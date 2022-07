Oberster Finanzkontrolleur Der «Sheriff von Bern» geht in Pension – und sorgt davor ein letztes Mal für mächtigen Ärger Ende August tritt Michel Huissoud als Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) ab. Weil seine Behörde kürzlich die Kampfjet-Beschaffung kritisiert hat, ärgern sich bürgerliche Politiker einmal mehr über den Genfer mit Vergangenheit in der Anarchistenszene. Annäherung an einen von Berufes wegen Rücksichtslosen. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

EFK-Direktor Michel Huissoud trägt vor einer Medienkonferenz eine Schweizer Fahne an ihren Platz. Bild: Keystone / Anthony Anex (Bern, 20. Mai 2022)

«Machtmissbrauch», «an den Haaren herbeigezogen», «gefährdet die Landesinteressen erheblich»: Mit ihrem am letzten Freitag publizierten Prüfbericht über die Beschaffung des Kampfjets F35 löste die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) heftige Reaktionen aus. Das Verteidigungsdepartement VBS und die Armasuisse, das Bundesamt für Rüstung, verschickten geharnischte Gegendarstellungen. Grund für den Unmut: Die Kontrolleure der EFK stellten den von den USA zugesicherten Festpreis pro Flugzeug in Frage. Auch die vom Bundesrat veranschlagten Betriebskosten zieht der EFK-Bericht in Zweifel.

Gleich in mehreren Sonntagszeitungen bliesen bürgerliche Sicherheitspolitiker als Reaktion auf den unliebsamen Bericht zum Angriff auf die EFK. Man müsse grundsätzlich diskutieren, welche Aufgaben sie in Zukunft noch übernehmen solle, hiess es dort. Auch über eine Privatisierung der unabhängigen Prüfbehörde wurde laut nachgedacht.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Politiker über die Arbeit der Finanzkontrolleure ärgern – und über deren Direktor Michel Huissoud, im Amt seit Januar 2014. Kurz darauf wollte ihm Guy Parmelin, damals noch SVP-Nationalrat, einen Maulkorb verpassen. Grund dafür: ein TV-Interview von Huissoud über die Problematik von Kompensationsgeschäften – wenige Wochen vor der Abstimmung über den Kauf des Gripen-Kampfjets. Sie ging verloren.

2017 sorgte Huissoud für Knatsch, weil die EFK wenige Tage vor der Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform III die vom Finanzdepartement geschätzten Kostenfolgen der Reform hinterfragte. Und 2018 sorgte ein weiterer Bericht von Huissouds Leuten für Unmut. Darin stellte die EFK dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) ein miserables Zeugnis für die Exportkontrolle von Rüstungsmaterial aus. Just zu einem Zeitpunkt, in dem die parlamentarische Beratung über eine Lockerung der Kriegsmaterialverordnung in die heisse Phase ging.

Eine Karikatur brachte die Kantone gegen ihn auf

Dass die EFK mit ihren Berichten immer wieder für rote Köpfe sorgt, ist inhaltlich begründet. Die Finanzkontrolleure schauen genau hin. Zerzausen sie ein Projekt, so sind dessen politische Unterstützer betupft. Dies ist nicht nur auf bürgerlicher Seite der Fall. Ende Juni sprach Daniel Lampart, Chefökonom des Gewerkschaftsbundes, von einer «unsinnigen Provokation» der EFK. Diese hatte die Kontrollen beim Vollzug der flankierenden Massnahmen kritisiert, an denen die Gewerkschaften beteiligt sind.

Doch der Ärger über die Behörde hat auch mit der Person von Direktor Michel Huissoud zu tun. Unter seiner Ägide kommunizierte die Finanzkontrolle sehr viel transparenter und offensiver als zuvor. Der Genfer ist Provokationen nicht abgeneigt. Den zweiten Jahresbericht unter seiner Führung liess Huissoud mit Karikaturen eines bekannten Westschweizers illustrieren. In einer Zeichnung nahm dieser die Schwerfälligkeit des Föderalismus beim Strassenbau auf die Schippe. Als Reaktion beschwerte sich die Konferenz der Kantonsregierungen mit einem Brief beim Bundesrat über Huissoud.

