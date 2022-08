Serafe-Gebühr: Bundesrat entscheidet über Senkung der Abgabe

Öffentlicher Rundfunk Unter Politikern wächst der Unmut über die SRG: Jetzt entscheidet der Bundesrat über eine Senkung der Haushaltsabgabe Der öffentliche Rundfunk steht zunehmend in der Kritik. Eine Reduktion der Haushaltabgabe würde ihm helfen. Aus dem Departement von Bundesrätin Sommaruga aber hört man: Der Spielraum sei klein. Francesco Benini 3 Kommentare 23.08.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von 1,25 Milliarden auf 620 Millionen: Die SRG bangt um ihre Einnahmen. Bild: Christian Beutler / Keystone

Der Bundesrat entscheidet noch im August, so viel steht fest. Wie viel müssen die Haushalte in den Jahren 2023 und 2024 abliefern für die Haushaltabgabe, die vor allem der SRG zukommt? Bleibt es beim Betrag vom 335 Franken, oder beschliesst die Regierung eine Senkung?

Das Unternehmen Serafe, das die Abgabe einzieht, hat in den vergangenen zwei Jahren mehr Geld eingetrieben, als es ausgab. Damit würde eine Reduktion der Abgabe möglich. Das Bundesamt für Kommunikation relativiert den Einnahmeüberschuss allerdings mit Argumenten, die nicht leicht nachzuvollziehen sind. Das Departement von Medienministerin Simonetta Sommaruga (SP) klärte in den vergangenen Monaten ab: Ist genug Geld im Topf, sodass eine Senkung der Abgabe möglich ist?

Journalistische Mängel

Thomas Matter. Keystone

Sommaruga und die SRG stehen aus zwei Gründen unter einem gewissen Druck: Die SVP sammelt seit Anfang Juni Unterschriften für die Volksinitiative, welche die Abgabe bei 200 Franken festschreiben und alle Unternehmen von der Gebühr befreien will. SVP-Nationalrat Thomas Matter sagt, der Rücklauf an Unterschriftenbögen sei bisher sehr gut.

Würde die 200-Franken-Initiative umgesetzt, bekäme die SRG noch rund 620 Millionen Franken pro Jahr statt 1,25 Milliarden. Exponenten der Radio- und Fernsehgesellschaft warnen, dass eine solche Reduktion zu einem Kahlschlag unter den Sendern und Programmen des Unternehmens führen würde.

Zum anderen verärgern Schweizer Radio und Fernsehen bürgerliche Politiker mit ihrer Berichterstattung. In den vergangenen Monaten kam es mehrfach zu Fehlleistungen: Ein Beitrag der «Rundschau» über die Beschaffung der Kampfjets verfälschte die Meinungsbildung und verstiess gegen die Sachgerechtigkeit. Das befand die Ombudsstelle der SRG Deutschschweiz.

Dann sah sich das «Echo der Zeit» veranlasst, einen Beitrag über die Reform der Verrechnungssteuer zu löschen. Die Radiojournalisten schafften es nicht, die Hörerinnen und Hörer korrekt über die Vorlage zu informieren.

Mitte-Nationalrat Philipp Kutter sagt nun: Seine Partei werde sich nicht für die 200-Franken-Initiative aussprechen.

«Aber wenn die SRG unsachgemäss berichtet, wie bei den Kampfjets, verliert sie Unterstützung in Kreisen, auf die sie angewiesen ist.»

Philipp Kutter. Keystone

Die SRG verliert an Profil

Unter bürgerlichen Parlamentariern ist der Eindruck verbreitet, dass die SRG eine politische Schlagseite hat: Sie tendiere nach links und gehe geradezu obsessiv auf ökologische Themen ein.

FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen meint, er sei für die 200-Franken-Initiative, und viele Freisinnige ebenso. «Die Glaubwürdigkeit der SRG hat gelitten. Man ist nicht in der Lage, objektiv über Abstimmungsvorlagen zu berichten. Bei einer Senkung sparen die Leute zudem viel Geld, das sie frei für andere Medien einsetzen können.»

Die Skepsis gegenüber der SRG wächst auch wegen der häufigen technischen Pannen, deren Behebung teuer ist. Und der öffentliche Rundfunk verliert einen profilierten Kopf nach dem anderen. Das lässt auf Vorbehalte gegen das Führungspersonal und dessen Strategie schliessen.

Eine Senkung der Abgabe würde der SRG in dieser Situation helfen. Zumal die frühere Medienministerin Doris Leuthard beim Wechsel von der Empfangsgebühr – die 451 Franken betrug – zur Haushaltsgabe einen Zielwert von 300 Franken angab. Er ist noch nicht erreicht.

SP-Nationalrat Matthias Aebischer gibt einen weiteren Grund für eine Verringerung an: «Wäre das Medienpaket im Februar angenommen worden, hätte ein Teil der überschüssigen Abgaben verteilt werden müssen. Da dies nun nicht geschieht, gehe ich davon aus, dass die Abgabe reduziert werden kann.»

Einwände gegen eine Senkung der Abgabe

Jon Pult. Keystone

Es gibt aber auch Politiker, die dagegenhalten. SP-Nationalrat Jon Pult ist Präsident der Kommission, die sich mit der SRG beschäftigt. Er sagt: «Ich sehe keinen Grund für eine Senkung der Abgabe. Das Schweizer Mediensystem leidet schon genug.

Und man darf sich nicht von einer Volksinitiative unter Druck setzen lassen, die nicht mehrheitsfähig ist.» Mitte-Nationalrat Martin Candinas betont, es sei eine finanzielle und keine politische Frage, ob man die Abgabe senke.

«Meines Erachtens sind die Reserven im Abgabentopf nicht so stark angewachsen, dass man nun eine Senkung vornehmen kann.»

Im Departement von Bundesrätin Sommaruga hört man, dass bestenfalls eine geringfügige Reduktion oder keine Änderung zu erwarten sei. Das müsste man als mutlos einstufen. Denn die Zahl der Haushalte in der Schweiz steigt jedes Jahr an, also wird auch die Gesamtsumme grösser, welche die Haushalte an die Serafe entrichten.

3 Kommentare Rolf Bregenzer vor etwa 2 Stunden 10 Empfehlungen Alle SRF Sender sind extreme Werbesender, dabei hiess es vor der Abstimmung es werde weniger. Genau das Gegenteil ist passiert!300 Stutz/Jahr für ein nationaler Sender ist definitiv überrissen. 10 Empfehlungen Franziska Renggli vor etwa einer Stunde 1 Empfehlung "pro-Kopf"-Abgaben sind immer falsch. Alle staatlichen Abgaben müssen zwingend Besitz- und Einkommensabhängig sein. Das gilt auch für die Krankenkassenprämien. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen