Taiwan-Reise nach Pelosi? Jetzt schaltet sich Blocher ein

Neutralität Soll SVP-Präsident Chiesa nach Taiwan reisen? Jetzt schaltet sich Christoph Blocher ein – und spricht Klartext Eine Schweizer Parlamentariergruppe, die von SVP-Präsident Marco Chiesa geleitet wird, plant eine Reise nach Taiwan. Nach Nancy Pelosis Visite, die China erzürnt hat, fragt sich: Ist das eine gute Idee? Jetzt greift SVP-Doyen Christoph Blocher ein. Und auch Chiesa äussert sich. Stefan Bühler, Patrik Müller 1 Kommentar 08.08.2022, 12.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco Chiesa, Christoph Blocher und Nancy Pelosi. Bilder: Keystone (2), Bigler, Montage: cri

Die parlamentarische Freundschaftsgruppe Schweiz–Taiwan ist prominent besetzt. Gleich drei Parteichefs gehören ihr an: Marco Chiesa (SVP/TI), der die Gruppe präsidiert, Gerhard Pfister (Mitte/ZG) und Jürg Grossen (GLP/BE). Weiter nehmen unter anderem Fabian Molina (SP/ZH), Daniel Jositsch (SP/ZH) und Andreas Glarner (SVP/AG) Einsitz.

Bislang hat die Freundschaftsgruppe wenig Aufmerksamkeit auf sich gezogen, doch nach dem Besuch der amerikanischen Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi vergangene Woche in Taiwan steht die Reisetätigkeit des Schweizer Gremiums unter Beobachtung. Pelosis Besuch in Taipeh wurde von China, das Taiwan als eigenen Landesteil betrachtet, schärfstens verurteilt. Seither führt die chinesische Armee martialische Militärmanöver rund um die Insel durch.

Der Vizepräsident der parlamentarischen Gruppe, Nationalrat Fabian Molina, sagte im «SonnTalk» der CH-Media-Sender: «Ich würde gern bald Taiwan besuchen.» Die Terminfindung innerhalb der Gruppe laufe. Er sei froh, dass SVP-Chef Marco Chiesa weiterhin Chef der Gruppe sei, denn:

«Mit ihm gibt es zumindest einen SVP-Vertreter, der die Dinge differenziert sieht. Ansonsten haben viele SVPler präventiv gesagt: Wir machen, was China sagt.»

Wer so rede, betonte Molina, habe nichts aus dem Ukraine-Krieg gelernt. Man dürfe auf keinen Fall das Narrativ des Aggressors übernehmen.

Wie Marco Chiesa nun auf Anfrage präzisiert, ist die Reise für das erste Semester 2023 geplant. Er habe sich noch nicht mit den anderen Mitgliedern der Freundschaftsgruppe Schweiz–Taiwan abgesprochen, im Moment scheine ihm eine solche Reise aber nicht möglich. Chiesa:

«Mit dem Besuch von Nancy Pelosi ist die Lage eskaliert, es finden beidseitig Militärmanöver statt, es gibt Flugverbotszonen.»

Marco Chiesa. Keystone

Dass sich die Lage bis im Frühjahr 2023 so weit beruhige, dass ein Trip nach Taipeh möglich werde, «können wir nur hoffen», sagt Chiesa. Die Reise steht schon länger auf der Agenda der Freundschaftsgruppe, sie sei aber wegen Corona mehrmals verschoben worden. Taiwan verfolgte eine rigorose Strategie gegen die Pandemie mit weitgehenden Einreisesperren.

Chiesa zieht Parallele zu Streit mit Russland

Chiesa ist der Meinung, dass man im Sinne der Neutralität China gerade jetzt nicht mit einer Reise von Schweizer Parlamentsmitgliedern provozieren sollte, selbst wenn diese ausdrücklich als privat deklariert wird: «Wegen der Übernahme der EU-Sanktionen bezeichnet uns schon Russland nicht mehr als neutral», sagt Chiesa, «wir sollten nicht den gleichen Fehler auch noch mit China machen.» Deshalb möchte er, erst wenn sich die Situation normalisiert habe, sowohl nach Taiwan als auch nach China reisen.

