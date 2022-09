Oberägeri: Neues vom krummen Millionendeal

Oberägeri Krummer Millionendeal im Steuerparadies: Das Obergericht glaubt dem Käufer nicht Unter merkwürdigen Umständen hat ein Superreicher eine Traumresidenz am Ägerisee gekauft. Geniessen kann er sie noch immer nicht. Im Gegenteil: Gegen den Wirtschaftsmann liegt jetzt eine Strafanzeige wegen Geldwäscherei vor. Auch die Zuger Kantonalbank ist in die Affäre verwickelt. Kari Kälin Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Idylle pur: eine Skizze der Traumliegenschaft am Ägerisee. Illustration: Patric Sandri

Es ist ein Wirtschaftskrimi, der Stoff für eine Netflix-Serie bietet und Gegenstand zahlreicher straf- und zivilrechtlicher Verfahren ist. Im Zentrum steht ein Streit um eine Traumliegenschaft am Ägerisee im Kanton Zug. Sie wird von Gesellschaften gehalten. Als die Besitzerin 2013 mit 72 Jahren starb, vermachte sie ihrem Sohn und ihrer Tochter die Aktien zu gleichen Teilen. Das Vermächtnis der Verstorbenen lautete: Die Liegenschaft bleibt in Familienbesitz.

Doch der Bruder wollte das Vermögen unbedingt verflüssigen. Deshalb verscherbelte er zusammen mit einem Vertrauten das fast 5000 Quadratmeter grosse Anwesen mit Seeanstoss. Dies erfolgte hinter dem Rücken der Schwester und zu einem mutmasslich viel zu tiefen Preis. Gegen den Bruder und seinen Vertrauten läuft eine Strafuntersuchung wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung. CH Media berichtete letztes Jahr ausführlich über die wesentlichen Aspekte der Affäre, welche die «NZZ am Sonntag» als «bizarrsten Landstreit der Schweiz» bezeichnet.

Besiegelt wurde der «krumme Deal im Steuerparadies» am 14. September 2017. Ein superreicher Einheimischer ergatterte sich das Bijou für 16 Millionen Franken, rund 3300 Franken pro Quadratmeter also. Ein Gutachten der Immobilienfirma Wüest Partner schätzt den Marktwert jedoch auf 27 Millionen Franken ein. Und: Zwischen 2015 und 2020 wurden an vergleichbarer Lage am Zuger- und Ägerisee mindestens acht Liegenschaften für einen Quadratmeterpreis von 6000 bis 13'500 Franken angeboten oder verkauft. Kurzum: Das Schnäppchen für die Seegrundstücke basiert mutmasslich auf einem Delikt, jenem der ungetreuen Geschäftsbesorgung.

Der Deal in Oberägeri in Kurzform Die Schwester wirft ihrem Bruder und dessen Vertrautem vor, eine Traumresidenz am Ägerisee im Kanton Zug ohne Berechtigung am 14. September 2017 zu einem viel zu niedrigen Preis veräussert zu haben. Die Seegrundstücke werden von zwei Tochtergesellschaften einer Holding gehalten. Gegen die beiden Männer läuft ein Strafverfahren wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung. Die Eltern hinterliessen ihrem Sohn und ihrer Tochter je 45 Prozent der Aktien, 10 Prozent gingen an die Tochter der Tochter. Der Bruder und sein Vertrauter warfen die Schwester aus dem Verwaltungsrat der Tochtergesellschaften, um den Verkauf durchzuziehen. Seit August 2019 hat sie aber wieder die Kontrolle über die Holding.

Diese Ausgangslage fliegt dem Käufer aus Oberägeri, einem Wirtschaftsmann, nun um die Ohren. Anstatt Sonne und Alpenblick an exklusiver Lage zu geniessen, türmen sich juristische Gewitterwolken:

Das Obergericht des Kantons Zug hält es für unglaubwürdig, dass der Käufer nicht wusste, dass beim Deal nicht alles korrekt lief. Und: Die Schwester des Verkäufers hat ihn wegen Geldwäscherei angezeigt.

Strafanzeige wegen Geldwäscherei hat die Schwester auch gegen die Zuger Kantonalbank und einige ihrer Exponenten eingereicht.

Gegen die den Fall führende Staatsanwältin hat die Schwester eine Strafanzeige wegen Beihilfe zu Geldwäscherei und Begünstigung deponiert – inklusive Antrag, das Verfahren sei einem ausserkantonalem Staatsanwalt zu übergeben.

Der Käufer musste den Deal geheim halten

Zunächst zum Käufer: Trotz Warnsignalen und Merkwürdigkeiten zog er das Geschäft durch. Er musste zum Beispiel den Erwerb, der ungewöhnlich schnell (in etwa 100 Tagen) und ohne öffentliche Ausschreibung über die Bühne ging, geheim halten. Er wusste, dass sich die Geschwister in den Haaren lagen. Kürzlich hat das Obergericht des Kantons Zug festgehalten, die Verkaufsmodalitäten hätten «verdächtig» erscheinen müssen. Und es zerpflückte eine entscheidende Argumentation des Käufers als unglaubwürdig. Im Zentrum steht ein E-Mail-Verkehr zwischen dem Käufer und der Zuger Kantonalbank vom Juli 2017 (siehe Auszug). Die Bank erklärte sich bereit, bis zu 25 Millionen Franken des Kaufpreises mit einem Kredit zu finanzieren. Der Käufer müsse dafür bloss eine Steuererklärung einreichen. Man kennt sich, man ist per Du.

