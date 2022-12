Der Verteilkampf bei die OECD-Mindeststeuer ist beendet

OECD-Mindeststeuer Gegen eine Steuererhöhung für Konzerne? Die SP macht sich lächerlich Konzerne müssen ab 2024 mehr Steuern bezahlen. Das Parlament hat nun entschieden, wie die Zusatzeinnahmen zwischen Bund und Kantone verteilt werden. Die Linke ist unzufrieden. Doch das Bekämpfen der Vorlage wäre zutiefst heuchlerisch. Doris Kleck Jetzt kommentieren Aktualisiert 06.12.2022, 19.00 Uhr

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth lehnt den Verteilschlüssel und damit die Vorlage zur Mindestbesteuerung ab. Peter Klaunzer/Keystone

Die Schweiz muss die Konzerne mit einem Umsatz über 750 Millionen Euro stärker besteuern. Mindestens zu 15 Prozent. So sind die neuen Regeln der OECD.

Für die Schweiz ist das keine gute Nachricht. Denn die tiefen Steuern sind ein Standortvorteil. Andere Staaten haben wohl höhere Steuern, doch sie fördern Unternehmen mit Subventionen. Etwa mit billigem Bauland. Oder direkten Zuschüssen für Forschung. Die Eindämmung des Steuerwettbewerbs hat zur Folge, dass sich der Standortwettbewerb auf andere Ebenen verlagert.

Alleine die EU hat bis 2027 1500 Milliarden Euro budgetiert, um Firmen in Form von direkten Subventionen, Darlehen oder verbilligtem Bauland zu helfen. Der Standortwettbewerb wird intransparenter. Als einzige Gewinner stehen heute schon die Steuerberater fest. An das Verschwinden des Wettbewerbs glauben nur die Romantiker im Parlament.

Nur, an dieser Entwicklung kann die Schweiz nichts ändern. Sie muss nach internationalen Regeln spielen.

Schätzungen gehen davon aus, dass die Mindestbesteuerung zusätzlich 1 bis 2,5 Milliarden Franken bringt. Wohin mit dem Geld? Der Nationalrat hat sich am Dienstag dem Ständerat angeschlossen: 25 Prozent der zusätzlichen Mittel gehen in die Bundeskasse, 75 Prozent an die Kantone. Auf diesen Verteilschlüssel hatten sich auch die Kantone geeinigt.

Der Nationalrat wollte die Mittel ursprünglich hälftig verteilen. Die Linke befürchtete, dass sonst der Steuerwettbewerb weiter angeheizt wird. Die Mitte argumentierte vor allem im Hinblick auf die Volksabstimmung, die wegen der Verfassungsänderung nötig ist. Ihre Vertreter im Nationalrat glaubten, ohne die Linke lasse sich diese Abstimmung im nächsten Juni nicht gewinnen. Die SP hat denn auch am Montagabend angekündigt, dass sie die Vorlage bei einer Verteilung 75:25 ablehnen wird. Offen ist, wie stark sich die Partei im Abstimmungskampf engagieren wird.

Ganz ehrlich: Ein Nein der SP zur Vorlage wäre heuchlerisch. Seit Jahren kämpft sie gegen die steuerliche Entlastung von Unternehmen. Sie moniert, das Kapital werde entlastet und die Arbeit belastet. Und jetzt, wo die Schweiz eine Mindestbesteuerung für Grosskonzerne einführt, will die Partei ernsthaft dagegen sein? Will die SP die Stimmbevölkerung für dumm verkaufen?

Mitte-Ständerat Erich Ettlin erzählte in der Debatte die Geschichte von einer Fee, die einem Mann sagt, er hätte einen Wunsch frei. Er müsse aber auch wissen, dass von all dem, was er sich wünsche, der Nachbar das Doppelte erhalten würde – worauf der Mann sagt: Bitte stich mir ein Auge aus. Tatsächlich ging es in der Verteildebatte in erster Linie darum, zwei Kantone zurückzubinden: Zug und Basel-Stadt.

Diese beiden Kantone sind unbestritten die grossen Profiteure. Nur: Basel steht eben in Konkurrenz zu Boston und nicht St.Gallen; Zug zu Dublin und nicht Bern. Dass die beiden Kantone mehr Mittel für die Standortpflege bekommen, ist richtig. Es bringt den anderen Kantonen nichts, wenn Firmen aus Zug oder Basel wegziehen. Im Gegenteil, damit würden sie auch weniger in den nationalen Finanzausgleich einbezahlen und die Einnahmen des Bundes sinken.

Allerdings muss die Verteildebatte diesen beiden Kantonen auch eine Lehre sein. Sie müssen die zusätzlichen Mittel sinnvoll einsetzen. Wie sie das tun, darauf sind sie klare Antworten bislang schuldig geblieben. Und sie tun gut daran, auch die Debatte über das Auseinanderklaffen der Wirtschaftskraft der Kantone ernstzunehmen. Dazu zwei Zahlen: In Basel-Stadt liegt die Wertschöpfung pro Kopf bei über 200'000 Franken; im Kanton Uri bei 54'000 Franken.

Die Auswirkungen der Reform auf die Kantone muss genau beobachtet werden. Werden die Differenzen zu gross, muss nachjustiert werden. Doch dafür ist der Finanzausgleich da. Vorab geht es nun aber um die Einführung der Mindestbesteuerung. Ein Nein an der Urne kann sich die Schweiz nicht leisten.

