EU-Sanktionen: Ueli Maurer nahm im Bundesrat das Heft in die Hand

Neutralität Tage der Konfusion: Wie Putins Angriff den Bundesrat ins Schlingern brachte – und wer schliesslich das Heft in die Hand nahm Spitzenbeamte in den Ferien, Demos und ein Anruf aus Washington: Als im Februar der Ukraine-Krieg ausbrach, regierte in Bern die Ratlosigkeit. Jetzt zeigt eine Rekonstruktion, welch wichtige Rolle SVP-Bundesrat Ueli Maurer im Streit um die EU-Sanktionen spielte. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Zäsur in der Neutralitätspolitik: Ueli Maurer, Viola Amherd, Ignazio Cassis und Karin Keller-Sutter erklären, warum die Schweiz die EU-Sanktionen gegen Russland voll übernimmt. (Bern, 28. Februar 2022) Peter Schneider / EPA

Die Erkenntnis, dass Russland die Ukraine in wenigen Tagen, ja wenigen Stunden überfallen wird, erreicht Ignazio Cassis und seine Entourage in durchaus heiterer Gesellschaft. Im Berner Restaurant Marzilibrücke findet das traditionelle Essen der Bundeshausjournalistinnen und -journalisten mit dem Bundespräsidenten sowie dessen Spitzenbeamten statt. Cassis hält eine launige Rede. Es wird viel und herzhaft gelacht.

Doch dann treffen – irgendeinmal zwischen Hauptgang und Dessert – auf den Smartphones erste Meldungen ein über eine irre Rede des russischen Präsidenten am Staatsfernsehen: Wladimir Putin anerkennt die von Separatisten geführten Gebiete im Osten der Ukraine als eigene Staaten.

«Jetzt wird es Krieg geben», sagt ein hoher Diplomat spontan. Kurz darauf zieht sich Cassis' Entourage in ein Hinterzimmer zurück. Sie formulieren den Tweet, mit dem das Aussendepartement auf Putins Ansprache reagiert. Darin ist von einer «eklatanten Verletzung des internationalen Rechts» die Rede: Das EDA ruft Russland auf, seine Entscheidung zu revidieren. Kurz nach 23 Uhr geht der Tweet raus.

Das ist am Montag, 21. Februar. Drei Tage vor dem Angriff auf die Ukraine.

Offenbar erreicht die Erkenntnis, dass der Krieg unmittelbar bevorsteht, den Bundesrat aber nicht rechtzeitig. Denn wie sich am Donnerstag, dem ersten Tag des Krieges, zeigen wird, ist die Regierung weder auf Putins Brutalität noch auf dessen Dreistheit vorbereitet. Und auch nicht auf die Reaktion der westlichen Mächte, der USA und der EU, die rasch neue und umfassende Sanktionen beschliessen.

Der Bundesrat benötigt fünf Tage und mehrere Sitzungen, bis er sich in der neuen Situation zurechtfindet. Erst am Montag, 28. Februar, übernimmt er die EU-Sanktionen integral – nach heftigen innenpolitischen Debatten und auf grossen internationalen Druck. Dabei spielt Finanzminister Ueli Maurer eine wichtige Rolle, wie Gespräche mit involvierten Personen nun zeigen.

Wie sich Cassis an die Hoffnung auf Vermittlerdienste klammert

Ueli Maurer ist es auch, der die wohl ehrlichste Auskunft liefert, wie der Bundesrat den ersten Angriff auf ein souveränes Land in Europa seit dem zweiten Weltkrieg einschätzt. Am Abend des 24. Februar, am Tag 1 des Krieges, ist er zu Gast in der Sendung «Gredig direkt» von Fernsehen SRF. Am Nachmittag hat der Bundesrat eine Sondersitzung abgehalten. Nun sitzt Maurer dem Moderator gegenüber: «Wir suchen nach der Deutung, der Bedeutung dieses Tages, dieses Ereignisses», sagt er, «man muss ehrlicherweise sagen: Es herrscht eine hohe Ratlosigkeit.»

Manifestiert hat sich diese Ratlosigkeit schon Stunden vor Maurers Interview. In einer mündlichen Erklärung vor den Medien verurteilt Bundespräsident Cassis in Bern den Angriff «aufs Schärfste». Er fordert Russland auf, die Truppen zurückzuziehen. «Neutralität bedeutet nicht Indifferenz», sagt er und kündet an, die neuen Sanktionen der EU würden «in Form von Umgehungsverhinderungsmassnahmen» übernommen. Was das genau heisst, sagt er nicht. Cassis geht, ohne Fragen zu beantworten.

