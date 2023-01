New York «Schwerwiegende Verletzung der Charta»: Cassis kritisiert Russland bei erstem Auftritt im UN-Sicherheitsrat scharf Aussenminister Ignazio Cassis hat erstmals an einer Sitzung des mächtigsten UNO-Gremiums teilgenommen. In seiner Rede verteidigte er die regelbasierte internationale Ordnung. Derweil zeichnet sich ab, dass die Schweiz im Rat ein heikles Mandat übernimmt. Christoph Bernet 1 Kommentar 12.01.2023, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aussenminister Ignazio Cassis am Donnerstag im UNO-Sicherheitsrat in New York neben Russlands Botschafter Wassili Nebensja Keystone/AP Photo/John Minchillo

Anfang Jahr hat die Schweiz ihre zweijährige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen angetreten. Am Donnerstagmorgen (Ortszeit) hat Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) erstmals selber am berühmten hufeisenförmigen Tisch in New York Platz genommen.