Neutralität Schweizer Kriegsmaterial für Ukraine? Dazu braucht es einen Volksentscheid Politiker fordern, die Ukraine mit Rüstungsgütern aus Schweizer Produktion zu beliefern. Doch so schnell lässt sich dies nicht umsetzen. Nach Ansicht des Genfer Völkerrechtsprofessors Marco Sassòli müsste das Volk befragt werden – weil die Neutralität in der Verfassung steht. Kari Kälin und Benjamin Rosch 04.05.2022, 05.00 Uhr

Wird in der Schweiz produziert und ist ein beliebtes Exportgut: Luftabwehrsystem Skyguard von Rheinmetall. Rheinmetall Air Defence

Ueli Maurer formuliert es so: «Neutralität ist keine exakte Wissenschaft und war es auch nie. Diese Diskussion wird vor allem in den Medien geführt. Wenn Sie jemandem das Mikrofon hinhalten, wird der auch etwas sagen, und das können Sie dann aufkochen oder nicht.»

Der SVP-Bundesrat trifft einen Punkt. In der Tat lanciert das hiesige Politpersonal in schwindelerregender Kadenz neue Pläne zur Neuinterpretation oder sogar Abschaffung der Neutralität, seit Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine entfesselt hat. Die jüngsten Vorschläge provozierte der Bund mit folgendem Entscheid: Er untersagte es Deutschland, Munition aus helvetischer Produktion für den Flugabwehrkanonenpanzer «Gepard» an die Ukraine weiterzugeben.

Mitte-Präsident Gerhard Pfister sprach von «unterlassener Hilfe». In eine ähnliche Richtung zielt FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann, der die Neutralität nach «altem Verständnis» für überholt hält. Der Aargauer GLP-Nationalrat Beat Flach möchte sogar Waffenexporte an demokratische Staaten, die Opfer eines Aggressors wurden, zulassen.

Flach präsentiert neutralitätspolitische Antithese zu Blocher

«Meine Auslegung der Neutralität ist die Gegenthese zu jener von Christoph Blocher», sagt Flach. Der SVP-Übervater will mit einer Volksinitiative die integrale Neutralität in der Verfassung verankern. Damit dürfte sich die Schweiz nicht wie aktuell an den Wirtschaftssanktionen gegen Russland beteiligen. Flach sagt: «Konkret geht es darum, dass die Schweiz Munition und Waffen an jene Länder liefern darf, welche die gleichen Grundwerte teilen. Die Schweizer Haltung der letzten Jahre war vielleicht pseudomässig neutral, aber niemals ehrlich. Es ist Zeit, darüber hinwegzukommen.»

Flach weiss, dass Widerstand von rechts wie links vorprogrammiert ist. Einen Vorstoss im Parlament will er deshalb gut prüfen. Am Mittwoch folgt der erste Schritt: Ein Entwurf ist in der Vorbereitungssitzung der GLP-Fraktionsleitung traktandiert. Ob die Partei schon in der Sondersession des Nationalrats von nächster Woche einen Vorstoss einreicht, ist allerdings offen. «Am liebsten würde ich gleichzeitig in beiden Kammern das Geschäft einbringen», sagt Flach. Der Ständerat tagt aber erst wieder in der Sommersession.

Waffenexporte an demokratische Staaten, die angegriffen wurden, würden jedoch gegen das Neutralitätsrecht verstossen. Und auch wenn Deutschland Schweizer Munition an die Ukraine weiterliefern würde, ändere das an der völkerrechtlichen Lage nichts, sagte der Genfer Völkerrechtsprofessor Marco Sassòli gegenüber der NZZ: «Solange die Schweiz neutral bleibt, dürfte sie auch dann keine Munition an einen kriegführenden Staat liefern.» Sassòli bezog sich auf den Vorschlag von Mitte-Präsident Gerhard Pfister, gestützt auf die Bundesverfassung (Wenn die Wahrung der Interessen des Landes es erfordert, kann der Bundesrat Verordnungen und Verfügungen erlassen) eine Weitergabe zu ermöglichen.

Ob die Schweiz Waffen an Kriegsparteien exportieren soll oder nicht, ist eine politische Frage. «Kein Staat ist verpflichtet, neutral zu sein», sagt Sassòli. Um Lieferungen den Weg zu ebnen, bräuchte es nach Sassòlis Ansicht aber eine Volksabstimmung. Gemäss der Verfassung müssen nämlich Bundesrat und Parlament Massnahmen zur Wahrung der Neutralität treffen. Revidiert werden müsste auch das Kriegsmaterialgesetz. Es konkretisiert zum Teil das Neutralitätsrecht und verbietet Waffenausfuhren an Staaten, die in einen internen oder internationalen Konflikt verwickelt sind. Die Neutralität ist beim Schweizer Volk höchst beliebt. In einer aktuellen ETH-Umfrage stösst sie auf eine Zustimmung von 96 Prozent.

Der Genfer Völkerrechtsprofessor Marco Sassòli. Bild: zvg

Pikant: Die Forderung nach einer Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes stammt mitunter ausgerechnet von Kreisen, die sich für strengere Regeln einsetzten. So verankerten Beat Flach, seine GLP und die Parlamentsmehrheit auf Gesetzesebene, dass kein Kriegsmaterial an Staaten exportiert werden darf, die in einen internen oder internationalen Konflikt verwickelt sind – eine Konstellation, die auf den Krieg in der Ukraine zutrifft.

Die Revision des Kriegsmaterialgesetzes basiert auf dem indirekten Gegenvorschlag zur sogenannten Korrektur-Initiative. Es ging primär darum, Lieferungen in notorische Menschenrechtsverletzer-Staaten wie Saudi-Arabien zu unterbinden. Das Parlament hatte jahrelang um das Thema gestritten. In Kraft ist das neue Gesetz seit vergangenem Sonntag – bereits wird es wieder in Frage gestellt.