Diese Aufgabe obliegt nun Spitzenbeamtinnen und Bundesamtsdirektoren. Ihnen ist aber offensichtlich nicht klar, was der Bundesrat beschlossen hat. Ein Beamter sagt, er sei hier, weil es die Chefin befohlen habe. Die Pressekonferenz ist ein Desaster – nun sind auch die Medienschaffenden ratlos. Bundesratsmitglieder, die online zuhören, trauen ihren Ohren nicht: Offenbar ist auch auf höchster Ebene unklar, was beschlossen wurde.

Das bessert sich kaum beim zweiten Anlauf. Schon am Freitag, dem 2. Tag des Krieges, stehen Cassis, Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Justizministerin Karin Keller-Sutter den Medien wieder Red und Antwort. Noch einmal sagt Cassis: «Die Neutralität verpflichtet dieses Land in Bezug auf Sanktionen zu einer differenzierteren Position – und das ist in dieser Situation nicht einfach.» Und Parmelin, der für Sanktionen zuständige SVP-Bundesrat, doppelt nach: Die Schweiz verschärfe ihre Massnahmen gegen Russland, «er will weiterhin verhindern, dass die Sanktionen über das Schweizer Staatsgebiet umgangen werden». Die volle Übernahme der EU-Sanktionen ist nach wie vor kein Thema.

Was lässt den Bundesrat zögern? Cassis sagt an der Pressekonferenz von Freitag, oberstes Ziel sei es, «Kanäle offen zu halten, zwischen Ländern, die keine diplomatischen Beziehungen mehr haben». Das heisse, dass die Schweiz in der Frage der Sanktionen, «immer den Handlungsspielraum für diplomatische Bemühungen bewahren» müsse. Drei Tage später, nachdem der Bundesrat die EU-Sanktionen doch voll übernommen hat, wird er an seiner dritten Pressekonferenz die langsame Gangart damit entschuldigen, es habe Zeit gebraucht, «weil es um einen in diesem Umfang einmaligen Schritt geht. Einen Schritt, den wir uns auch unter dem Aspekt der Neutralität nicht leicht machen durften».

Doch nicht nur politische Fragen treiben die Regierung um. Den Banken, denen die wichtigste Rolle bei der Anwendung der Sanktionen zukommt, stellen sich technische Fragen. Einzelne Sanktionen – so ist heute noch zu vernehmen – seien wirkungslos, weil sie von den sanktionierten Personen selber problemlos und legal umgangen werden könnten. Die Massnahmen erforderten aber gleichwohl enormen bürokratischen Aufwand.

Solche Einwände stossen beim Wirtschaftsdepartement auf offene Ohren. Man möchte die verschiedenen Sanktionen und deren Konsequenzen sorgsam prüfen. Dass gewisse Spitzenbeamte in den Ferien weilen und wenig Lust zeigen, ins Büro zurückzukehren, wie man in Bern kolportiert, dient dem Tempo der Arbeiten sicherlich nicht. Die nächste ordentliche Bundesratssitzung ist eine Woche später, am 4. März angesetzt. Bis dahin würden weitere Abklärungen erfolgen, so die Idee.

Ein Anruf aus Washington und Druck aus Brüssel bringen die Wende

Doch zeigt sich rasch: So viel Zeit bleibt nicht. Denn nachdem Cassis und Parmelin am Freitag vor den Medien noch einmal beteuern, die Schweiz wolle bloss die Umgehung der Sanktionen verhindern, steigt der Druck auf die Bremser im Bundesrat rasch und sehr stark.

Erste Stimmen aus dem Parlament kritisieren den zögerlichen Bundesrat. Innerhalb des Gremiums ergreift am Freitagnachmittag SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga die Initiative, sekundiert von Parteikollege Alain Berset. Man könne nicht eine Woche warten, sagt die Magistratin, die als Bundespräsidentin 2020 in die Ukraine reiste und Präsident Selenski persönlich kennt.