Die Bündner SVP-Nationalrätin Martullo liess am Montag auf Anfrage ausrichten, die Schweiz solle ihre neutrale Haltung gegenüber anderen Ländern wahren. «Dies auch, damit wir nicht in fremde Konflikte hineingezogen werden und glaubwürdig als Vermittlerin unsere guten Dienste anbieten können.» Zur Neutralität gehöre auch, dass die Schweiz Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu allen weiter pflege. «Die Freundschaftsgruppe Schweiz–Taiwan wird in der aktuell sehr angespannten Situation sicherlich keinen Besuch in Taiwan machen», so Martullo, «das hatte auch Marco Chiesa nie vor.»

Christoph Blocher hat keine Probleme mit einer Taiwan-Reise

Ihr Vater Christoph Blocher, der gerade eine Neutralitätsinitiative erarbeitet hat (siehe Box am Schluss des Artikels), gilt in der SVP quasi als letzte Instanz, wenn es darum geht, was aussenpolitisch richtig oder falsch ist. Er zeigt sich am Montag entspannt:

«Wenn Parlamentarier nach Taiwan reisen wollen, dann sehe ich darin kein Problem mit der Neutralität. Solche Reisen gab es immer wieder, sie sind und waren nicht gegen China gerichtet.»

Christoph Blocher. Keystone

Blocher gibt im Gespräch zu bedenken, dass es China nicht gross interessieren dürfte, wenn Schweizer Parlamentarier nach Taipeh reisten. «Das ist nicht mit Pelosi vergleichbar, denn erstens reiste sie als Vertreterin der Grossmacht USA dorthin und zweitens war ihr Besuch gezielt gegen China gerichtet.»

Allerdings hat der chinesische Botschafter in Bern gegenüber der Zeitung «Le Temps» klargemacht, dass er jegliche Beziehungen zu Taiwan verurteilt: «China lehnt jeden Kontakt ab zwischen politischen Persönlichkeiten oder Parlamentariern aus Taiwan und solchen aus Ländern, die diplomatische Beziehungen zu China unterhalten.»

Neutral heisst für Blocher indes, mit allen Seiten zu reden. Er sagt, das Unternehmen Ems-Chemie habe bereits zur Zeit, als China noch nicht für westliche Unternehmen zugänglich war, Produktionsstätten in Taiwan unterhalten. «Als sich in den 1980er-Jahren China öffnete, sind wir dann auch dorthin gegangen.»

Blocher hatte die Leitung der Ems nach der Wahl in den Bundesrat 2003 an seine Tochter Magdalena Martullo abgegeben, die bis heute CEO ist. Laut Blocher habe es nie Probleme damit gegeben, dass die Ems auch weiterhin in Taiwan produziert habe. Sein Fazit: «Der Besuch wird hochgespielt, Parlamentarier dürfen nach Taiwan reisen, und es gibt genauso auch Reisen nach China.»

Das verlangt Blochers Neutralitätsinitiative Vorläufig letzte Textfassung vom 8. August 2022, von Christoph Blocher zur Verfügung gestellt (zurzeit bei der Bundesverwaltung in Prüfung) Bundesverfassung – Art. 54a «Schweizerische Neutralität» 1 Die Schweiz ist immerwährend bewaffnet neutral. 2 Sie tritt keinem militärischen oder Verteidigungsbündnis bei. Vorbehalten ist eine Zusammenarbeit für den Fall eines militärischen Angriffs auf die Schweiz oder dessen Vorbereitungshandlungen. 3 Sie beteiligt sich nicht an militärischen Auseinandersetzungen zwischen Drittstaaten und trifft keine Sanktionen gegen kriegführende Staaten. Vorbehalten sind Verpflichtungen gegenüber der UNO sowie Massnahmen zwecks Verhinderung der Umgehung von Massnahmen anderer Staaten. 4 Sie nutzt ihre immerwährende Neutralität für die Verhinderung und Beseitigung von Konflikten und steht als Vermittlerin zur Verfügung.

1 Kommentar Othmar Buchs vor 23 Minuten Wenn schon reiset doch in beide Länder auf der gleichen Rundreise und sprecht mit gleichrangigen Politikern in beiden Ländern. Oder günstiger, bleibt zu Hause und tut hier vor Ort Eure Arbeit. Alle Kommentare anzeigen