Gegenüber CH Media reagiert Huissoud gelassen auf Kritik an seiner Person: «Unsere Behörde arbeitet unabhängig, transparent und gemäss ihrem gesetzlichen Auftrag. Wir nehmen keine Rücksichten auf persönliche Befindlichkeiten.» Dass man damit manchmal anecke und sich Kritik einhandele, sei wenig erstaunlich, sagt Huissoud: «Ich nehme das nicht persönlich.»

Wegen einer Fiche fand er fast keinen Job

Der 65-jährige Jurist ist seit 1988 bei der EFK tätig und kennt das Geschäft von der Pike auf. Dass er diesen Job vor 34 Jahren überhaupt erhielt, war nicht selbstverständlich. Denn über Michel Huissoud gab es eine Fiche. In seiner Jugend verkehrte er in der linken Genfer Szene. Bis heute bezeichnet er sich als Anarchist. Aufgrund der Existenz dieser Fiche habe er bei vielen Bewerbungen eine Absage bekommen, erklärte Huissoud einmal. Weil die EFK damals keine Sicherheitsüberprüfung durchführte, stellte sie ihn ein.

Die amtlich verbriefte linke Gesinnung seiner Jugendtage machte Huissoud immer wieder zur Zielscheibe für Kritik von rechts. Der Vorwurf ist schnell erhoben, die EFK habe eine politische Schlagseite, gehe mit dem Militär besonders kritisch um und sei auf dem linken Auge blind.

Huissoud lassen diese Anschuldigungen kalt. Sein Anarchismus müsse man sich nicht als radikal-linkes Weltbild vorstellen.

«Ich hatte einfach schon immer ein grosses Unabhängigkeitsbedürfnis und kann nur schwierig Autoritäten per se akzeptieren.»

Dies zeige sich in seinem Führungsstil. Er habe schon bei seinem Amtsantritt angemeldet, dass man sich bei der EFK duzt, die Dienstwege umgehen darf und die Hierarchien bewusst flach gestaltet: «Mir war schon immer klar, dass die traditionelle, preussisch-autoritäre Vertikalorganisation der Verwaltung nicht gut funktioniert. Heute ist das langsam anerkannt.»

Der Entscheid, das Rüstungsprogramm Air2030 inklusive der Kampfjet-Beschaffung kritisch zu prüfen, sei kein persönlicher Entscheid, sondern einer der Gesamtbehörde gewesen, sagt Huissoud an die Adresse seiner Kritiker: «Es geht hier um eine Summe von mehr als acht Milliarden Franken. Es ist klar, dass wir im Interesse des Steuerzahlers genau hinschauen.» Er gehöre keiner Partei an, «weil sich keine Partei in der Schweiz wirklich für die Steuerzahlenden einsetzt», stellt Huissoud klar. Nach 34 Jahren bei der Finanzkontrolle wisse er auch, dass das Klischee, wonach Bürgerliche sorgfältig und Linke sorglos mit Steuergeldern umgehen würden, nicht stimme: «Geht es um ihre eigene Wählerbasis, so zeigt sich jede Partei spendierfreudig.»

Lob für Guy Parmelin

So tut er denn auch die jüngsten Angriffsankündigungen auf die Unabhängigkeit der EFK als «Sturm im Wasserglas» ab. Und merkt mit einem Augenzwinkern an, dass die Ex-Nationalräte Claudio Zanetti (SVP/ZH) und Hans-Ulrich Bigler (FDP/ZH), die in der letzten Legislatur kritische Vorstösse zur EFK eingereicht hatten, 2019 beide abgewählt worden sind.

Ende August ist Schluss: Michel Huissoud geht in Pension Keystone / Anthony Anex (Bern, 20. Mai 2022)

Ein anderer früherer Kritiker hingegen machte eine steile Karriere. Guy Parmelin, der Huissoud einst einen Maulkorb verpassen wollte, ist heute Wirtschaftsminister. Und scheint die Arbeit der EFK unterdessen anders zu beurteilen. «Herr Parmelin ist wahrscheinlich der Departements­chef, der am besten mit der EFK zusammenarbeitet. Er interessiert sich für unsere Empfehlungen», sagte Huissoud diese Woche gegenüber der «Republik».

Ende August geht der «Finanz-Sheriff von Bern», wie er in Westschweizer Medien genannt wird, in Pension. Für die Zeit danach habe er noch keine Pläne, sagt der 65-Jährige zu CH Media. Dass er wie der Held am Ende eines klassischen Western still in Richtung Sonnenuntergang davonreiten wird, kann man sich bei Huissoud nur schwer vorstellen.

