Neutralität: Warum Nehammer nach Moskau reist und nicht Cassis

Neutrale Staaten Warum reist Österreichs Nehammer nach Moskau und nicht Ignazio Cassis? Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer trifft in Moskau den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der umstrittene Besuch verschafft der österreichischen Neutralität viel Aufmerksamkeit. Die Gründe, weshalb die neutrale Schweiz nicht in Moskau zu vermitteln versucht. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 11.04.2022, 17.30 Uhr

Karl Nehammer nach seinem Treffen mit Wladimir Putin in Moskau (11. April). Dragan Tatic/Austrian Chancellery/EPA

In der Residenz Nowo-Ogarjowo am Stadtrand von Moskau empfing Russlands Machthaber Wladimir Putin (69) am Montag den österreichischen Regierungschef Karl Nehammer (49). Vorab erklärte Bundeskanzler Nehammer auf Twitter, dass Österreich zwar militärisch neutral sei, aber eine klare Haltung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine habe: «Er muss aufhören!» Der ÖVP-Politiker forderte ausserdem humanitäre Korridore, einen Waffenstillstand und vollständige Aufklärung der Kriegsverbrechen.

Inhaltlich sind das Forderungen, welche auch die neutrale Schweiz teilt, die stolz auf ihre lange Geschichte erfolgreicher Vermittlungstätigkeit bei Konflikten zurückblickt. Es drängt sich deshalb die Frage auf: Weshalb reist der Kanzler des neutralen Nachbarlandes Österreich nach Moskau – und nicht Aussenminister und Bundespräsident Ignazio Cassis (FDP) für die neutrale Schweiz?

Diese konkrete Frage beantwortet sein Aussendepartement (EDA) nicht. Doch es verweist auf Anfrage darauf, dass Cassis sich aktiv für eine Beilegung des Konflikts engagiere, «insbesondere mit Hilfe von telefonischem Kontakt auf höchster Stufe». In den vergangenen drei Wochen habe Cassis mit den Aussenministern von Russland, China, der Türkei und Weissrussland gesprochen. Am vergangenen Freitag habe er die Aussenminister der deutschsprachigen Länder in Vaduz getroffen, wo ein gemeinsamer Aufruf an die Adresse Russlands veröffentlicht worden ist.

Auch mit der ukrainischen Führung stehe der Bundespräsident in regelmässigem Kontakt; in den kommenden Tagen sei ein Gespräch mit Premierminister Denys Schmyhal geplant. Ein Besuch in Kiew hingegen sei aktuell nicht vorgesehen. Dafür seien bald Treffen mit Spitzenvertretern der G7-Staaten Japan und dem Vereinigten Königreich vorgesehen.

«Cassis muss sich aktiv bemühen»

Nationalrat Franz Grüter (SVP/LU) ist Präsident der Aussenpolitischen Kommission. Er begrüsst Nehammers Reise als Versuch, eine Deeskalation herbeizuführen. Wenn man auf diplomatischer Ebene etwas zu einem friedlichen Ausgang des Konflikts beitragen könne, so müsse man alles dafür unternehmen.

Im aktuellen Konflikt würden andere Länder wie die Türkei oder Israel als Vermittler gegenüber der Schweiz bevorzugt, stellt Grüter fest. Es habe immer zu den Stärken der Schweiz gehört, die Bemühungen für Friedensvermittlungen zu unterstützen und ihre guten Dienste anzubieten: Doch Voraussetzung dafür ist, dass man von beiden Seiten als neutrale Vermittlerin betrachtet würde. Das sei aktuell nicht der Fall.

Grüter empfiehlt Bundespräsident Cassis, sich aktiv darum zu bemühen, dass sich die Kriegsparteien möglichst bald in der Schweiz zu Friedensverhandlungen treffen. «Dafür muss er aber nicht unbedingt ins Flugzeug nach Moskau steigen», so Grüter. Diese Frage stelle sich dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt.

Zweifel am Verhandlungswillen Moskaus

Der Genfer Nationalrat und Aussenpolitiker Nicolas Walder (Grüne) sieht Nehammers Besuch skeptisch: «Ich bezweifle, dass ein Willen Russlands zu einer Verhandlungslösung vorhanden ist.» In diesem Sinne wäre es für Walder unerheblich gewesen, wenn Cassis anstelle von Nehammer nach Moskau gereist wäre.

Dennoch wünscht er vom Bundesrat eine stärker proaktive Rolle der Schweiz bei den Vermittlungsbemühungen. «Aber diese Aktivitäten dürfen nicht auf Kosten der Wirksamkeit der Sanktionen gehen.» Walder verweist darauf, dass Österreich die EU-Sanktionen voll mitträgt. Mit Israel oder der Türkei hätten ausserdem auch nicht-neutrale Staaten eine vermittelnde Rolle zwischen der Ukraine und Russland gespielt: «Das zeigt, dass aktuell geostrategische Überlegungen eine grössere Rolle bei der Frage spielen, welche Staaten vermittelnd agieren können als die Neutralität oder die Sanktionen.»

