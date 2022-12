Neue SP-Bundesrätin Wärme, Schwarznasenschafe und Jositschs Männerriege: So gelang Elisabeth Baume-Schneider die Überraschung Vieles sprach in diesem Rennen gegen sie: Elisabeth Baume-Schneider kommt aus der falschen Sprachregion, hatte eine starke Konkurrentin und nur wenig Zeit, landesweit Bekanntheit zu gewinnen. Doch in den letzten Wochen machte sie im Parlament rasch Boden gut. Vier Faktoren, die zur Sensation führten. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 07.12.2022, 13.13 Uhr

Überraschende Wahl: Elisabeth Baume-Schneider nimmt Gratulationen entgegen. Bild: Keystone/Peter Schneider

Die besseren Karten hatte eine andere: Eva Herzog (60), SP-Ständerätin aus Basel und langjährige Finanzdirektorin ihres Heimatkantons, galt schon am Tag der Rücktrittserklärung von SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga vor fünf Wochen als Favoritin für den frei werdenden Bundesratssitz.

Für Herzog sprach vieles: Während ihrer knapp 15 Jahren an der Spitze des Basler Finanzdepartements erarbeitete sie sich den Ruf einer dossierfesten, kompetenten Politikerin, die sich bis weit ins bürgerliche Lager hinein Respekt verschaffte. Im Oktober 2019 schaffte sie mit einem Glanzresultat die Wahl in den Ständerat.

Doch um 10.23 Uhr steht fest: Herzog ist die grosse Verliererin des Tages. Mit 123 Stimmen wählt die vereinigte Bundesversammlung die jurassische Ständerätin Elisabeth Baume-Schneider (59) zur Bundesrätin. Sie hat auf den Punkt genau die nötigen Stimmen, das absolute Mehr erreicht. Es ist der krönende Abschluss einer spektakulären Aufholjagd. Kurz nach der Wahl lassen sich anhand von Gesprächen mit einflussreichen Parlamentsmitgliedern die Gründe für den Sieg Baume-Schneiders über Herzog rekonstruieren.

Eine Frage des Charakters

Die Rede, mit der Elisabeth Baume-Schneider am Mittwochvormittag ihre Annahme der Wahl erklärt, zeigte es: Die neue Bundesrätin ist spontan, um nicht zu sagen chaotisch, herzlich, strahlt Wärme aus. Charakterlich unterscheidet sie sich damit stark von Eva Herzog. Die Baslerin gilt als eher kühl, kontrolliert.

In den Hearings bei den anderen Parteien machten weder Eva Herzog noch Elisabeth Baume-Schneider einen überragenden Eindruck, ist zu hören. Herzog gelingt es nicht, die ihr zugeschriebene fachliche Kompetenz im entscheidenden Moment abzurufen. Inhaltlich überzeugt zwar auch Baume-Schneider nicht wirklich. «Herzog war langweilig, Baume-Schneider war chaotisch», heisst es aus der FDP-Fraktion. Bei der SVP zeigten sich offenbar viele enttäuscht, dass Herzog doch nicht so bürgerlich politisiere, wie linke Politiker ihr gerne unterstellen. Und da zeigt sich, was sich erst im Nachhinein als Nachteil herausstellte: Im Nationalrat waren beide Ständerätinnen bis anhin wenig bekannt. Und weil zwischen dem Auftreten der beiden kein allzu grosser Unterschied lag, entschieden viele Parlamentsmitglieder aus dem Bauch heraus. Die Jurassierin gewinnt mit ihrer Herzlichkeit immer mehr Anhängerinnen und Anhänger.

Eva Herzog (l.) und Elisabeth Baume-Schneider am 22. November bei einer SP-Veranstaltung in Lausanne. Keystone/Jean-Christophe Bott

Und das Bauchgefühl sprach bei vielen gegen Eva Herzog. Der Baslerin ist es seit ihrer Wahl vor drei Jahren nicht gelungen, unter der Bundeshauskuppel ausreichend starke persönliche Beziehungen aufzubauen. Insbesondere im Nationalrat nahm man sie als distanziert wahr. «Sie hat mich noch nie gegrüsst, seit sie 2020 in den Ständerat kam, wenn sie an mir vorbeilief», sagte letzte Woche ein einflussreiches Parlamentsmitglied.

Die Befürchtung sei gross gewesen, dass eine Bundesrätin Eva Herzog für Parlamentsmitglieder kaum mehr zugänglich gewesen wäre, sagt ein bürgerlicher Nationalrat. Baume-Schneider traue man eher zu, auch als Magistratin ein offenes Ohr und eine offene Bürotür für ihre früheren Parlamentskollegen zu haben.

Die Macht der Bauern und der Anti-Stadt-Reflex

Noch bevor die Fraktionen ihre Hearings abhielten, trabten die Kandidierenden von SVP und SP Anfang letzter Woche vor der Gruppe der Bauern im Parlament an. Die Agrarfraktion aus Landwirten und zugewandten Orten bringt im Parlament parteiübergreifend rund 30 bis 40 Stimmen zusammen und gilt als diszipliniert und einflussreich.