Besondere Verbundenheit: Simonetta Sommaruga besucht im Sommer 2020 als Bundespräsidentin die Ukraine und Präsident Wolodimir Selenski. (Kiew, 21. Juli. 2020) Efrem Lukatsky / AP

Ebenfalls am Freitag meldet sich Washington. Die Stellvertretende Aussenministerin Wendy R. Sehrman telefoniert mit Staatssekretärin Livia Leu. Die US-Administration veröffentlicht danach ein Statement: «Sie (Leu und Sherman, Anmerkung der Redaktion) bekräftigten ihre nachdrückliche Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine und versprachen eine kontinuierliche Koordinierung, um Russland zur Rechenschaft zu ziehen.» Es ist ein bewusst öffentlich gemachter Wink mit dem Zaunpfahl.

Und auch der EU-Botschafter in Bern, Petros Mavromichalis, steht nicht zurück: «Ich erhoffe mir, dass die Schweiz Mut und Entschlossenheit zeigt und die von der Europäischen Union beschlossenen Sanktionen unterstützt.» Bundespräsident Cassis persönlich wird später offenlegen: «Es ist kein Geheimnis, dass alle westlichen Länder die Schweiz eingeladen haben, sich an den Sanktionen zu beteiligen.»

Im Finanzdepartement von Ueli Maurer laufen die Fäden zusammen

Als am Samstag 20'000 Menschen in Bern für Frieden demonstrieren, hat der Wind in der Verwaltung bereits gekehrt. Im Finanzdepartement (EFD) von Ueli Maurer laufen die Drähte heiss. Nach Kontakten mit weltweit tätigen Finanzinstituten und der Analyse der Massnahmen des Westens gegen Russland stellt man im Bernerhof, dem Sitz des EFD fest: «Die bisherige Strategie des Bundes, nur dafür zu sorgen, dass EU-Sanktionen nicht via Schweiz umgangen werden können, erwies sich als unmöglich», wie ein Insider rückblickend sagt, «die Formulierungen der EU liessen nichts anderes übrig, als sämtliche Sanktionen zu übernehmen.»

Es sind das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) und die Finanzmarktaufsicht Finma, die übers Wochenende juristische Knochenarbeit leisten und die Grundlagen für die Verordnungen vorbereiten, mit denen die EU-Sanktionen in Schweizer Recht überführt werden sollen. Maurer wird persönlich mehrmals online zu Besprechungen zugeschaltet, erzählen Beteiligte.

Er ist es auch, der am Montag die Vorschläge für die Verordnungen in die nächste Sondersitzung des Bundesrats einbringt – und an der nachfolgenden Pressekonferenz begründet: «Im Finanzbereich ist es für die Schweiz von absolutem Interesse, dass die Integrität des Finanzplatzes gewährleistet ist.» Mit anderen Worten: Der Schweizer Finanzplatz kann es sich aus Reputationsgründen gar nicht leisten, schon nur den Anschein zu erwecken, als Schlupfloch für sanktionierte Russen zu dienen.

Diese Erkenntnis setzt sich auch bei den zwei FDP-Bundesratsmitgliedern durch. Cassis und Keller-Sutter sprechen sich schon am Sonntag öffentlich für die Übernahme aller EU-Sanktionen aus. Der Beschluss des Bundesrats ist am Montag Formsache. Ausländische Medien berichten, die Schweiz habe ihre Neutralität aufgegeben. US-Präsident Biden sagt später, «sogar die Schweiz» stehe auf der Seite der Verbündeten der Ukraine.

Die SVP fordert die Abkehr vom pragmatischen Kurs ihres Bundesrats

Seither setzt die Schweiz sämtliche EU-Sanktionspakete gegen Russland um. Das ist von allen Parteien akzeptiert – mit Ausnahme der SVP. Sie hat eine Neutralitätsinitiative lanciert. Darin fordert sie unter anderem: «Die Schweiz (...) trifft keine nichtmilitärischen Zwangsmassnahmen gegen kriegführende Staaten.» Ausgenommen sind die Sanktionen der UNO, zudem soll die Schweiz die Umgehung von Sanktionen verhindern.

Die SVP fordert damit die Rückkehr zu exakt jenem Sanktionsregime, das bis zum Angriff auf die Ukraine gegolten hat. Und das mit tatkräftiger Unterstützung von SVP-Bundesrat Ueli Maurer, dem Pragmatiker, nach fünftägigem Ringen über Bord geworfen wurde. Weil sich die Schweiz etwas anderes gar nicht hätte leisten können.