Auszug aus dem E-Mail-Verkehr zwischen dem Käufer und der Zuger Kantonalbank.

Die Bank, so kann man das interpretieren, hielt also einen Verkaufspreis von 25 Millionen Franken für realistisch. Im Verlauf der Verfahren argumentierte der Käufer dann, die 25 Millionen hätten auch ein Bauprojekt von 9 Millionen umfasst. Die Zuger Kantonalbank bestätigte dies in einem Schreiben vom 20. Juli 2020. Doch das Kantonsgericht stufte diese Darstellung als unglaubhaft und widersprüchlich zum «klaren Wortlaut und Sinngehalt» des E-Mails vom Juli 2017 ein. Das vorläufige Fazit des Gerichts: Der Käufer konnte nicht in gutem Glauben davon ausgehen, dass beim Verkauf der Seegrundstücke alles mit rechten Dingen zuging. Auch lag nie ein konkretes Bauprojekt vor.

Das ist nicht alles. Der Käufer sieht sich neu mit einer Strafanzeige wegen Geldwäscherei konfrontiert. Vereinfacht gesagt, wirft ihm die Schwester vor, auf der Basis eines mutmasslich kriminellen Verkaufs einer Liegenschaft für 16 Millionen Franken zu einem Kredit von 25 Millionen gekommen zu sein.

Anzeige gegen Kantonalbank und Staatsanwältin

Die Zuger Kantonalbank betrachtete die mögliche Finanzierung der Seegrundstücke als Ausgangsbasis für eine langfristige Geschäftsbeziehung mit dem Käufer. Dass sie einen sehr reichen Mann als Kunden an Land zog, könnte sich jetzt als Bumerang erweisen. Die Schwester hat die Bank als Ganze sowie einzelne Exponenten wegen Geldwäscherei angezeigt. Interessant: Auch die Bank wusste Bescheid über den Familienkonflikt und erklärte sich damit die stille und schnelle Durchführung des Grundstückverkaufs.

Gegen die den Fall führende Staatsanwältin hat die Schwester derweil eine Strafanzeige wegen Beihilfe zu Geldwäsche und Begünstigung eingereicht. Wie kommt das? Nach dem mutmasslich illegalen Verkauf der Liegenschaft errichtete die Staatsanwältin eine Grundbuchsperre. Damit sollte der Weiterverkauf der Seegrundstücke an Dritte oder ihre Belastung verhindert werden. Durch eine Teilfreigabe dieser Sperre ermöglichte sie es aber dem Käufer, einen Schuldbrief zu errichten. Er machte dies bei der Zuger Kantonalbank in der Höhe von 25 Millionen Franken. Der Schuldbrief ist geeignet – so die Strafanzeige –, Einziehung und Rückgabe des Anwesens zum ursprünglichen Nettowert zu vereiteln. Auch das sei Geldwäscherei.

Die Schwester wirft der Staatsanwältin vor, die Teilfreigabe verfügt zu haben, ohne den Tatverdacht der ungetreuen Geschäftsbesorgung gegen ihren Bruder und dessen Vertrauten zerstreut zu haben. Damit nicht genug. Bei einer Einvernahme im Juni 2020 verweist der Rechtsvertreter der Verkäufergesellschaften auf den Schuldbrief. Wenige Minuten danach bat sie den Käufer, er solle sie anrufen. Stattdessen meldete sich dessen Anwalt. Das Thema: die Errichtung des Schuldbriefes. Wenig später setzt die Zuger Kantonalbank ein Schreiben auf, in dem sie bestätigt, in den 25 Millionen sei ein Bauprojekt einkalkuliert. Es ist das Schreiben, dem das Obergericht nicht glaubt – eine nachträgliche Rechtfertigung für ein eigenartiges Geschäft?

Für alle von Anzeigen betroffenen Akteure gilt die Unschuldsvermutung. Sie äussern sich nur knapp zu den Vorwürfen. «Die Staatsanwaltschaft Zug bestätigt den Eingang einer Strafanzeige in erwähnter Sache», schreibt eine Sprecherin. Über Ausstandsbegehren gegenüber Staatsanwälten entscheide die Beschwerdeinstanz. Weitere Angaben könnten derzeit nicht gemacht werden. Die Medienstelle der Zuger Kantonalbank kennt den Inhalt der Strafanzeige noch nicht und teilt mit, sie könne sich nicht dazu äussern. Der Käufer nimmt öffentlich keine Stellung zu den Vorwürfen. Dokumente, die CH Media vorliegen, zeigen: Er hält den Kauf für rechtens. Der Bruder und dessen Vertrauter bestreiten, etwas Illegales getan zu haben.