Baume-Schneider, die auf einem Bauernhof aufgewachsen ist und im 1500-Seelen-Dorf Les Breuleux wohnt, kam bei den Bauern sehr gut an. «Sie versteht unsere Anliegen», sagte letzte Woche einer der Bauernpolitiker, «auch ihre Sachkompetenz ist bei unseren Themen deutlich grösser.»

Zehn Tage vor der Wahl erschien im «Blick» eine Homestory über die Bundesratskandidatin. Für den Fotografen posierte Baume-Schneider mit einem Walliser Schwarznasenschaf, das auf einer Wiese neben ihrem Haus weidet. Das Bild, so sagen mehrere Parlamentarier, lässt der Jurassierin die Herzen der Bauernschaft und ländlichen Vertreter im Bundeshaus zufliegen.

Herz für die Bauern: Neobundesrätin Elisbaeth Baume-Schneider in ihrer Heimat Les Breuleux JU. Bild: Jean-Guy Python/Blick

Eva Herzog hingegen weckt bei vielen den Anti-Stadt-Reflex, der in der Schweizer Politik immer wieder hervortritt. Sie vertritt den Kanton mit dem höchsten Bruttoinlandprodukt pro Kopf. Die Wahrnehmung: Herzog steht den Basler Pharma-Multis näher als der Bevölkerung auf dem Land. Und sie könnte sich für eine Kürzung der Agrarsubventionen starkmachen. Baume-Schneider hingegen versichert: Das Geld für die Bauern soll weiterhin fliessen.

Jositsch und die Männerriege

Die SP-Parteispitze machte direkt nach der Rücktrittsankündigung von Simonetta Sommaruga klar: Sie will den Sitz mit einer Frau verteidigen. Männer sollen es nicht aufs offizielle Bundesratsticket schaffen. Damit hat vor allem einer ein Problem: der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch, dessen Bundesratsambitionen das am schlechtesten gehütete Geheimnis von Bundesbern sind.

Jositsch kämpfte dafür, dass auch Männerkandidaturen zugelassen werden, scheiterte in der Fraktion aber deutlich. Doch schon am Vorabend der Wahl ist klar: Es wird Proteststimmen für den Zürcher geben. Im ersten Wahlgang erhält Jositsch 58 Stimmen, im zweiten 28 Stimmen und im dritten noch sechs Stimmen. SP-Fraktionschef Roger Nordmann sieht darin die Bestätigung, dass die Strategie seiner Partei richtig gewesen ist: «Der Machismus im Parlament ist weiterhin ausgeprägt. Hätten wir einen Mann auf dem Ticket gehabt, wäre dieser gewählt worden.»

SP-Ständerat Daniel Jositsch (Mitte) während der Bundesratswahl. Keystone/Anthony Anex

Offen zu Jositschs Wahl bekennen mag sich niemand. Seine Stimmen dürften zu guten Teilen aus dem Ständerat und dem rechtsbürgerlichen Lager stammen. Klar ist: Aufgrund des Manövers verblieben weniger Stimmen, die sich auf Baume-Schneider und Herzog verteilten. Die Jurassierin hatte dabei stets die Nase vorn. Von den Stimmen, die Jositsch im zweiten und im dritten Wahlgang verloren hat, wanderten zwar mehr zu Eva Herzog, die politisch etwas weniger weit links steht als Baume-Schneider. Aber Baume-Schneider sicherte sich genug Stimmen der Jositsch-Unterstützer, um im dritten Wahlgang das absolute Mehr zu erreichen.

Taktische Spielchen um den zweiten SP-Sitz

Mit der Wahl Baume-Schneiders ist die SP nun mit zwei Romands im Bundesrat vertreten. Das könnte künftig eine ganze Reihe von Auswirkungen haben. Vor allem im kommenden Wahljahr 2023, wenn National-, Stände- und Bundesrat neu bestellt werden. «Es gab die Überlegung, dass es der SP nächstes Jahr schadet, wenn sie ohne Deutschschweizer Bundesratsmitglieder in den Wahlkampf ziehen muss», sagt ein freisinniger Parteistratege. Ein einflussreicher Mitte-Politiker bestätigt entsprechende Gedankenspiele.

Bei ihm beeinflusste noch ein anderer Faktor den Wahlentscheid zu Gunsten von Baume-Schneider: Die welsche Doppelvertretung sollte den Druck auf Alain Berset erhöhen, nächstes Jahr per Legislaturende nach zwölf Jahren aus dem Bundesrat zurückzutreten. «Dann können wir Jositsch doch noch zum Bundesrat wählen», so der Nationalrat. Die Wahl Baume-Schneiders verhindere auch, dass welsche SP-Männer wie Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard oder Fraktionschef Roger Nordmann dereinst in den Bundesrat einziehen könnten, sagt ein FDP-Mitglied aus der Westschweiz.

