiten seien Zwangsmassnahmen, die im Strafverfahren von der Staatsanwaltschaft angeordnet würden. Roland V. lässt sich über seinen Anwalt verlauten und bestreitet, dass er bei der Staatsanwaltschaft Dokumente entwenden lassen oder Personen dazu angestiftet habe. Die Frage einer Genehmigung stelle sich somit gar nicht.

Ausserdem betont der ehemalige Polizeioffizier, dass gegen den leitenden Staatsanwalt Burger, der in diesem Herbst wiedergewählt werden solle, weiterhin ein Strafverfahren laufe. Juristisch gesehen bleibt das Verfahren allerdings eingestellt, es sei denn, das Obergericht entscheide anders.

Simon Burger.

Die Anzeige hat Roland V., der inzwischen nicht mehr bei der Polizei arbeitet, vor einem Jahr mit dem Briefkopf der Kantonspolizei eingereicht, und zwar als Polizist und Privatperson. Dazu heisst es in der Verfügung aus Bern: «Der Anzeiger wirft den Angezeigten und insbesondere (…) Simon Burger diverse Straftaten aus dem Bereich der Amts- und Ehrdelikte vor (…). Der Anzeiger sieht in den Handlungen von Simon Burger ein systematisches Vorgehen gegen die Kantonspolizei Aargau und auch gegen seine Person.» Burger wolle seine persönlichen Machtansprüche gegenüber der Polizei ausweiten, und Barbara Loppacher habe mitgeholfen, die berufliche Existenz des Oberleutnants zu zerstören.

Das sind happige Vorwürfe. Um sie zu verstehen, muss man wissen, dass es zwischen der Kantonspolizei und Oberleutnant Roland V. einerseits und den beiden leitenden Staatsanwälten anderseits über die Jahre immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen ist. Roland V. hatte Mühe mit der gesetzlich vorgesehenen Weisungsbefugnis der Staatsanwaltschaft gegenüber der Polizei.

Staatsanwältin überlegt sich Anzeige

In der Strafanzeige wurde Simon Burger auch vorgeworfen, systematisch Fehler der Polizei zu sammeln, und zwar mit dem einzigen Ziel, der Kantonspolizei und Roland V. zu schaden. Mit seinem Vorgehen habe der SVP-Mann Burger darüberhinaus versucht, die damals heftig diskutierte Revision des Aargauer Polizeigesetzes in seinem Sinn zu beeinflussen. Nachdem Burger und Loppacher einen Entwurf des neuen Gesetzes kritisiert hatten, nahm der Grosse Rat im Sommer 2020 schliesslich eine überarbeitete Version mit überwältigender Mehrheit an.

Dazu heisst es im Entscheid aus Bern: «Letztlich ist es die Aufgabe eines leitenden Staatsanwalts, Problemfelder zu erkennen und diese mit geeigneten Massnahmen zu beheben, auch wenn es das Einwirken auf eine Revision des Polizeigesetzes erfordern würde.» Der Anzeiger verkenne die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, die nicht darin bestehe, blind die Polizei zu schützen, sondern für eine gleichmässige Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs zu sorgen. Oder mit anderen Worten: Wenn ein Staatsanwalt erkennt, dass sich die Polizei nicht ans Gesetz hält, ist es seine Pflicht, das zu kritisieren.

Barbara Loppacher.

Burger, so heisst es weiter, habe «letztlich einfach seine Arbeit gemacht und seine Rechtsauffassung vertreten, auch wenn dies nicht immer auf Wohlwollen beim Anzeiger oder der Kantonspolizei Aargau gestossen» sei.

Barbara Loppacher, leitende Staatsanwältin von Lenzburg-Aarau, wurde national bekannt als die Anklägerin, die den bestialischen Vierfachmörder von Rupperswil hinter Gitter brachte. Sie zeigt sich auf Anfrage äusserst befremdet über die Anzeige. Im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen sie habe Loppacher festgestellt, dass auch noch gefälschte Beweismittel eingereicht worden seien. Sie erwäge nun eine Strafanzeige unter anderem wegen Urkundenfälschung. Für alle Betroffenen gilt die Unschuldsvermutung.

